Furtuna a făcut ravagii în 15 județe! Un tânăr de numai 18 ani a murit după ce acoperișul desprins al unei case s-a prăbușit peste el

Natura s-a dezlănțuit și a făcut prăpăd în mai multe zone din țară. O furtună violentă a lovit 15 județe și Capitala, lăsând în urmă distrugeri de proporții. Din păcate, bilanțul este tragic: în județul Argeș, un tânăr de numai 18 ani și-a pierdut viața după ce acoperișul desprins al unei case s-a prăbușit peste el.

În această seară, 22 august, furtuna a făcut ravagii în București și în alte județe. Rafalele de vânt au atins 70 km/h, iar autoritățile au emis mai multe mesaje Ro-Alert pentru avertizarea populației. Din păcate, fenomenele extreme au provocat nu doar pagube materiale, ci și pierderi de vieți omenești.

Furtuna a făcut ravagii în 15 județe

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis că, până în prezent, s-a intervenit în nu mai puțin de 38 de localități din 15 județe. Zeci de pompieri au fost mobilizați pentru a degaja copaci căzuți, a înlătura acoperișuri smulse și pentru a salva oamenii surprinși de furtună.

În București, în Sectorul 4, o persoană a fost rănită grav după ce un copac s-a prăbușit pe trotuar.

„Victima, cu diverse traumatisme, conștientă, a fost transportată la spital. Salvatorii din Capitală au acționat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o unitate de terapie intensivă mobilă”, au precizat reprezentanții IGSU.

Dar cea mai mare tragedie s-a produs în județul Argeș, localitatea Hârtiești, satul Lucieni. Acolo, vântul puternic a smuls acoperișul unei clădiri și l-a prăbușit peste trei persoane. Printre ele, un tânăr de numai 18 ani. Din păcate, impactul a fost violet, iar pentru el nu s-a mai putut face nimic.

„Din primele cercetări s-a stabilit că trei persoane, dintre care două din respectiva gospodărie, au fost surprinse de colapsarea unei clădiri construită din materiale din lemn, cu destinație de magazie de lucru, având depozitat fân în partea superioară. Una dintre persoanele în cauză, tânăr de 18 ani, a suferit leziuni în urma cărora a survenit decesul, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului”, se arată într-un comunicat.

Celelalte două persoane – un bărbat de 40 de ani și fiul acestuia, de 17 ani – au fost grav rănite și transportate la spital.

În total, pompierii au fost solicitați să evacueze apa din zeci de gospodării, să degajeze 151 de copaci și 3 stâlpi de electricitate prăbușiți și să intervină la 41 de autoturisme avariate. În județul Vâlcea, pe DN 7, circulația rutieră a fost blocată temporar din cauza aluviunilor și a apei adunate pe carosabil.

