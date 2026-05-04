Divorț-șoc la Mireasa! Mihaela și Ștefan și-au spus adio

Foștii concurenți de la emisiunea Mireasa, Mihaela și Ștefan trec prin momente dificile. Aceasta a confirmat că relația dintre ei s-a încheiat și că vor merge pe drumuri separate. Cei doi au mai fost despărțiți, însă pare că acum separarea este definitivă.

Mihaela și Ștefan, concurenții sezonului 11 Mireasa au ajuns în pragul divorțului. Cea care a confirmat separarea a fost chiar ea, în cadrul unui podcast la care a fost invitată. Bruneta nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi. Deși nu a oferit prea multe detalii exacte despre motivul despărțirii, Mihaela a explicat că a iubit omul nepotrivit. Mai mult decât atât, nici Ștefan nu a vorbit despre divorț, dar a postat un mesaj uluitor pe rețelele de socializare.

Mihaela și Ștefan, în pragul divorțului

Fostul cuplu a devenit cunoscut în urma participării la show-ul matrimonial de pe Antena 1, Mireasa. Aceștia au avut o relație cu năbădăi, iar asta i-a dus de multe ori la despărțire. Cu toate acestea, lucrurile sunt mai serioase acum și asta pentru că au ajuns să divorțeze. Mihaela a povestit în lacrimi despre fosta relație și spune că se simte dezamăgită de tot ceea ce a trăit până în prezent cu Ștefan.

Mă simt dezamăgită, nu pentru că am iubit, ci pentru că am crezut că o femeie nu are voie să greșească. Mi-am spus povestea așa cum a fost, cu naivitate, cu adevăr, cu tot ce am simțit, nu judec, l-am ales eu, dar uneori oamenii nepotriviți vin să ne lase lecțiile potrivite. Înainte de a fi publicat acest interviu, au fost nopți nedormite, nopți în care speram la un mesaj, la un apel, a declarat Mihaela.

De asemenea, ea a mai precizat că a iubit omul nepotrivit, dar alege să se schimbe și să meargă mai departe cu fruntea sus.

De azi, aleg altceva, aleg să recunosc. Am greșit, am fost naivă, am iubit omul nepotrivit și nu îmi mai este rușine de asta. Cu fruntea în sus în fața lumii, îmi asum orice capitol din viața mea. Dacă vreți să mă judecați, vă las, dar eu în sfârșit, am ales să mă înțeleg, a mai adăugat ea.

Mesajul postat de fostul partener

Dacă Mihaela a oferit primele declarații, Ștefan pare mai rezervat. Acesta a postat pe rețelele de socializare un mesaj neașteptat. Bărbatul își dorește un răspuns din partea urmăritorilor pentru a începe să se deschidă în fața lor.

Să dau un răspuns?, a scris Ștefan pe Instagram.

