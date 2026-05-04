Anunțul făcut de CRBL după doi ani de relație cu Olga Guțanu: ”Toți devin experți”

CRBL și Elena Viscu au divorțat în urmă cu doi ani. Tot atunci, la câteva luni distanță, artistul s-a simțit mai liber ca niciodată și și-a oficializat relația cu Olga Guțanu. Povestea de dragoste dintre cei doi pare mai solidă ca niciodată, iar acum, la doi ani distanță, CRBL a postat un mesaj uluitor.

CRBL și Olga formează unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc și asta din cauza diferenței uriașe de vârstă. Cu toate acestea, cei doi se înțeleg de minune și pare că relația lor evoluează cu pași mici, dar siguri. Ba mai mult, în vara anului trecut, modelul a vorbit despre acest subiect. La doi ani distanță de prima apariție și oficializarea relației, cântărețul face un anunț neașteptat.

Ce mesaj a postat CRBL

Vestea că el și Elena Viscu nu mai sunt împreună a șocat pe toată lumea. Mirarea a fost și mai mare atunci când CRBL s-a afișat cu noua iubită, Olga. Fanii îl acuzau pe artist de infidelitate, însă zvonul a fost demontat rapid. Deși sunt discreți și nu mai postează ipostaze din căminul lor, așa cum o făceau înainte, CRBL vine din nou în atenția publicului cu un mesaj impresionant. După doi ani de relație, care pare să meargă mai bine ca oricând, artistul a făcut o postare în care apar cei doi îndrăgostiți și un mesaj asemănător unei poezii. Versurile se referă la diferența de vârstă pe care au aceștia, dar care nu contează, de fapt, mai ales că trăiesc așa cum își doresc.

Am crescut pe vinil, ea pe live-uri de Insta, Dar când ne privim, dispare vârsta. Toți devin experți când simt că n-au ce noi simțim, N-au trăit, nu vor trăi, nu trăiesc ce noi trăim, a postat CRBL pe Instagram. Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Eduard CRBL (@eduardcrbl)

De asemenea, anul trecut, după câteva luni de relație, Olga a vorbit despre evoluția lor. Ea a recunoscut că vedeta de la fosta trupă Simplu a avut nevoie de mai mult timp de acomodare. Totuși, lucrurile au mers bine și s-au mutat destul de repede sub același acoperiș.

M-am gândit că are nevoie de mai mult timp de vindecare, neștiind ce a fost în spate, neștiind povestea lor. Mi-a explicat el. Am înțeles că, de fapt, ruptura nu a fost când s-a anunțat divorțul în mediul online, ci se întâmplase cu mai mult timp în urmă. El a avut timp să se vindece. Cred că 2 sau 3 luni, cam așa! (n.r. a prins încredere în relația lor). Nu a avut ce să îmi dea de gândit. Ne-am mutat după 9 sau 10 luni. Nu stăm de mult timp împreună, cred că avem 3 luni!, a declarat Olga.

