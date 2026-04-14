Au depus actele de divorț! Foștii concurenți de la Mireasa au făcut anunțul: „Nu îmi este ușor nici mie”

Despărțire complet neașteptată în familia show-ului „Mireasa”. Unul dintre cele mai apreciate și susținute cupluri de către fanii emisiunii matrimoniale a decis să pună punct relației. Cei doi concurenți, care au făcut parte din sezonul 12, au depus deja actele de divorț.

Aceștia au confirmat recent, în mediul online, că mariajul lor a ajuns la final. Decizia radicală și surprinzătoare vine la doar câteva luni după ce și-au unit destinele în fața telespectatorilor.

Concurenții care au ajuns la divorț la scurt timp după nuntă

După o perioadă de timp în care fanii au sesizat schimbări evidente și semne clare că ceva nu merge așa cum ar trebui, Emily Gherman a decis să facă un anunț care a șocat comunitatea emisiunii. Ea a luat hotărârea de a clarifica situația și a transmis un mesaj ferm, în care a confirmat despărțirea de Liviu Gherman.

„Pentru a vă lămuri, căci așa este corect față de voi și poate așa nu mai primesc mesaje și mesaje peste mesaje… Da, am depus amândoi actele, motivele sunt întemeiate, nu doresc să «dau din casă»… Sper să ne respectați decizia chiar dacă vă este greu și vă înțeleg”, a mărturisit Emily.

Fosta concurentă a precizat că nu vrea să facă publice motivele separării, punctând asupra nevoii de liniște într-un moment delicat din viața ei.

„Și de acum încolo să nu se mai vorbească despre asta aici / în comentarii etc., căci nu îmi este ușor nici mie… Viața merge înainte cu bune și rele”, a adăugat Emily.

Relația celor doi concurenți a fost de la început una controversată. Emily și Liviu s-au cunoscut în cadrul show-ului „Mireasa”, acolo unde au avut parte de mai multe momente tensionate. De-a lungul sezonului, au existat și despărțiri temporare, urmate de împăcări.

La începutul emisiunii, Emily a avut o apropiere de un alt concurent, iar acest lucru a dezvoltat și amplificat tensiuni, incertitudini și gelozii între cei doi foști parteneri.

Un punct de cotitură al relației a fost și eliminarea blondinei din emisiune. Totuși, ea s-a întors în casa „Mireasa”, acela fiind momentul în care Emily și Liviu și-au dat seama că au sentimente puternice unul față de celălalt.

Fanii și-au dat seama că ceva nu este în regulă

Chiar dacă părea că au un viitor împreună, problemele de cuplu nu s-au încheiat odată cu emisiunea. Fanii au constatat că în ultimele săptămâni, cei doi nu s-au mai postat împreună pe rețelele de socializare, semn că relația nu mai era la fel.

Decizia de a divorța a fost luată de comun acord, după cum a precizat Emily. Însă, nu a oferit mai multe detalii cu privire la motivele care au dus la această ruptură.

