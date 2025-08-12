Final de august atipic, anunțat de ANM! Vremea se schimbă neașteptat în aceste zone

Vremea continuă să fie călduroasă în următoarele zile cu temperaturi care vor ajunge până la 36 de grade Celsius. Totuși, unele zone vor trece printr-un proces de răcire din 17 august. Află, în articol, prognoza completă pentru perioada 11-24 august!

În Banat, maximele se vor încadra între 34 și 36 de grade în intervalul 11-17 august. Mai apoi, vremea se va răci astfel încât media maximelor va coborî spre valori în jurul a 32 de grade până la sfârșitul intervalului de prognoză. Minimele vor fi cuprinse între 15 și 18 grade Celsius. Temperaturi asemănătoare vor fi și în Crișana, unde maximele se vor situa în jurul a 32 de grade. Între 14 și 17 august, canicula își va face simțită prezența, maximele ajungând la 36 de grade Celsius.

Cum va fi vremea în restul țării

În Transilvania, perioada 11-17 august va aduce variații în general ușoare de la o zi la alta, cu maxime cuprinse între 29 și 33 de grade. Și aici, vremea va intra într-un proces e răcire după 17 august. Media maximelor va coborî până spre valori în jurul a 28 de grade până la sfârșitul intervalului. Minimele vor situa, în medie, în jurul valorii de 16 grade, dar spre sfârșitul perioadei vor scădea până la 13 grade.

La începutul perioadei, maximele vor fi de 30 de grade în Maramureș, după care vor ajunge până la 35 de grade Celsius. Începând cu 16 august, vremea se va răci de la o zi la alta, astfel că până la sfârșitul intervalului de prognoză, termometrul va arăta 28-29 de grade. Minimele vor fi cuprinse între 13 și 18 grade.

În Moldova, primele două zile ale intervalului vor aduce temperaturi de 27 de grade, apoi termometrul va arăta 32 de grade Celsius. La fel ca și în celelalte zone, după 17 august, vremea se va răci, iar valorile maxime vor fi 28 de grade. În prima parte a intervalului de prognoză, minimele se vor situa în medie în jurul valorii de 19 grade, după care vor scădea până la 13-14 grade. De asemenea, ANM a anunțat posibilitate de ploi în a doua săptămână.

În Dobrogea, media maximelor va fi de 32 de grade, apoi va scădea până spre valori în jurul a 29 de grade. Vremea se va schimba începând cu 12 august. Își vor face apariția ușoare alternanțe termice de la o zi la alta, iar maximele vor ajunge la 30-32 de grade. Minimele vor fi cuprinse între 18 și 20 de grade.

Și în Muntenia, vremea se va răci după 12 august. Maximele vor scădea de la 35 de grade până la 31-32 de grade. În zilele următoare, vor exista variații ușoare de la o zi la alta. Meteorologii au anunțat probabilitate pentru ploi, însă este redusă. Cât despre minime, acestea se vor situa între 16 și 18 grade.

În Oltenia, vremea va fi caniculară la începutul intervalului, cu valori de până la 39 de grade Celsius. Începând cu 12 august, termometrul va arăta maxime de 32-33 de grade, după care se va încălzi din nou. Spre sfârșitul perioadei, termometrul va arăta 34-35 de grade. Minimele vor fi mai ridicate față de alte zone, de 18-20 de grade Celsius.

