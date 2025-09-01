Crimă la Burning Man! Un bărbat a fost găsit fără viață, în ultima zi de festival

Festivalul Burning Man atrage anual peste 80.000 de turiști din toate colțurile lumii, doritori de distracție și experiențe inedite în mijlocul deșerului Black Rock din statul american Nevada, însă liniștea petrecăreților a fost tulburată de o crimă misterioasă.

Festivalul promovează dragostea, conectarea cu natura, protecția mediului și totodată, marchează încheierea anotimpului de vară. Festivalul debutează pe 24 august și durează o săptămână, până pe 1 septembrie. Elementul central al evenimentului este o sculptură antropomorfă din lemn care este incendiat odată ce festivalul se termină.

Crimă la Burning Man!

Chiar în momentul procesiunii de final, un bărbat a fost găsit într-o baltă de sânge, fără viață, notează BBC. Poliția din Nevada a schimbat rapid încadrarea dosarului din moarte suspectă în omor.

„Un bărbat a fost găsit în jurul orei 21:14 într-un cort din zona de campare de la Burning Man fără viață, neavând puls. Nici după aplicarea manevrelor de resuscitare nu și-a revenit, astfel că a fost constatat decesul. Ceea ce pe moment a fost tratat ca o moarte suspectă, acum este anchetat din perspectiva unui omor”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției.

Organizatorii Burning Man au transmis, după încheierea festivalului, că sprijină demersul oamenilor legii și au făcut apel la cei care s-au aflat în proximitatea zonei să ofere informații cu privire la victimă, dacă au.

Un festival ocult marcat de controverse

Văzut ca o manifestare artistică în 1986, evenimentul a căpătat amploare pe parcursul anilor, devenind tot mai popular în rândul tinerilor și a doritorilor de senzații tari. O săptămână în deșert nu duce lipsă de provocări, astfel că logistica evenimentului la momentul actual este una foarte complexă.

Însă la începuturi erau doar o mână de oameni, muzică și sculptura uriașă pe care petrecăreții o aprindeau și se poziționau în jurul focului. În cele peste trei decenii de activitate, festivalul s-a făcut remarcat prin exhibiționism, consum prevalent de substanțe interzise și incidente dubioase care au dus la decese inutile.

Cel mai șocant incident s-a petrecut în 2017, atunci când un bărbat cu afecțiuni psihice a trecut cordonul de securitate și pompieri și s-a aruncat în flăcări. Salvatorii l-au recuperat cu arsuri pe 97% din corp, însă acesta a decedat ulterior la spital.

Citește și: Profesoara din Craiova, ucisă de soț, abia scăpase cu viață dintr-un accident grav: ”A încasat despăgubiri de 16.000 de euro, iar el a tocat banii pe …”