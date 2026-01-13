Cum a reacționat Elena Vîșcu când a aflat de relația lui CRBL cu Olga Guțanu: „Nu iei telefonul până nu ajung acasă”

Despărțirea dintre Elena Vîșcu și CRBL a ținut mult timp primele pagini ale ziarelor. După 17 ani de relație, cei doi au șocat pe toată lumea cu ruptura dintre ei. Mai mult, publicul a fost atent asupra acestei despărțiri din cauza domnișoarei alături de care artistul și-a făcut apariția după. La fel de șocată a fost și fosta lui soție, care a spus cum a reacționat. Toate detaliile în articol.

În luna aprilie 2024, CRBL anunța divorțul de cea care i-a fost alături timp de 17 ani. Anunțul a venit ca un șoc pentru multă lume, dar artistul și-a văzut în continuare de viață. La două luni după separarea oficială de Elena, CRBL s-a afișat alături de noua iubită. Acel moment a reprezentat un șoc pentru Elena și Alessia.

Cum a reacționat Elena Vîșcu când a aflat de relația lui CRBL

Elena Vîșcu a primit această informație odată cu restul publicului și primul gând a fost că nu știe cum să îi explice Alessiei, fiicei sale cu CRBL, toată situația. Ea a povestit cum a sunat-o rapid pe aceasta și i-a interzis să stea pe telefon până ajunge ea acasă, tocmai pentru ca informația să nu ajungă la ea prin intermediul rețelelor de socializare.

Mai mult, Elena Vîșcu a mărturisit că această descoperire i-a răspuns la multe întrebări și a făcut-o să realizeze multe lucruri.

„Primul moment a fost… am înțeles foarte multe lucruri. Și doi: m-am blocat și am început să mă gândesc cum să vorbesc cu Alessia. Țin minte și acum, eram în mașină dacă nu mă înșel, nu eram lângă ea. Știu că avea colegi «drăguți» care îi trimiteau instantaneu informațiile, doar am sunat-o și i-am spus: nu iei telefonul până nu ajung acasă. Am ajuns acasă și am avut o discuție. Asta era în capul meu. Am înțeles anumite aspecte din viața mea și am încercat să mă gândesc cum fac mai ușor de digerat pentru copil. Asta a fost. Atât. Și seara am mers la o petrecere de botez.”, a spus Elena Vîșcu în cadrul emisiunii Online story.

