Doliu în lumea muzicii! Phil Campbell, chitaristul trupei Motörhead, a murit

De: Alina Drăgan 16/03/2026 | 10:34
Doliu în lumea muzicii! Phil Campbell, chitaristul trupei Motörhead, a murit
Chitaristul Phil Campbell s-a stins din viață /Foto: Profimedia

Doliu în lumea muzicală! Chitaristul unei celebre trupe de rock s-a stins din viață. Acesta și-a dat ultima suflare după o luptă lung cu o boală grea. Ultima perioadă din viața sa, chitaristul și-a petrecut-o în spital, fiind internat la secția de terapie intensivă.

Phil Anthony Campbell, chitaristul trupei rock Motorhead, s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani. Artistul și-a dat ultima suflare în noaptea de vineri spre sâmbătă. Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către familie.

Chitaristul Phil Campbell s-a stins din viață

Chitaristul Phil Campbell, membrul celebrei trupe Motörhead, s-a stins din viață vineri, 13 martie, la vârsta de 64 de ani, a anunțat familia sa. Artistul a murit în urma unei intervenții chirurgicale majore și complexe.

„Cu mare tristețe, vă anunțăm moartea iubitului nostru tată, Philip Anthony Campbell, care s-a stins din viață împăcat noaptea trecută, după o luptă îndelungată și curajoasă pe care a dus-o în secția de terapie intensivă, în urma unei operații majore și complexe.

Phil a fost un soț devotat, un tată minunat și un bunic mândru și iubitor, cunoscut cu afecțiune sub numele de ‘Bampi’. A fost profund iubit de toți cei care l-au cunoscut și ne va lipsi enorm. Moștenirea sa, muzica și amintirile pe care le-a creat alături de atâția oameni vor dăinui pentru totdeauna”, se arată în comunicatul transmis de familie.

Chitaristul Phil Campbell s-a stins din viață /Foto: Profimedia

Phil Campbell a fost chitaristul trupei Motorhead, ce a fost înființată în anul 1975 de basistul și solistul Lemmy. Formația a contribuit la pionieratul muzicii heavy metal în Regatul Unit, cu o serie de albume care au intrat în top 10, printre care hitul din 1980 „Ace Of Spades”, precum și „No Sleep Til Hammersmith” din 1981 și „Ironfist” din 1982.

Phil Campbell s-a alăturat trupei Motorhead în anul 1984 și a rămas în componența acesteia până în anul 2015, la desființarea ei. Ulterior, artistul alături de fiii săi Todd, Dane și Tyla au format trupa The Bastard Sons, continuând astfel să înregistreze muzică și să susțină concerte.

Mesajul sfâșietor transmis de fosta iubită a lui Mugurel Vrabete, după moartea artistului: ”Anii petrecuți împreună au însemnat enorm”

Doliu în lumea sportului! Fotbalista Amy Carr a murit la doar 35 de ani

Iți recomandăm
El este tânărul care a murit după ce s-a aruncat în fața metroului! Avea doar 22 de ani
Știri
El este tânărul care a murit după ce s-a aruncat în fața metroului! Avea doar 22 de ani
Gina Pistol a făcut anunțul! Ce a spus despre apariția unui nou copil
Știri
Gina Pistol a făcut anunțul! Ce a spus despre apariția unui nou copil
Regizoarea româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”
Mediafax
Regizoarea româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”
Călin Georgescu i-a dat vestea lui George Simion! Mesajul momentului: „Eu nu refuz...”
Gandul.ro
Călin Georgescu i-a dat vestea lui George Simion! Mesajul momentului: „Eu nu refuz...”
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu româna și franceza”
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea...
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există...
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlniri cu secretarul general al OCDE și reprezentanții OMV
Mediafax
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlniri cu secretarul general al OCDE și reprezentanții...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv e acum de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Click.ro
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Digi 24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare...
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
Digi24
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă...
Ce se întâmplă dacă faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta? Regula din noul Cod Rutier 2026
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta? Regula...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Energie verde: Iluminează-ți curtea fără costuri cu aceste produse de la Lidl
go4it.ro
Energie verde: Iluminează-ți curtea fără costuri cu aceste produse de la Lidl
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Go4Games
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Călin Georgescu i-a dat vestea lui George Simion! Mesajul momentului: „Eu nu refuz...”
Gandul.ro
Călin Georgescu i-a dat vestea lui George Simion! Mesajul momentului: „Eu nu refuz...”
