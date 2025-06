Iustin dă cărțile pe față! A abuzat-o sau nu pe Marilu? ”Vorbește despre același episod!” Chinurile la care ar fi fost supus: a fugit de 11 ori de acasă!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Iustin Petrescu dă cărțile pe față! După ce Marilu l-a acuzat că a bătut-o cu bestialitate și a târât-o prin bucătărie, că o trăgea constant de păr și că a trimis-o în altă țară pentru a întreține relații intime cu străini, tânărul iese la atac! Și-a abuzat sau nu fosta parteneră de viață? De ce ușile lor erau pline de găuri și acoperite cu stickere? Adevărul, mai jos!

Scandalul dintre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu pare departe de a se sfârși. Ea susține că el a bătut-o, a abuzat-o emoțional, a trimis-o în altă țară pentru a întreține relații intime cu străini și apoi i-a cerut 30.000 de euro! La rândul său, tânărul pretinde că mama influenceriței l-a bătut, că a fost sechestrat și că el este, de fapt, victima violenței domestice!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Iustin Petrescu face lumină și explică de ce fosta îl acuză de violențe fizice. Creatorul de conținut susține că doar s-a apărat împotriva iubitei agresive și că niciodată nu a inițiat niciun gest violent asupra acesteia, ci dimpotrivă, el ar fi fost victima. Se pare, spune el, că singurele acte de violență ar fi fost momentele în care dădea cu picioarele în uși, motiv pentru care aveau atâtea stickere care acopereau găurile făcute.

”Ea pretinde că am bătut-o două ore. A tot schimbat povestea. Eu a trebuit să sun la Poliție. Eu a trebuit să filmez vlog-ul cu o vânătaie pe față! (…) Spune că am alergat-o cu papucul. Spune că am târât-o de păr, după de picior. Nu e așa! Nu au existat mai multe episoade, ea vorbește despre același episod. Aparent, se întâmpla în 2020, dar nu a fost așa! Fix pentru acele stickere lipite pe ușă îmi ceream scuze. (…) Nu, nu au existat violențe din partea mea! Da, dezmint aceste acuzații”, a povestit vlogger-ul.

”Eu am plecat de acasă de 11 ori”

Deși pozau în cuplul perfect, cu multe pasiuni în comun și vacanțe pe tot globul, se pare că, în spatele ușilor închise, lucrurile nu erau deloc roz, ci dimpotrivă! Iustin susține că a vrut s-o părăsească pe roșcată de 11 ori, dar a revenit acasă de fiecare dată, cu speranța că lucrurile se vor îmbunătăți. Degeabă, însă! Abuzul emoțional ar fi continuat.

”Eu am plecat de acasă de 11 ori. Cuplurile se ceartă și nu dai în cealaltă persoană! Amândoi își varsă nervii. Încercam să înțeleg de fiecare dată, să fac lucrurile să fie frumoase. Mi se pare că este luat ceva banal și spus în niște cuvinte încât să pară monstruos. Ceva banal, de exemplu, dacă te-am enervat și tu îmi dai o palmă, iar eu ți-am prins palma. Peste un an de zile, dacă tu povestești că acest incident a fost un mare haos, mie mi-ar fi foarte greu să demonstrez că nu a fost așa”, a explicat tânărul.

De asemenea, Iustin susține că Marilu și amicii săi l-au sechestrat în apartament până a reușit să ajungă la ușa în care a dat cu pumnii pentru a se face auzit printre vecini și că mama roșcatei l-a bătut. Dacă a trimis-o pe fosta iubită în altă țară pentru a rămâne însărcinată cu un străin și de ce i-a cerut acesteia 30.000 de euro la despărțire, aflați doar în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

