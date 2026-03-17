Matt Clark, un actor prolific a cărui carieră de zeci de ani a cuprins filmul și televiziunea și care era cunoscut pentru rolurile din „Înapoi în viitor – Partea a III-a”, sitcomul „Grace Under Fire” și numeroase westernuri, a decedat. Actorul avea 89 de ani.

Clark a murit duminică la domiciliul său din Austin, Texas, din cauza complicațiilor apărute în urma unei operații la coloană, a confirmat soția sa, Sharon Mays, pentru Variety.

De-a lungul unei cariere care s-a întins din anii 1960 până în anii 2000, Clark a devenit o prezență obișnuită în western-uri și drame de televiziune, apărând adesea alături de unele dintre cele mai mari vedete de la Hollywood. A jucat rolul unui barman în „Înapoi în viitor 3”, pe cel al funcționarului Roy Purcell în „Brubaker” și a avut un rol recurent în sitcom-ul ABC „Grace Under Fire”.

Clark a fost asociat în special cu genul filmelor western, apărând într-o serie de filme și proiecte TV printre care:

„Pat Garrett & Billy the Kid”

„The Life and Times of Judge Roy Bean”

„Jeremiah Johnson”

„The Outlaw Josey Wales”

De-a lungul anilor, a lucrat alături de actori precum Clint Eastwood și John Wayne. CV-ul său cinematografic a inclus și filmul „The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension”.

Clark a fost invitat frecvent de-a lungul timpului în mai multe programe de televiziune. El a avut roluri în seriale precum „Bonanza”, „Kung Fu” și „Dynasty”.

Membrii familiei l-au descris pe Clark ca fiind un „actor pentru actori”, care iubea meseria și își aborda cariera cu dăruire, dar cu puțin interes pentru celebritate. În schimb, el a apreciat oportunitatea de a colabora cu colegi care împărtășeau pasiunea pentru profesie și un angajament puternic față de familiile lor, au mai transmis apropiații actorului.

