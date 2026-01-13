Marilu Dobrescu, pe mâna medicului estetician! La ce intervenție a apelat fosta lui Iustin Petrescu

Marilu Dobrescu a lăsat în urmă scandalul cu fostul ei iubit, Iustin Petrescu, și încearcă acum să își construiască o viață nouă în Australia, unde s-a mutat. Recent, roșcata le-a vorbit urmăritorilor săi despre următorul pas pe care se pregătește să îl bifeze, o intervenție estetică.

Marilu Dobrescu a decis că e vremea să scape de complexe și să aibă sâni mai mare, așa că nu a mai stat pe gânduri și a trecut la fapte. Marilu Dobrescu a mers la o clinică și s-a programat pentru intervenția dorită.

Influencerița a publicat pe rețelele de socializare o fotografie din unitatea medicală unde urma să aibă loc operația. Ea și-a anunțat fanii că lipsește o perioadă de la discuțiile cu ei, dar a precizat că are un motiv întemeiat pentru care face asta.

„Mă întorc în câteva zile. Mulțumesc enorm pentru toate sfaturile și experiențele împărtășite! O să încerc să răspund la cât mai multă lume când revin”, a scris Marilu pe Instagram.

Marilu Dobrescu are acum o relație cu Tom Healy, care este fotograf. El a fost cel care a susținut-o pe roșcată în cele mai grele momente și a făcut-o să deparaseze de trecut fără regrete. Influencerița are acum o viață de poveste în Australia, unde și-a achiziționat și o casă.

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au intrat în război după patru ani de relație

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au fost patru ani împreună, dar și-au dorit un copil un copil încă din prima etapă. Atunci au început problemele.

„După două luni de relație, am zis să facem un copil. De acolo a început totul. Atunci când începi această călătorie de a face un copil, nimeni nu-ți spune nimic, de fapt”, povestea Marilu.

Dacă la început și-au dorit un moștenitor, după și-au aruncat vorbe grele. Au ajuns la despărțire și s-au acuzat reciproc de violență. Ba mai mult, Marilu l-a acuzat pe Iustin că îi voia banii.

„În ce feerie trăia băiatul… Intră într-o relație cu o bicicletă și 3.000 de lei și iese cu 160.000 de euro, să îi asigur eu o viață decentă pentru vârsta lui. O viață decentă, da, întreținută de fostă-sa. Poate să trăiască și cu mai puțin, dar acum normal, îi crescuseră standardele, era acum o persoană publică, normal că da, acum are o altă viață, el ia micul dejun în Japonia și prânzul în Polonia”, a spus Marilu Dobrescu, pe TikTok.

