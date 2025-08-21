România, lovită de un ciclon mediteranean! Cod ROȘU de furtuni, vijelii și grindină

România va fi lovită de un ciclon mediteranean! Meteorologii au anunțat furtuni și vijelii! Specialiștii au emis alerte de cod roșu! Vă prezentăm cele mai noi informații despre vreme! Iată despre ce este vorba!

Un fenomen meteorologic de amploare lovește în aceste zile mai multe state europene. Este vorba despre un ciclon mediteranean care aduce instabilitate accentuată și fenomene extreme, în timp ce alte zone ale continentului se sufocă din cauza arșiței. Europa se împarte, astfel, între caniculă sufocantă și furtuni devastatoare.

În Sud-Estul continentului, un val de căldură persistent face ca temperaturile să urce până la 38 de grade Celsius. Serbia se află printre cele mai afectate țări, unde autoritățile au emis cod roșu de caniculă și au transmis avertismente pentru protejarea populației. În același timp, Centrul și Sudul Europei se confruntă cu manifestările severe ale ciclonului mediteranean, care provoacă ploi torențiale și rafale de vânt periculoase.

România resimte deja efectele acestui ciclon, chiar dacă nu are ieșire directă la Marea Mediteraneană. Masele de aer instabil care se formează în zona centrală a Europei pătrund pe teritoriul nostru și declanșează fenomene violente. Începând din noaptea aceasta, locuitorii din vestul și nord-vestul țării se vor confrunta cu furtuni puternice, descărcări electrice frecvente, vânt puternic și grindină.

De mâine, 22 august, instabilitatea se va extinde și în celelalte regiuni. Specialiștii anunță că ploile vor fi abundente, iar riscul de inundații este ridicat. Vor exista cantități importante de precipitații și fenomene severe pe arii extinse, fiind deja emise avertizări de cod roșu și portocaliu.

Caniculă în România

Canicula revine în România, aducând temperaturi extrem de ridicate și un disconfort termic accentuat în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben valabilă joi, 21 august, între orele 12:00 și 21:00, vizând Capitala și 11 județe din sudul și vestul României.

„Joi (21 august) în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice. Vineri (22 august) va fi caniculă și disconfort termic ridicat în sudul și sud-estul teritoriului”, anunță meteorologii.

