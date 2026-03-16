Doliu în lumea muzicii! Phil Campbell, chitaristul trupei Motörhead, a murit

Doliu în lumea muzicală! Chitaristul unei celebre trupe de rock s-a stins din viață. Acesta și-a dat ultima suflare după o luptă lung cu o boală grea. Ultima perioadă din viața sa, chitaristul și-a petrecut-o în spital, fiind internat la secția de terapie intensivă.

Phil Anthony Campbell, chitaristul trupei rock Motorhead, s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani. Artistul și-a dat ultima suflare în noaptea de vineri spre sâmbătă. Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către familie.

Chitaristul Phil Campbell, membrul celebrei trupe Motörhead, s-a stins din viață vineri, 13 martie, la vârsta de 64 de ani, a anunțat familia sa. Artistul a murit în urma unei intervenții chirurgicale majore și complexe.

„Cu mare tristețe, vă anunțăm moartea iubitului nostru tată, Philip Anthony Campbell, care s-a stins din viață împăcat noaptea trecută, după o luptă îndelungată și curajoasă pe care a dus-o în secția de terapie intensivă, în urma unei operații majore și complexe. Phil a fost un soț devotat, un tată minunat și un bunic mândru și iubitor, cunoscut cu afecțiune sub numele de ‘Bampi’. A fost profund iubit de toți cei care l-au cunoscut și ne va lipsi enorm. Moștenirea sa, muzica și amintirile pe care le-a creat alături de atâția oameni vor dăinui pentru totdeauna”, se arată în comunicatul transmis de familie.

Phil Campbell a fost chitaristul trupei Motorhead, ce a fost înființată în anul 1975 de basistul și solistul Lemmy. Formația a contribuit la pionieratul muzicii heavy metal în Regatul Unit, cu o serie de albume care au intrat în top 10, printre care hitul din 1980 „Ace Of Spades”, precum și „No Sleep Til Hammersmith” din 1981 și „Ironfist” din 1982.

Phil Campbell s-a alăturat trupei Motorhead în anul 1984 și a rămas în componența acesteia până în anul 2015, la desființarea ei. Ulterior, artistul alături de fiii săi Todd, Dane și Tyla au format trupa The Bastard Sons, continuând astfel să înregistreze muzică și să susțină concerte.

