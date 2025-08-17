Cod roșu în România! S-a organizat ședința de urgență, după prognoza ANM de vreme severă

Este alertă de vreme severă în România! Administrația Națională pentru Meteorologie (ANM) a anunțat că 29 de județe intră sub atenționare de cod galben, portocaliu și roșu de instabilitate atmosferică, caniculă, disconfort termic, vijelii, averse torențiale, grindină, descărcări electrice și vânt puternic. Ministerul Mediului a convocat ședință de urgență.

Administrația Națională pentru Meteorologie (ANM) a emis mai multe coduri galbene, portocalii și roșii pentru ziua de duminică 17 august și luni, 18 august. În sudul Olteniei și Munteniei vremea caldă persistă, iar meteorologii au emis un cod galben de caniculă și disconfor termic.

ANM: avertizare de vreme severă în mai multe județe din țară

Cod Galben și portocaliu de instabilitate atmosferică în Transilvania, Maramureș, Banat, nord-vestul Moldovei și zone montane. Un cod portocaliu de averse torențiale, grindină, descărcări electrice și vânt puternic a fost emis în județele Caraș-Severin, Hunedoara, Suceava, Neamț, Harghita, Cluj și Alba.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărie (INHGA) a emis o avertizare hidrologică de cod galben și portocaliu în Suceava, Neamț, Maramureș și Bistrița-Năsăud. Sunt așteptate viituri rapide și scurgeri importante pe versanți, cu posibile inundații locale, începând de duminică, ora 12:00, până luni, ora 18:00.

Pentru ziua de duminică, 17 august, în Hunedoara, Ilia, Șoimuș, Gurasada, Brănișca, Vălișoara și Vorța, Administrația Națională pentru Meteorologie a emis o avertizare de cod roșu de averse torențiale care vor acumula peste 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie puternică (rafale de 50…70 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 25…40 l/mp.

Ca urmare a avertizărilor severe emise de ANM și de Institutul Național de Hidrologie, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a convocat duminică o ședință a Comitetul pentru Situații de Urgență (CMSU). Ședința a fost condusă de secretarul de stat Cristian-Valer Beșeni, din dispoziția ministrului Mediului, Diana Buzoianu, notează Mediafax.

„Ţinând cont de prognoza meteo şi hidrologică pentru perioada următoare, monitorizăm cu atenţie zonele aflate sub avertizările de cod galben şi portocaliu. Suntem pregătiţi să intervenim în cazul apariţiei unor situaţii critice, pentru a reduce impactul asupra populaţiei”, a declarat Beşeni. El a precizat că echipele Administraţiei Naţionale Apele Române sunt deja în teren, în judeţele Suceava şi Neamţ, afectate de inundaţiile din luna iulie.

Ce este maximul solar care a cuprins România? Vremea o va lua razna până în 2026, apoi avem o surpriză în 2030

Alertă în România: nu ieșiți din case! 29 de județe, afectate de avertizarea ANM