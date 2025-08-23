Cum a fost găsită fetița Silvanei Dăogaru lângă mama ei aflată în agonie. Îți dau lacrimile: ”Are impresia că dacă ar fi putut interveni, catastrofa nu s-ar fi întâmplat”

Ies la iveală detalii tulburătoare în cazul crimei din Craiova. Silvana Dăogaru a fost ucisă de soțul ei, iar la întreaga scenă a asistat fetița lor de doar 11 ani. Copila și-a ținut mama de mână până când și-a dat ultima suflare.

Silvana avea 44 de ani și era profesoară de germană la Colegiul Național Carol I din Craiova. Joi, 21 august, ea a fost ucisă de soțul ei (45 de ani), inginer de profesie. Cei doi erau împreună de 31 de ani și erau părinții unei fetițe de 11 ani.

Fetița Silviei Dăogaru și-a ținut mama de mână până la ultima suflare

Nenorocirea s-a produs, cel mai probabil, pe fondul unor discuții aprinse între cei doi soți. Apropiații cuplului susțin că cei doi se certau frecvent. Bărbatul avea un comportament deplasat față de Silvana, o umilea și o supunea la rele tratament.

După ce a înjunghiat-o pe Silvana, bărbatul a încercat să se sinucidă și s-a aruncat de la balconul apartamentului, însă a murit ulterior la spital. La întreaga scenă a asistat fetița lor de 11 ani. Cea mică și-a ținut mama de mână până la ultima suflare. Potrivit psihologilor, copila va avea de purtat pe umei o povară grea. Fiind martor direct la uciderea mamei sale, efectele unei asemenea traume pot fi devastatoare.

”În general, un copil care trăiește cu o experineță de acest gen este una dintre cele mai devastatoare forme de traumă psihică. Părinții sunt sursele principale de atașament și de protecție, iar pierderea bruscă, violentă îi zdruncină toate bazele sentimentului de securitate. În primul rând tulburare de stres prost traumatic, care se manifestă foarte variat: coșmaruri, evitarea amintirilor legate de părinți, de locul faptei, hipervigilență, anxietate permanentă, reacții exagerate, un comportament diferit de cum a fost până în acel moment, sentimentul de confuzie și de vinovăție. Se poate simți vinovată că nu a făcut ceva, că dacă ar fi intervenit poate mama ei nu murea, cu toate că ea nu are nicio responsabilitate și nu ar fi putut face nimic. În astfel de momente există un fel de paralizie emoțională, de comportament, de inițiativă și atunci ea are impresia că dacă ar fi intervenit, catastrofa nu s-ar fi întâmplat”, a spus psihologul Keren Rosner, pentru wowbiz.ro.

Surse din interiorul familiei au declarat că bărbatul nu avea serviciu stabil, vindea diverse produse pe site-urile de specialitate sau prin târguri. În ultima perioadă ar fi fost stresat din cauză unor datorii la ANAF. În ultima perioadă, bărbatul ar fi intrat în depresie, iar conflictele dintre cei doi soți erau tot mai agresive.

„În fața oamenilor se purta ok, dar îl vedeam cum se uita… nu era chiar în regulă. El era fără serviciu, vindea prin târguri și pe OLX. Ultima dată când am vorbit cu el, era stresat că a vândut niște produse și trebuia să plătească la ANAF”, a declarat cunoştinţa pentru Mediafax.

Ultimele cuvinte ale Silvanei, profesoara ucisă de soț, pentru fiica ei, înainte să moară. Copila a fost martoră la crimă

Criminalul din Craiova și-a premeditat fapta? Ce le-a spus prietenilor săi înainte de a-și ucide soția