Alertă în România: nu ieșiți din case! 29 de județe, afectate de avertizarea ANM

România intră din nou sub atenționări hidrologice! Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un Cod galben de inundaţii valabil pentru 29 de judeţe ale ţării, pe o durată de peste 24 de ore. Iată care sunt zonele vizate!

Concret, avertizarea este în vigoare de duminică, 17 august, ora 13.00, până luni, 18 august, ora 12.00. Sunt vizate 15 bazine hidrografice: Vişeu, Iza, Someş, Crasna, Crişul Repede, Mureş, Bega, Timiş, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Siret şi Prut.

Alertă de inundaţii în România

Specialiştii atrag atenţia că ploile abundente prognozate pentru următoarele două zile pot genera scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, dar şi viituri rapide pe râurile mici. În multe zone este posibilă depăşirea cotelor de atenţie, ceea ce ar putea duce la inundaţii locale.

Deși avertizarea vizează o mare parte din ţară, există judeţe considerate mai expuse fenomenelor hidrologice periculoase. Printre acestea se numără:

Maramureş

Bistriţa Năsăud

Cluj

Alba

Mureş

Hunedoara

Harghita

Neamţ

„Atenţionarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele Maramureş, Bistriţa Năsăud, Cluj, Alba, Mureş, Hunedoara, Harghita şi Neamţ”, au transmis reprezentanții INHGA.

Recomandările autorităţilor

Cetăţenii din zonele vizate sunt îndemnaţi să fie prudenţi şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale. Printre măsurile de siguranţă recomandate se află:

evitarea deplasărilor în zonele cu risc de inundaţii;

protejarea bunurilor personale şi a locuințelor;

verificarea sistemelor de scurgere din jurul casei;

evitarea traversării râurilor sau pâraielor umflate.

Fermierii sunt sfătuiţi să ia măsuri pentru protejarea animalelor şi a culturilor agricole, având în vedere că precipitaţiile abundente pot provoca pagube importante în acest sector. De asemenea, cei care călătoresc trebuie să verifice starea drumurilor înainte de a porni la drum, întrucât anumite rute ar putea fi închise temporar din cauza inundaţiilor sau alunecărilor de teren.

