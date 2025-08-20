Canicula revine în România! Capitala și 11 județe sub avertizare cod galben. Temperaturile urcă la aproape 40 de grade

După câteva zile în care românii au răsuflat ușurați, bucurându-se de temperaturi mai prietenoase, canicula revine în forță. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabil pentru București și 11 județe din țară. Temperaturile urcă, din nou, la aproape 40 de grade.

Românii nu au scăpat încă de temperaturile sufocante ale verii, chiar dacă așa părea. După câteva zile mai răcoroase, canicula se întoarce în forță. Temperaturile urcă iar până la pragul de aproape 40 de grade. Meteorologii au emis cod galben de caniculă. Ce zone sunt afectate?

Capitala și 11 județe sub avertizare cod galben de caniculă

Așa cum spuneam, canicula se întoarce în România. ANM a emis o avertizare meteo cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Avertizarea este valabilă pentru ziua de 21 august, interval orar 12 – 21. Meteorologii avertizează că joi, în mai multe regiuni din sudul și vestul țării, dar și în Capitală, temperaturile vor crește semnificativ.

Astfel, în Banat, sudul Crișanei, Oltenia, sudul și centrul Munteniei, dar și în sud-vestul Dobrogei, temperaturile maxime vor ajunge la 35 – 37 de grade Celsius. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că atmosfera va deveni greu de suportat, în special la orele prânzului.

Bucureștiul nu scapă nici el de valul de căldură. Capitala se va confrunta cu o vreme caniculară, iar disconfortul termic va crește considerabil. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, iar maxima zilei va urca până în jurul valorii de 35 de grade.

„Joi (21 august) în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice. Vineri (22 august) va fi caniculă și disconfort termic ridicat în sudul și sud-estul teritoriului”, anunță meteorologii.

Deși ziua de joi va fi sufocantă, meteorologii atrag atenția că instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența odată cu lăsarea serii. În noaptea de joi spre vineri, vestul și nord-vestul țării vor fi lovite de ploi torențiale și descărcări electrice. Vineri, aceste fenomene se vor extinde mai ales în jumătatea nordică a României.

