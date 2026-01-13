Acasă » Știri » Marilu Dobrescu, pe mâna medicului estetician! La ce intervenție a apelat fosta lui Iustin Petrescu

Marilu Dobrescu, pe mâna medicului estetician! La ce intervenție a apelat fosta lui Iustin Petrescu

De: Simona Tudorache 13/01/2026 | 14:50
Marilu Dobrescu, pe mâna medicului estetician! La ce intervenție a apelat fosta lui Iustin Petrescu
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3

Marilu Dobrescu a lăsat în urmă scandalul cu fostul ei iubit, Iustin Petrescu, și încearcă acum să își construiască o viață nouă în Australia, unde s-a mutat. Recent, roșcata le-a vorbit urmăritorilor săi despre următorul pas pe care se pregătește să îl bifeze, o intervenție estetică.

Marilu Dobrescu a decis că e vremea să scape de complexe și să aibă sâni mai mare, așa că nu a mai stat pe gânduri și a trecut la fapte. Marilu Dobrescu a mers la o clinică și s-a programat pentru intervenția dorită.

Influencerița a publicat pe rețelele de socializare o fotografie din unitatea medicală unde urma să aibă loc operația. Ea și-a anunțat fanii că lipsește o perioadă de la discuțiile cu ei, dar a precizat că are un motiv întemeiat pentru care face asta.

„Mă întorc în câteva zile. Mulțumesc enorm pentru toate sfaturile și experiențele împărtășite! O să încerc să răspund la cât mai multă lume când revin”, a scris Marilu pe Instagram.

Marilu Dobrescu are acum o relație cu Tom Healy, care este fotograf. El a fost cel care a susținut-o pe roșcată în cele mai grele momente și a făcut-o să deparaseze de trecut fără regrete. Influencerița are acum o viață de poveste în Australia, unde și-a achiziționat și o casă.

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au intrat în război după patru ani de relație

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au fost patru ani împreună, dar și-au dorit un copil un copil încă din prima etapă. Atunci au început problemele.

„După două luni de relație, am zis să facem un copil. De acolo a început totul. Atunci când începi această călătorie de a face un copil, nimeni nu-ți spune nimic, de fapt”, povestea Marilu.

Dacă la început și-au dorit un moștenitor, după și-au aruncat vorbe grele. Au ajuns la despărțire și s-au acuzat reciproc de violență. Ba mai mult, Marilu l-a acuzat pe Iustin că îi voia banii.

„În ce feerie trăia băiatul… Intră într-o relație cu o bicicletă și 3.000 de lei și iese cu 160.000 de euro, să îi asigur eu o viață decentă pentru vârsta lui. O viață decentă, da, întreținută de fostă-sa. Poate să trăiască și cu mai puțin, dar acum normal, îi crescuseră standardele, era acum o persoană publică, normal că da, acum are o altă viață, el ia micul dejun în Japonia și prânzul în Polonia”, a spus Marilu Dobrescu, pe TikTok.

Citește și: Iustin dă cărțile pe față! A abuzat-o sau nu pe Marilu? ”Vorbește despre același episod!” Chinurile la care ar fi fost supus: a fugit de 11 ori de acasă!

Citește și: Marilu Dobrescu se căsătorește cu Tom Healy din interes? Mama ei nu știe nimic! CANCAN are toate detaliile

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a declarat Cătălin Măruță în emisiunea de azi, după ce a fost înlăturat de la Pro TV: ”Plecăm cu capul sus!”
Știri
Ce a declarat Cătălin Măruță în emisiunea de azi, după ce a fost înlăturat de la Pro TV:…
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. Când s-au cunoscut cei doi, de fapt
Știri
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. Când s-au cunoscut cei doi, de fapt
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
Mediafax
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Gandul.ro
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale
Adevarul
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei...
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Mediafax
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează:...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Statele Unite către cetăţenii americani: Părăsiți imediat Iranul. Ce înseamnă „Destinație nivel 4”
Digi24
Statele Unite către cetăţenii americani: Părăsiți imediat Iranul. Ce înseamnă „Destinație nivel 4”
Cum arată cel mai nou SUV al Renault și când va fi disponibil pe piață
Promotor.ro
Cum arată cel mai nou SUV al Renault și când va fi disponibil pe piață
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
go4it.ro
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Gandul.ro
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a declarat Cătălin Măruță în emisiunea de azi, după ce a fost înlăturat de la Pro TV: ”Plecăm ...
Ce a declarat Cătălin Măruță în emisiunea de azi, după ce a fost înlăturat de la Pro TV: ”Plecăm cu capul sus!”
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. Când s-au cunoscut cei doi, ...
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. Când s-au cunoscut cei doi, de fapt
Orașul subestimat din Europa care a fost desemnat cel mai autentic loc. Oferă o experiență reală, ...
Orașul subestimat din Europa care a fost desemnat cel mai autentic loc. Oferă o experiență reală, nealterată de turismul de masă
Babasha, “interzis” la Desafio. Cine s-a opus total participării la emisiunea de la Pro TV
Babasha, “interzis” la Desafio. Cine s-a opus total participării la emisiunea de la Pro TV
Fostul președinte al clubului unde a activat Adrian Mutu, împușcat mortal! Tragedia a avut loc chiar ...
Fostul președinte al clubului unde a activat Adrian Mutu, împușcat mortal! Tragedia a avut loc chiar la înmormântarea mamei sale
Cristian Rizea, stupefiat după ce a văzut interviul cu Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: ”Orice ...
Cristian Rizea, stupefiat după ce a văzut interviul cu Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: ”Orice psiholog confirmă asta!”
Vezi toate știrile
×