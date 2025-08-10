Acasă » Știri » Orașele din România în care încep ninsorile în octombrie, potrivit meteorologilor Accuweather

Orașele din România în care încep ninsorile în octombrie, potrivit meteorologilor Accuweather

10/08/2025
Ultima lună de vară nu îi lase pe români să respire, căci vremea se anunță caniculară până la finalul sezonului. Însă, imediat după această perioadă sufocantă, vremea va întoarce foaia. Toamna aduce schimbări spectaculoase, iar luna octombrie vine și cu primii fulgi de nea. În ce orașe va cădea prima zăpadă?

Meteorologii Accuweather au emis prognoza meteo pentru lunile de toamnă, iar românii vor avea parte de o surpriză. Potrivit estimărilor, anul acesta zăpada va veni mai repede decât se aștepta, iar românii o să fie martorii unui fenomen meteo mai puțin obișnuit: fulgi de zăpadă în octombrie.

Prognoza detaliată arată o tranziție spectaculoasă între vară și iarnă. În august, românii trebuie să se pregătească pentru o lună în care temperaturile nu vor coborâ sub 30 de grade Celsius, cu episoade caniculare frecvente, mai ales în sud și vest. Ploile vor fi rare, limitate la zonele montane, în special în Carpații Orientali, spre finalul lunii.

Luna septembrie, prima lună de toamnă, se anunță una atipică. Accuweather prognozează o perioadă extrem de uscată, fără nicio zi cu precipitații semnificative. Este un fenomen rarisim pentru acest anotimp, care de obicei vine cu precipitații abundente. În schimb, temperaturile vor fi blânde, iar vremea stabilă le va permite celor nostalgici după vară să se bucure în continuare de activități în aer liber.

Surpriza cea mare vine însă în octombrie. Meteorologii Accuweather avertizează că, începând cu 13 octombrie, temperaturile vor scădea brusc, ajungând pentru prima dată în acest sezon în zona valorilor negative în anumite regiuni. Această schimbare bruscă va aduce și primele ninsori.

Orașele din România în care încep ninsorile în octombrie /Foto: Accuweather

Potrivit estimărilor, fulgii de zăpadă își vor face apariția mai întâi în orașele aflate la altitudini mari, unde frigul se instalează devreme. Predeal este primul pe listă, stațiunea montană urmând să fie acoperită cu un strat subțire de zăpadă chiar din a doua decadă a lunii. Și alte localități din zonele montane înalte ar putea experimenta primele episoade de ninsoare încă din a doua jumătate a lunii octombrie.

