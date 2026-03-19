A fost anunțată cauza morții cântărețului Neil Sedaka. De ce a murit legendarul artist

Neil Sedaka, legendarul cântăreț care a decedat în Los Angeles în februarie, a murit din cauza unei boli cardiovasculare aterosclerotice. Certificatul de deces menționează că insuficiența renală a contribuit, de asemenea, la moartea sa, scrie Page Six.

Certificatul a dezvăluit că artistul fost îmbălsămat la casa funerară Hollywood și înmormântat la cimitirul Beth Olam din Los Angeles pe 3 martie. Potrivit Clinicii Cleveland, boala cardiovasculară aterosclerotică este cauzată de acumularea de placă de aterom, care poate consta din grăsimi, colesterol și alte substanțe, în pereții arterelor, îngustându-le și restricționând fluxul sanguin. Complicațiile pot include un atac de cord sau un accident vascular cerebral.

Cauza morții cântărețului Neil Sedaka

Cântărețul și compozitorul american Neil Sedaka, care a scris și interpretat hituri precum Oh! Carol, Breaking Up Is Hard To Do, Bad Blood, Laughter in the Rain și Calendar Girl, a murit la începutul lunii. Artistul avea 86 de ani, iar anunțul privind desesul său a fost făcut de familie, printr-un comunicat de presă.

Sedaka, un pianist talentat nominalizat la cinci premii Grammy, a scris și hituri pentru alți câțiva muzicieni celebri în cariera sa, care s-a întins pe șase decenii. Născut în Brooklyn și absolvent al celebrei școli Julliard din New York, el a fost unul dintre fondatorii grupului The Tokens, la sfârșitul anilor 1950.

După ce a compus mai multe hituri la începutul anilor 1960, el a revenit în topul Billboard Top 10 în 1975, după ce a scris piesa Love Will Keep Us Together. De asemenea, a înregistrat mai multe albume pentru casa de discuri a lui Elton John în anii 1970.

Cine a fost Neil Sedaka

Muzica lui Sedaka a dispărut din atenția publică, pe măsură ce muzica britanică devenea tot mai populară în Statele Unite. Într-o declarație acordată BBC în 2012, în timpul unei călătorii la Londra, unde a mers pentru a susține un concert la Royal Albert Hall, el a declarat că plănuiește să ofere un spectacol oamenilor „care nu sunt obișnuiți să meargă la un concert serios”.

Sedaka a compus piese și pentru alți artiști, precum Connie Francis („Stupid Cupid”), Captain & Tennille („Love Will Keep Us Together”), dar și pentru ABBA, pentru care a scris versurile în limba engleză ale piesei „Ring Ring”. Deși succesul i s-a diminuat în anii ’80, Neil Sedaka a continuat să rămână activ în muzică până la 80 de ani.

