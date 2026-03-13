Mesajul sfâșietor transmis de fosta iubită a lui Mugurel Vrabete, după moartea artistului: ”Anii petrecuți împreună au însemnat enorm”

Moartea lui Iulian Mugurel Vrabete, fostul basist al trupei Holograf, a generat numeroase reacții în mediul online din partea celor care l-au cunoscut și apreciat. Artiști, prieteni și apropiați au transmis mesaje de condoleanțe, evocând contribuția sa importantă la muzica românească. Printre cei care au dorit să își exprime public regretul se numără și fosta sa parteneră, Alunița Voiculescu.

Iulian Vrabete a murit joi, 12 martie, la vârsta de 70 de ani, după ce a luptat cu o boală gravă. Trupul său neînsuflețit a fost depus pe 13 martie la Sala Palatului, unde cei care l-au cunoscut au putut să își ia rămas-bun. Incinerarea este programată pentru 14 martie, la Crematoriul Vitan Bârzești.

Lumea muzicii rock este în doliu după dispariţia lui Iulian Vrabete

După anunțul dispariției sale, rețelele de socializare au fost inundate de mesaje de omagiu. Printre acestea se află și cel al Aluniței Voiculescu, care a rememorat atât calitățile profesionale ale artistului, cât și momentele personale trăite alături de el.

„Singurul aspect pozitiv – dacă se poate vorbi de aspecte pozitive în astfel de situaţii – al veştii că Iulian Vrabete de la Holograf a murit este că în sfârşit se va scrie mult despre el şi se va afla, sper, ce om absolut extraordinar a fost. Mi-e foarte greu să scriu acum, anii petrecuţi cândva împreună cu el au însemnat enorm pentru viaţa mea. Şi chiar dacă povestea noastră, de o pasiune rară, s-a sfârşit prost pentru mine, şi chiar dacă nu i-am putut ierta niciodată trădarea sentimentală, nu am cum să contest faptul că era unul dintre cei mai sclipitori oameni pe care i-am cunoscut vreodată, mai inteligenţi, mai talentaţi, mai educaţi, mai sociabili, mai…, mai… Cred că doar o voce mai bună i-a lipsit, cât să ajungă mai în faţă pe scenă, să fie mai cunoscut decât a fost, să scape de coada „de la Holograf’, adăugată aproape inerent numelui său”, a transmis aceasta.

Mesajul copleşitor transmis de fosta iubită a basistului

Fosta sa iubită a subliniat și rolul esențial pe care Vrabete l-a avut în industria muzicală, considerându-l unul dintre cei mai valoroși basiști ai României.

„Pentru cei din domeniu şi pentru cunoscători, va rămâne mereu unul dintre cei mai buni basişti ai noştri (ba chiar aş îndrăzni să spun cel mai bun), creator muzical şi om de bază în toate formaţiile în care a cântat.”

În mesajul său, Alunița Voiculescu a rememorat și momente din trecut, vorbind despre trecerea timpului și pierderile suferite.

„Mă uit cum mi se umplu albumele de fotografii de oameni care nu mai sunt – şi de animăluţe, pentru că nici bichoniţa din braţele Laurei Stoica, din poza alăturată (eram la Mamaia, în vara anului 1995), nu mai este de mult în viaţă, şi ea a fost sufletul meu cândva, şi îi păstrez cenuşa pe un raft de bibliotecă, mereu aproape de mine – şi îmi amintesc, măcar pentru o clipă, că suntem atât, atât de trecători… Îmi pare rău, Mugurel, cred că ar fi trebuit să mai îmbogăţeşti lumea cu nişte ani buni de viaţă de-a ta şi să mai oferi multă bucurie în jurul tău. RIP”, a mai scris aceasta.

CITEŞTE ŞI: Holograf, decizie de ultimă oră după moartea lui Mugurel Vrabete: ”Avem datoria morală!”

Mugurel Vrabete va fi incinerat. Anunțul făcut de trupa Holograf: ”Nu va fi ușor!”