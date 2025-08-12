Acasă » Știri » Ce este maximul solar care a cuprins România? Vremea o va lua razna până în 2026, apoi avem o surpriză în 2030

Ce este maximul solar care a cuprins România? Vremea o va lua razna până în 2026, apoi avem o surpriză în 2030

De: Alina Drăgan 12/08/2025 | 21:53
Ce este maximul solar care a cuprins România.

În ultimii ani, temperaturile au crescut vizibil, iar verile toride au devenit din ce în ce mai greu de suportat. Nu este doar o impresie, ci un fenomen confirmat de specialiști. Explicația pentru aceste zile fierbinți și valuri de căldură record stă, spun experții, într-un eveniment astronomic: maximul solar. Ce înseamnă acest fenomen și de ce ar putea influența vremea până în 2026?

Fenomenul, care nu este deloc nou, marchează perioada dintr-un ciclu solar în care activitatea Soarelui atinge punctul de vârf. Asta înseamnă mai multe erupții solare, radiații crescute și, potrivit specialiștilor, o influență directă asupra climei globale. Iar România, spun meteorologii, resimte deja efectele.

Începând cu anul 2024, Pământul a intrat în ceea ce se numește „maximul solar”, faza de intensitate maximă a activității solare din cadrul unui ciclu de aproximativ 11 ani. Ciclul actual, numit Ciclul 25, a început în 2019 și se va încheia spre finele lui 2030. Până atunci, perioada cea mai intensă se va resimți între 2024 și 2026, după care activitatea solară ar trebui să scadă treptat.

Maximul solar este asociat cu temperaturi mai ridicate la nivel global. Datele meteorologice confirmă: 2024 a fost declarat cel mai cald an din istoria măsurătorilor, iar 2025 pare să continue aceeași tendință. În România, vara acestui an a adus valuri repetate de caniculă, cu temperaturi care au depășit frecvent 40°C în sud și vest.

Meteorologul Oana Păduraru a explicat mecanismul și impactul acestui fenomen:

„Ne aflăm pe durata celui de-al 25 lea ciclu solar, dacă ne referim de la perioada 1755 încoace, 1755 fiind anul în care au început să fie contorizate erupțiile solare. În același timp, acest ciclu a început la sfârșitul anului 2019 și în mediu un ciclu solar durează cam 11 ani, ceea ce ar însemna că ar trebui să se încheie la finele anului 2030.

În același timp, începând cu 2024, ne aflăm în perioada maximului solar, ceea ce înseamnă că sunt foarte multe erupții solare și activitatea solară este foarte intensă, iar conform spuselor specialiștilor, se pare că aceste perioade de maxim solar au influență destul de mare și în ceea ce privește clima sau evoluția fenomenelor meteorologice.

În același timp, anul 2024, care coincide cu începerea maximului solar, care va dura până în 2026, a fost catalogat ca fiind cel mai cald an din istoria măsurătorilor meteorologice. Iată ne aflăm în anul 2025, în care au fost perioade destul de lungi de valuri de căldură, care au determinat temperaturi foarte ridicate în zona țării noastre, cu temperaturi chiar și peste 40 de grade, iar până la finele anului nu putem să spunem dacă anul 2025 se încadrează sau nu în topul celor mai călduroși ani, însă putem să spunem că sunt într-adevar modificări destul de mari în ceea ce privește aspectul climei în aceste perioade de maxim solar, iar maximul solar ar trebui să constituie totuși o parte destul de semnificativă în schimbările pe intervale scurte de timp în ceea ce privește evoluția vremii.

Din spusele specialiștilor se pare că influență mai mare în aceste perioade este mai mult în partea de comunicații, iar pe măsură ce ieșim din această perioadă intensă se pare că situația se mai stabilizează, intrăm pe descendența solară, ceea ce înseamnă că activitatea solară pe măsură ce ne apropiem de anul 2030 este în diminuare și efectele se vor resimți probabil în mai multe domenii”, a declarat Oana Păduraru, potrivit romaniatv.ro.

