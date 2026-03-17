Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Doliu în lumea cinematografiei. Actorul Matt Clark, cunoscut pentru rolul din filmul „Înapoi în viitor”, a murit

De: Daniel Matei 17/03/2026 | 16:12
Sursa foto: Profimedia

Matt Clark, un actor prolific a cărui carieră de zeci de ani a cuprins filmul și televiziunea și care era cunoscut pentru rolurile din „Înapoi în viitor – Partea a III-a”, sitcomul „Grace Under Fire” și numeroase westernuri, a decedat. Actorul avea 89 de ani.

Clark a murit duminică la domiciliul său din Austin, Texas, din cauza complicațiilor apărute în urma unei operații la coloană, a confirmat soția sa, Sharon Mays, pentru Variety.

De-a lungul unei cariere care s-a întins din anii 1960 până în anii 2000, Clark a devenit o prezență obișnuită în western-uri și drame de televiziune, apărând adesea alături de unele dintre cele mai mari vedete de la Hollywood. A jucat rolul unui barman în „Înapoi în viitor 3”, pe cel al funcționarului Roy Purcell în „Brubaker” și a avut un rol recurent în sitcom-ul ABC „Grace Under Fire”.

 

Clark a fost asociat în special cu genul filmelor western, apărând într-o serie de filme și proiecte TV printre care:

  • „Pat Garrett & Billy the Kid”
  • „The Life and Times of Judge Roy Bean”
  • „Jeremiah Johnson”
  • „The Outlaw Josey Wales”

De-a lungul anilor, a lucrat alături de actori precum Clint Eastwood și John Wayne. CV-ul său cinematografic a inclus și filmul „The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension”.

Clark a fost invitat frecvent de-a lungul timpului în mai multe programe de televiziune. El a avut roluri în seriale precum „Bonanza”, „Kung Fu” și „Dynasty”.

Membrii familiei l-au descris pe Clark ca fiind un „actor pentru actori”, care iubea meseria și își aborda cariera cu dăruire, dar cu puțin interes pentru celebritate. În schimb, el a apreciat oportunitatea de a colabora cu colegi care împărtășeau pasiunea pentru profesie și un angajament puternic față de familiile lor, au mai transmis apropiații actorului.

CITEȘTE ȘI:

Doliu în muzică! Zalek a murit la doar 30 de ani

Doliu în lumea muzicii! Phil Campbell, chitaristul trupei Motörhead, a murit

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Noua țară pe care Donald Trump a luat-o în vizor: „Cred că voi avea onoarea de a prelua Cuba”
Showbiz internațional
Noua țară pe care Donald Trump a luat-o în vizor: „Cred că voi avea onoarea de a prelua…
Vedetele de la Hollywood, criticate după ce au lăsat în urmă mizerie în sala în care s-au decernat Premiile Oscar. „Curățați după voi!”
Showbiz internațional
Vedetele de la Hollywood, criticate după ce au lăsat în urmă mizerie în sala în care s-au decernat…
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Mediafax
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde...
Ies scântei la dezbaterile pentru buget. Ce instituții primesc mai mulți bani și de unde se taie. PSD, ajutat în comisii de AUR
Gandul.ro
Ies scântei la dezbaterile pentru buget. Ce instituții primesc mai mulți bani și...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din țară
Adevarul
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
Ce a descoperit un turist care a vizitat un oraș abandonat din Germania: „Este incredibil”
Mediafax
Ce a descoperit un turist care a vizitat un oraș abandonat din Germania:...
Parteneri
Anunț dureros al vedetei tv! Boala i s-a extins la creier, cu metastaze: „Dacă simțiți că ceva nu este în regulă, mergeți la medic”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anunț dureros al vedetei tv! Boala i s-a extins la creier, cu metastaze: „Dacă simțiți...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
Click.ro
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un...
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Digi 24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
Digi24
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta...
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
De ce Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett Johansson
go4it.ro
De ce Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett...
Care este cea mai veche meserie din lume?
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Ies scântei la dezbaterile pentru buget. Ce instituții primesc mai mulți bani și de unde se taie. PSD, ajutat în comisii de AUR
Gandul.ro
Ies scântei la dezbaterile pentru buget. Ce instituții primesc mai mulți bani și de unde...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Un pasager aflat la bordul unui avion a deschis uşa în mers și a sărit pe pistă. Martorii au asistat ...
Un pasager aflat la bordul unui avion a deschis uşa în mers și a sărit pe pistă. Martorii au asistat la scene şocante
Televiziune din România închisă după 9 ani de activitate. Despre ce canal este vorba
Televiziune din România închisă după 9 ani de activitate. Despre ce canal este vorba
Aflat în inspecție, șeful Poliției Botoșani a greșit drumul și a ajuns într-un sat din Iași. ...
Aflat în inspecție, șeful Poliției Botoșani a greșit drumul și a ajuns într-un sat din Iași. Crezându-se în județul lui, a luat la rost un polițist local. Ce răspuns genial a primit
Lovitură majoră în Iran! Ali Larijani ar fi fost ucis într-un atac aerian israelian
Lovitură majoră în Iran! Ali Larijani ar fi fost ucis într-un atac aerian israelian
Lovitură de ultimă oră pentru Dani Mocanu! Înalta Curte l-a condamnat definitiv la 4 ani de închisoare
Lovitură de ultimă oră pentru Dani Mocanu! Înalta Curte l-a condamnat definitiv la 4 ani de închisoare
BANC | „Frumoasa” și prima întâlnire
BANC | „Frumoasa” și prima întâlnire
Vezi toate știrile