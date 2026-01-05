De ce au divorțat CRBL și Elena Vîșcu, de fapt. Blonda a recunoscut totul abia în 2026

Despărțirea dintre Elena Vîșcu și CRBL a avut loc în urmă cu ceva timp, însă subiectul continuă să stârnească interes. Dansatoarea a vorbit recent despre separarea de fostul soț și despre motivele care au dus la încheierea relației lor de 16 ani.

Elena Vîșcu și CRBL au decis să meargă pe drumuri separate după 16 ani petrecuți împreună. Sfârșitul relației lor a fost confirmat chiar de dansatoare, care a ales să vorbească deschis despre separare și despre motivele care au dus la această decizie. Potrivit acesteia, fiecare dintre ei privește lucrurile dintr-o perspectivă diferită și are propria variantă a adevărului.

Cei doi au avut o relație îndelungată, din care a rezultat și o fiică, iar ani la rând au fost percepuți drept un cuplu solid. Invitată într-un podcast, Elena Vîșcu a explicat cum a ajuns să accepte despărțirea și ce a stat, de fapt, la baza rupturii dintre ea și fostul soț. După încheierea căsniciei, CRBL și-a refăcut viața sentimentală, fiind acum într-o relație cu o femeie considerabil mai tânără.

Fosta soție a artistului a subliniat faptul că, într-o despărțire, adevărul nu este niciodată unul singur. Fiecare partener își spune povestea așa cum o simte și o înțelege, însă esențial este momentul în care unul dintre ei nu mai este dispus să lupte pentru relație.

Conform Elenei Vîșcu, ruptura nnu a fost cauzată de lipsa sentimentelor, ci de faptul că dorința de a continua nu a mai fost reciprocă și au preferat să meargă pe drumuri separate.

„Adevărul meu e unul. Adevărul lui e altul. Dar când unul nu mai vrea să repare, nu mai există soluții. Nu pentru că n-ai iubit. Ci pentru că celălalt a renunțat și a plecat, a transmis Elena Vîșcu, în cadrul podcastului moderat de Ioana Ginghină.

