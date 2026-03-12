Acasă » Știri » Doliu în lumea muzicii din România! Basistul trupei Holograf, Iulian Mugurel Vrabete, a murit

Doliu în lumea muzicii din România! Basistul trupei Holograf, Iulian Mugurel Vrabete, a murit

De: Andreea Stăncescu 12/03/2026 | 09:52
Doliu în lumea muzicii din România! Basistul trupei Holograf, Iulian Mugurel Vrabete, a murit
Mugurel Vrabete a murit / Sursa foto: Facebook

Doliu în lumea muzicii din România. Basistul trupei Holograf, Mugurel Vrabete a murit, în urmă cu puțin timp. 

Mugurel Vrabete este unul dintre muzicienii importanți ai scenei rock din România, cunoscut mai ales pentru activitatea sa în trupa Holograf. Născut la București, și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din adolescență, orientându-se către chitara bas, instrument care avea să îi definească stilul artistic.

În anii ’70, el a pus bazele proiectului Basorelief, o formație de jazz-rock progresiv care reflecta influențele occidentale ce începeau să pătrundă tot mai mult pe scena muzicală românească. Talentul și tehnica sa la bas l-au făcut rapid remarcat printre muzicienii din București.

Un moment important în cariera sa a venit în 1987, când s-a alăturat trupei Holograf. De atunci și până în prezent, Mugurel Vrabete a rămas basistul formației, contribuind la multe dintre piesele care au devenit cunoscute în muzica românească. Alături de colegii săi, printre care și solistul Dan Bittman, a ajutat la conturarea stilului trupei, bazat pe rock melodic, influențe pop și balade apreciate de public.

„E prea mult și prea des🖤 Mugurel Vrabete nici nu stii ce rău imi pare…RI.P..ce trupă rock e-n cer, Doamne…”, a scris jurnalista Anca Florea.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Adrian Nemeș a murit la 41 de ani. 4 copii au rămas acum fără tată. Ce s-a întâmplat cu polițistul de frontieră
Știri
Adrian Nemeș a murit la 41 de ani. 4 copii au rămas acum fără tată. Ce s-a întâmplat…
Rețeta ideală pentru clătite: câtă făină trebuie să pui pentru fiecare cană de lapte
Știri
Rețeta ideală pentru clătite: câtă făină trebuie să pui pentru fiecare cană de lapte
A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf
Mediafax
A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
Gandul.ro
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de crimă
Adevarul
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Mediafax
Human Organ Atlas: harta digitală care arată organele umane în detaliu aproape celular
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii primesc recompense neașteptate
Click.ro
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii...
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Digi 24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
Gandul.ro
Berea preferată a românilor, ieftinită cu 40% începând de azi, în Mega Image
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adrian Nemeș a murit la 41 de ani. 4 copii au rămas acum fără tată. Ce s-a întâmplat cu polițistul ...
Adrian Nemeș a murit la 41 de ani. 4 copii au rămas acum fără tată. Ce s-a întâmplat cu polițistul de frontieră
Doliu în familia lui Eminem. Bunica rapperului a murit la 87 de ani
Doliu în familia lui Eminem. Bunica rapperului a murit la 87 de ani
Rețeta ideală pentru clătite: câtă făină trebuie să pui pentru fiecare cană de lapte
Rețeta ideală pentru clătite: câtă făină trebuie să pui pentru fiecare cană de lapte
Cristina Pucean a aflat din CANCAN că Bogdan de la Ploiești are o relație cu Vanessa: ”N-am de ce ...
Cristina Pucean a aflat din CANCAN că Bogdan de la Ploiești are o relație cu Vanessa: ”N-am de ce să nu recunosc”
Adevărul despre divorțul dintre Kate Middleton și Prințul William. De ce se spune că separarea ar ...
Adevărul despre divorțul dintre Kate Middleton și Prințul William. De ce se spune că separarea ar fi iminentă
Test de perspicacitate | Descoperiți cele 3 diferențe dintre cele două perechi de copii din imagine
Test de perspicacitate | Descoperiți cele 3 diferențe dintre cele două perechi de copii din imagine
Vezi toate știrile