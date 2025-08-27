Acasă » Exclusiv » Profesoara din Craiova, ucisă de soț, abia scăpase cu viață dintr-un accident grav: ”A încasat despăgubiri de 16.000 de euro, iar el a tocat banii pe …”

Profesoara din Craiova, ucisă de soț, abia scăpase cu viață dintr-un accident grav: "A încasat despăgubiri de 16.000 de euro, iar el a tocat banii pe …"

De: Keva Iosif 27/08/2025 | 13:44
Profesoara din Craiova, ucisă de soț, abia scăpase cu viață dintr-un accident grav: "A încasat despăgubiri de 16.000 de euro, iar el a tocat banii pe ..."
Joi, 21 august 2025, la ora 10, Craiova a fost zguduită de o scenă de coșmar: Silvana Dăogaru, profesoară de limba germană la Colegiul Carol I, în vârstă de 44 de ani, a fost ucisă chiar de partenerul său de viață, Alin, în fața fiicei lor de 12 ani, după care s-a sinucis. Un apropiat al familiei a povestit pentru CANCAN.RO detalii incredibile despre ultimele clipe de viață ale victimei. 

Vecinii au povestit că în dimineața tragediei au auzit certuri aprinse și strigăte de ajutor disperate ale copilei, care asista la scene terifiante. Un poștaș aflat în bloc a intervenit imediat, alertând autoritățile, însă pentru Silvana era deja prea târziu.

I s-a schimbat vocea, era demonizat!”, a povestit un apropiat al familiei pentru CANCAN.RO. Într-o încercare disperată de a-și salva mama, fetița a tras de mâna tatălui, dar acesta a continuat atacul.

În ziua aia, când Alin și-a pierdut mințile, Silvana a încercat să sară de la balcon. El a prins-o și a atacat-o. Fetița lor a tras de mâna tatălui pentru a-și salva mama. Norocul a fost că poștașul a intervenit și a scos copila din apartament, altfel cine știe ce pățea și ea”, a povestit aceeași sursă.

Comportamentul bărbatului s-a schimbat în ultimele luni, devenind tot mai retras. Același martor ne-a povestit că Silvana a mai fost la un pas de moarte recent, după ce a fost implicată într-un accident grav.

Începând cu luna februarie, Alin nu a mai vrut să iasă din casă, nici măcar cu Silvana sau cu fiica lor. Comportamentul său a devenit tot mai ciudat. În urmă cu o lună și jumătate, Silvana a plecat într-o excursie cu fetița și încă un copil, erau în spatele autocarului care transporta mai mulți elevi. Pe drum cred că se uita la telefon și a provocat un accident grav, dar din fericire nimeni nu a fost rănit. Mașina a fost distrusă, daună totală, iar firma de asigurări i-a plătit despăgubiri de 16.000 de euro.

Silvana și-a sunat soțul să vină, iar acesta a venit extrem de îngrijorat. Când a văzut că atât soția, cât și fiica lui sunt tefere, fără răni grave, le-a propus să meargă împreună la mare. Însă tot Alin a fost cel care s-a răzgândit, iar Silvana a plecat cu fiica și părinții săi”, ne-a povestit martorul.

Apel șocant primit de soție, înainte de a fi ucisă: ”Omul nu e normal!”

În acest timp, Alin a început un circuit ciudat și inexplicabil: a plecat în Germania, unde și-a schimbat mașina, apoi s-a dus în Italia la sora sa.

După o ceartă cu sora, care l-a trimis la soția lui, el s-a întors acasă, după ce a tocat banii pe altă mașină. La circa 30 de kilometri de Craiova, i s-a părut că „bate ceva la mașină” și a făcut cale întoarsă spre Germania, parcurgând încă peste 1.000 de kilometri. Reprezentantul de la firma de mașini, șocat, a sunat-o pe Silvana, spunând că „omul nu e normal”. Știu că la întoarcerea în țară cineva i-a recomandat un consult de specialitate, dar nu a mai ajuns însă la doctor”.

În ciuda scenelor de groază la care fetița lor de 12 ani a asistat, se pare că aceasta și-a dorit să-și ia adio de la tatăl ei. A vrut să meargă la capela unde a fost depus, aceeași capelă în care a fost depus înainte și corpul neînsuflețit al mamei sale.

Ca o premoniție, se pare că înainte cu o seară să fie ucisă, Silvana și-a îmbrățișat o prietenă, pentru ultima oară, spunându-i că viața ei a devenit un calvar alături de Alin.

Citește și: Jale și durere la înmormântarea Silvanei Dogaru. Profesoara din Craiova, condusă pe ultimul drum

