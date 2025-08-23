TRAGEDIE pe Munţii Făgăraş! 4 tineri au murit şi al cincilea este în stare gravă după ce s-au răsturnat cu maşina de teren într-o râpă

O tragedie greu de descris s-a petrecut astăzi, 23 august, în Munții Făgăraș. Patru tineri și-au pierdut viața, iar un al cincilea se zbate între viață și moarte, după ce mașina de teren în care se aflau s-a prăbușit într-o râpă adâncă. Supraviețuitorul a așteptat ore bune salvatorii. Cum s-a întâmplat totul?

Excursia cele cinci tineri trebuia să fie una de neuitat. Grupul de prieteni plecase dis-de-dimineață pentru a prinde răsăritul în munți, însă bucuria s-a transformat într-un coșmar. Accidentul s-a produs în zona Colții Caprei – Portăreasa, pe un drum dificil și periculos, unde o simplă greșeală de manevră poate fi fatală.

4 tineri au murit şi al cincilea este în stare gravă

Potrivit anchetatorilor, tinerii au pornit dimineața devreme din localitatea Lerești și au condus peste 30 de kilometri pe traseele accidentate ale Munților Făgăraș. La un moment dat, șoferul autoturismului – un Suzuki Vitara – ar fi pierdut controlul volanului. Mașina a părăsit drumul și s-a prăbușit într-o râpă de aproape 200 de metri.

Impactul a fost devastator. Patru dintre pasageri, cu vârste cuprinse între 21 și 23 de ani, au murit pe loc. Al cincilea tânăr a supraviețuit miraculos, însă cu multiple fracturi și răni grave.

Tragedia a fost descoperită abia după câteva ore. Strigătele disperate ale tânărului rănit au fost auzite de niște localnici care culegeau fructe de pădure. Aceștia, neavând telefoane la ei, au fost nevoiți să meargă până în sat pentru a alerta autoritățile. Din această cauză, operațiunea de salvare a întârziat dramatic.

„Am fost anunțați despre o mașină care s-a răsturnat. Erau niște culegători de afine care au văzut două cadavre și o persoană în viață. Când au ajuns salvatorii, au constatat că sunt patru victime foarte tinere, cu vârste între 21-23 de ani. O persoană în stare foarte gravă a fost preluată de elicopterul SMURD, cu multiple fracturi și fractură de bazin. Singura veste bună este că un traumatism la coloana cervicală, suspect inițial, nu a fost confirmat la examinarea sumară de la fața locului, pentru că își mișcă mâinile și picioarele”, a declarat Adi Sănduloiu, șeful Salvamont Argeș, la Antena 3.

La fața locului au intervenit echipe mixte formate din polițiști, pompieri și salvamontiști. Misiunea lor a fost extrem de dificilă din cauza terenului accidentat și a prăpastiei adânci. Salvamontiștii au confirmat că a fost vorba despre un accident off-road, mașina răsturnându-se de la aproximativ 200 de metri.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Comunitatea locală este în stare de șoc, iar vestea morții celor patru tineri s-a răspândit rapid, lăsând în urmă durere și neputință.

