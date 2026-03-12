Doliu în lumea muzicii din România! Basistul trupei Holograf, Iulian Mugurel Vrabete, a murit

Doliu în lumea muzicii din România. Basistul trupei Holograf, Mugurel Vrabete a murit, în urmă cu puțin timp.

Mugurel Vrabete este unul dintre muzicienii importanți ai scenei rock din România, cunoscut mai ales pentru activitatea sa în trupa Holograf. Născut la București, și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din adolescență, orientându-se către chitara bas, instrument care avea să îi definească stilul artistic.

În anii ’70, el a pus bazele proiectului Basorelief, o formație de jazz-rock progresiv care reflecta influențele occidentale ce începeau să pătrundă tot mai mult pe scena muzicală românească. Talentul și tehnica sa la bas l-au făcut rapid remarcat printre muzicienii din București.

Un moment important în cariera sa a venit în 1987, când s-a alăturat trupei Holograf. De atunci și până în prezent, Mugurel Vrabete a rămas basistul formației, contribuind la multe dintre piesele care au devenit cunoscute în muzica românească. Alături de colegii săi, printre care și solistul Dan Bittman, a ajutat la conturarea stilului trupei, bazat pe rock melodic, influențe pop și balade apreciate de public.