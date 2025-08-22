S-a emis alertă extremă: “Evitați deplasările și adăpostiți-vă”. Vijelii puternice și descărcări electrice

Finalul de vară aduce o vreme extrem de capricioasă, iar zilele caniculare alternează cu cele în care vijeliile și precipitațiile fac ravagii. După câteva zile cu temperaturi ce au ajuns aproape de pragul de 40 de grade, acum vremea se schimbă radical. ANM a emis mai multe avertizări cod portocaliu și galben de furtună. În Capitală, bucureștenii au primit Ro-Alert și au fost sfătuiți să evite deplasările.

Vremea se schimbă radicală, iar zile toride sunt înlocuite de cele cu fenomene meteo extreme. Astăzi, 22 august, natura s-a dezlănțuit în mai multe zone din țară. ANM a emis mai multe avertizări cod portocaliu de furtună, iar vijeliile fac ravagii.

Vijeliile își fac prezența și în Capitală, iar pentru bucureșteni a fost emis un mesaj RO-Alert. Oamenii sunt sfătuiți să rămână în case și să evite deplasările. Se anunță vijelii cu rafale de 70 km/h, averse torențiale și frecvente descărcări electrice.

Cod portocaliu de vijelii puternice

De asemenea, pe lângă Capitală și alte zone din țară sunt afectate de vijeliile puternice. ANM a emis mai multe avertizări. În vigoare este un cod portocaliu de vijelii puternice, valabil în intervalul 22 august, ora 13 – 22 august, ora 19.

Avertizarea vizează județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. Dinspre vestul Olteniei către sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu vijelii puternice cu viteze în general de 80…90 km/h.

În vigoare mai este și un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată și averse importante cantitativ. Avertizarea vizează județele Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița Năsăud, Maramureș, Covasna și la munte.

„În județele Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița Năsăud, Maramureș, Covasna, precum și la munte vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și grindină de medii dimensiuni (3 – 4 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp”, anunță meteorologii.

Instabilitatea atmosferică se va menține și în weekend. Când în cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

România, lovită de un ciclon mediteranean! Cod ROȘU de furtuni, vijelii și grindină

Orașele din România în care încep ninsorile în octombrie, potrivit meteorologilor Accuweather