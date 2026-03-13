Mesajul sfâșietor transmis de fosta iubită a lui Mugurel Vrabete, după moartea artistului: ”Anii petrecuți împreună au însemnat enorm”

De: David Ioan 13/03/2026 | 20:03
Moartea lui Iulian Mugurel Vrabete, fostul basist al trupei Holograf, a generat numeroase reacții în mediul online din partea celor care l-au cunoscut și apreciat. Artiști, prieteni și apropiați au transmis mesaje de condoleanțe, evocând contribuția sa importantă la muzica românească. Printre cei care au dorit să își exprime public regretul se numără și fosta sa parteneră, Alunița Voiculescu.

Iulian Vrabete a murit joi, 12 martie, la vârsta de 70 de ani, după ce a luptat cu o boală gravă. Trupul său neînsuflețit a fost depus pe 13 martie la Sala Palatului, unde cei care l-au cunoscut au putut să își ia rămas-bun. Incinerarea este programată pentru 14 martie, la Crematoriul Vitan Bârzești.

Lumea muzicii rock este în doliu după dispariţia lui Iulian Vrabete

După anunțul dispariției sale, rețelele de socializare au fost inundate de mesaje de omagiu. Printre acestea se află și cel al Aluniței Voiculescu, care a rememorat atât calitățile profesionale ale artistului, cât și momentele personale trăite alături de el.

Aluniţa Voiculescu. Foto: Facebook

„Singurul aspect pozitiv – dacă se poate vorbi de aspecte pozitive în astfel de situaţii – al veştii că Iulian Vrabete de la Holograf a murit este că în sfârşit se va scrie mult despre el şi se va afla, sper, ce om absolut extraordinar a fost. Mi-e foarte greu să scriu acum, anii petrecuţi cândva împreună cu el au însemnat enorm pentru viaţa mea. Şi chiar dacă povestea noastră, de o pasiune rară, s-a sfârşit prost pentru mine, şi chiar dacă nu i-am putut ierta niciodată trădarea sentimentală, nu am cum să contest faptul că era unul dintre cei mai sclipitori oameni pe care i-am cunoscut vreodată, mai inteligenţi, mai talentaţi, mai educaţi, mai sociabili, mai…, mai… Cred că doar o voce mai bună i-a lipsit, cât să ajungă mai în faţă pe scenă, să fie mai cunoscut decât a fost, să scape de coada „de la Holograf’, adăugată aproape inerent numelui său”, a transmis aceasta.

Mesajul copleşitor transmis de fosta iubită a basistului

Fosta sa iubită a subliniat și rolul esențial pe care Vrabete l-a avut în industria muzicală, considerându-l unul dintre cei mai valoroși basiști ai României.

„Pentru cei din domeniu şi pentru cunoscători, va rămâne mereu unul dintre cei mai buni basişti ai noştri (ba chiar aş îndrăzni să spun cel mai bun), creator muzical şi om de bază în toate formaţiile în care a cântat.”

În mesajul său, Alunița Voiculescu a rememorat și momente din trecut, vorbind despre trecerea timpului și pierderile suferite.

„Mă uit cum mi se umplu albumele de fotografii de oameni care nu mai sunt – şi de animăluţe, pentru că nici bichoniţa din braţele Laurei Stoica, din poza alăturată (eram la Mamaia, în vara anului 1995), nu mai este de mult în viaţă, şi ea a fost sufletul meu cândva, şi îi păstrez cenuşa pe un raft de bibliotecă, mereu aproape de mine – şi îmi amintesc, măcar pentru o clipă, că suntem atât, atât de trecători… Îmi pare rău, Mugurel, cred că ar fi trebuit să mai îmbogăţeşti lumea cu nişte ani buni de viaţă de-a ta şi să mai oferi multă bucurie în jurul tău. RIP”, a mai scris aceasta.

CITEŞTE ŞI: Holograf, decizie de ultimă oră după moartea lui Mugurel Vrabete: ”Avem datoria morală!”

Mugurel Vrabete va fi incinerat. Anunțul făcut de trupa Holograf: ”Nu va fi ușor!”

Iți recomandăm
Motivul real pentru care Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat. A făcut totul public, după ce s-a zvonit că a fost înșelată
Știri
Motivul real pentru care Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat. A făcut totul public, după ce s-a…
Soția lui Florinel Coman l-a lăsat pe fotbalist singur în Qatar: ”El a luat hotărârea de a ne trimite acasă”
Știri
Soția lui Florinel Coman l-a lăsat pe fotbalist singur în Qatar: ”El a luat hotărârea de a ne…
The Guardian: Piesa României la Eurovision stârnește controverse. Se cere descalificarea
Mediafax
The Guardian: Piesa României la Eurovision stârnește controverse. Se cere descalificarea
Alimentul din cauza căruia ne îngrășăm cel mai mult, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Alimentul din cauza căruia ne îngrășăm cel mai mult, potrivit dr. nutriționist Mihaela...
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Donald Trump trimite 5.000 de pușcași marini în zona fierbinte a Strâmtorii Ormuz, după ce a proclamat războiul „câștigat”
Adevarul
Donald Trump trimite 5.000 de pușcași marini în zona fierbinte a Strâmtorii Ormuz,...
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Sindicatul Dacia avertizează: 1.200 de angajați de la Mioveni vor fi concediați în 2026, în timp ce modele noi sunt produse în Turcia și Slovenia
Mediafax
Sindicatul Dacia avertizează: 1.200 de angajați de la Mioveni vor fi concediați în...
Parteneri
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii cu formele sale! Cum s-a fotografiat artista i-a lăsat pe muți de uimire
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii cu formele sale! Cum s-a fotografiat artista i-a lăsat pe...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
Click.ro
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de...
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
Digi 24
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ...
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
Digi24
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Vrei energie solară acasă? Lidl are un kit fotovoltaic cu modulul WiFi integrat la preț tentant
go4it.ro
Vrei energie solară acasă? Lidl are un kit fotovoltaic cu modulul WiFi integrat la preț...
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Alimentul din cauza căruia ne îngrășăm cel mai mult, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Alimentul din cauza căruia ne îngrășăm cel mai mult, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
