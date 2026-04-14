Au depus actele de divorț! Foștii concurenți de la Mireasa au făcut anunțul: „Nu îmi este ușor nici mie"

De: Elisa Tîrgovățu 14/04/2026 | 16:55
Despărțire complet neașteptată în familia show-ului „Mireasa”. Unul dintre cele mai apreciate și susținute cupluri de către fanii emisiunii matrimoniale a decis să pună punct relației. Cei doi concurenți, care au făcut parte din sezonul 12, au depus deja actele de divorț.

Aceștia au confirmat recent, în mediul online, că mariajul lor a ajuns la final. Decizia radicală și surprinzătoare vine la doar câteva luni după ce și-au unit destinele în fața telespectatorilor.

Concurenții care au ajuns la divorț la scurt timp după nuntă

După o perioadă de timp în care fanii au sesizat schimbări evidente și semne clare că ceva nu merge așa cum ar trebui, Emily Gherman a decis să facă un anunț care a șocat comunitatea emisiunii. Ea a luat hotărârea de a clarifica situația și a transmis un mesaj ferm, în care a confirmat despărțirea de Liviu Gherman.

„Pentru a vă lămuri, căci așa este corect față de voi și poate așa nu mai primesc mesaje și mesaje peste mesaje… Da, am depus amândoi actele, motivele sunt întemeiate, nu doresc să «dau din casă»… Sper să ne respectați decizia chiar dacă vă este greu și vă înțeleg”, a mărturisit Emily.

Fosta concurentă a precizat că nu vrea să facă publice motivele separării, punctând asupra nevoii de liniște într-un moment delicat din viața ei.

„Și de acum încolo să nu se mai vorbească despre asta aici / în comentarii etc., căci nu îmi este ușor nici mie… Viața merge înainte cu bune și rele”, a adăugat Emily.

Relația celor doi concurenți a fost de la început una controversată. Emily și Liviu s-au cunoscut în cadrul show-ului „Mireasa”, acolo unde au avut parte de mai multe momente tensionate. De-a lungul sezonului, au existat și despărțiri temporare, urmate de împăcări.

La începutul emisiunii, Emily a avut o apropiere de un alt concurent, iar acest lucru a dezvoltat și amplificat tensiuni, incertitudini și gelozii între cei doi foști parteneri.

Un punct de cotitură al relației a fost și eliminarea blondinei din emisiune. Totuși, ea s-a întors în casa „Mireasa”, acela fiind momentul în care Emily și Liviu și-au dat seama că au sentimente puternice unul față de celălalt.

Fanii și-au dat seama că ceva nu este în regulă

Chiar dacă părea că au un viitor împreună, problemele de cuplu nu s-au încheiat odată cu emisiunea. Fanii au constatat că în ultimele săptămâni, cei doi nu s-au mai postat împreună pe rețelele de socializare, semn că relația nu mai era la fel.

Decizia de a divorța a fost luată de comun acord, după cum a precizat Emily. Însă, nu a oferit mai multe detalii cu privire la motivele care au dus la această ruptură.

CITEȘTE ȘI: Despărțire neașteptată la Mireasa! Concurenții și-au spus adio după un scandal monstru

Drama prin care trec Mihaela și Ștefan de la Mireasa. Casa în care locuiau a ars din temelii!

Iți recomandăm
Cum l-a încurajat Hailey Bieber pe Justin, după valul de critici pe care l-a primit soțul ei. Mesajul e unul emoționant
Știri
Cum l-a încurajat Hailey Bieber pe Justin, după valul de critici pe care l-a primit soțul ei. Mesajul…
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Bihor, miercuri, 15 aprilie 2026, de la ora 19:00
Știri
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Bihor, miercuri, 15 aprilie 2026, de la ora…
Amplu studiu la nivel european: persoanele singuratice au memoria mai slabă, dar nu suferă o deteriorare mai rapidă
Mediafax
Amplu studiu la nivel european: persoanele singuratice au memoria mai slabă, dar nu...
Mai poate fi mâncat cozonacul, dacă a fost ținut 4 zile la temperatura camerei? Care este termenul limită
Gandul.ro
Mai poate fi mâncat cozonacul, dacă a fost ținut 4 zile la temperatura...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că le-au vizitat
Adevarul
Vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis: destinații populare pe care turiștii regretă că...
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel...
Franța vrea să interzică concertul lui Kanye West, programat pentru luna iunie, la Marsilia
Mediafax
Franța vrea să interzică concertul lui Kanye West, programat pentru luna iunie, la...
Parteneri
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme....
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop, 15 aprilie 2026. Zi dificilă pentru două zodii. Cine trebuie să fie atenți la bani
Click.ro
Horoscop, 15 aprilie 2026. Zi dificilă pentru două zodii. Cine trebuie să fie atenți la...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica materialelor
go4it.ro
Un breloc din titan de 45 mm luminează 25 de ani fără baterii prin fizica...
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Mai poate fi mâncat cozonacul, dacă a fost ținut 4 zile la temperatura camerei? Care este termenul limită
Gandul.ro
Mai poate fi mâncat cozonacul, dacă a fost ținut 4 zile la temperatura camerei? Care...
BANC | Ca să ajungă banii, trebuie ca măcar unul din familie să nu fumeze
BANC | Ca să ajungă banii, trebuie ca măcar unul din familie să nu fumeze
Cum l-a încurajat Hailey Bieber pe Justin, după valul de critici pe care l-a primit soțul ei. Mesajul ...
Cum l-a încurajat Hailey Bieber pe Justin, după valul de critici pe care l-a primit soțul ei. Mesajul e unul emoționant
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Bihor, miercuri, 15 aprilie 2026, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Bihor, miercuri, 15 aprilie 2026, de la ora 19:00
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 13 + 8 = 15
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 13 + 8 = 15
Oana Roman și-a petrecut ziua de naștere în Egipt. Cu cine a mers vedeta în vacanță: „Sunt recunoscătoare”
Oana Roman și-a petrecut ziua de naștere în Egipt. Cu cine a mers vedeta în vacanță: „Sunt recunoscătoare”
„EXCLUSIV RAPID” cu Motroc & Gâlcă – înainte de Craiova – Rapid – ...
„EXCLUSIV RAPID” cu Motroc & Gâlcă – înainte de Craiova – Rapid – începe la 16:45, în direct pe YouTube – ProSport
Vezi toate știrile