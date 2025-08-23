El este tânărul care a murit strivit de un acoperiș în Argeș, în timp ce încerca să se adăpostească de furtună. Octavian avea doar 18 ani

Seara trecută, 22 august, natura s-a dezlănțuit și a făcut ravagii în mai multe zone din țară. Furtuna a produs pagube în 15 județe, iar în Argeș o dramă greu de imaginat a cutremurat comunitate locală. Octavian, un tânăr de numai 18 ani, și-a pierdut viața după ce acoperișul unei anexe s-a prăbușit peste el.

În mai multe județe, rafalele de vânt au atins 70 km/h, doborând copaci și smulgând acoperișuri. În Argeș însă, vijelia a adus tragedia. Octavian, care încerca să se adăpostească de furtună, nu a mai avut nicio șansă. Acoperișul unui anexe s-a prăbușit peste el.

Octavian și-a găsit sfârșitul în timpul furtunii din Argeș

Octavian Racoletea, un tânăr muncitor de doar 18 ani, își ducea traiul în satul Lucieni, comuna Hârtiești. Era cunoscut drept un băiat harnic, care muncea pentru a se întreține singur, în ciuda vârstei fragede. În ziua furtunii, el se afla în gospodăria unui localnic, unde ajuta la ridicarea unui gard de beton.

Potrivit martorilor, când furtuna s-a dezlănțuit, Octavian s-a adăpostit într-o anexă din lemn, alături de proprietarul gospodăriei, un bărbat de 40 de ani, și fiul acestuia, de 17 ani. Clădirea avea în partea superioară depozitat fân, iar acoperișul, smuls de vântul puternic, s-a prăbușit peste cei trei.

Dacă bărbatul și fiul său au scăpat cu răni și au ajuns la spital, Octavian nu a avut același noroc. Tânărul a fost găsit în stop cardio-respirator, iar manevrele de resuscitare făcute de echipajele medicale sosite la fața locului au fost zadarnice.

Chiar înainte de furtună, Octavian a publicat pe contul său de TikTok un videoclip în care apărea muncind alături de alți oameni. Era zâmbitor, plin de viață, fără să bănuiască faptul că acelea aveau să fie ultimele imagini cu el în viață.

Familia, prietenii și întreaga comunitate din Hârtiești sunt în stare de șoc. Pentru toți cei care l-au cunoscut, Octavian rămâne amintirea unui băiat harnic și plin de speranță, care și-a găsit sfârșitul mult prea devreme. Imaginile surprinse după furtună arată proporțiile dezastrului: resturi de acoperiș împrăștiate, gospodării distruse și o comunitate îndoliată

Polițiștii argeșeni au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Autoritățile încearcă să stabilească exact circumstanțele în care acoperișul s-a prăbușit.

FURTUNA A FĂCUT RAVAGII ÎN 15 JUDEȚE! UN TÂNĂR DE NUMAI 18 ANI A MURIT DUPĂ CE ACOPERIȘUL DESPRINS AL UNEI CASE S-A PRĂBUȘIT PESTE EL

CINE ESTE IOAN ȘANDRU, BĂRBATUL CARE A MURIT ÎNECAT ÎMPREUNĂ CU FIUL SĂU DE 13 ANI ÎN LACUL SNAGOV DUPĂ CE AU FOST SURPRINȘI DE VIITURĂ