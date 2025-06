Marilu Dobrescu și-a luat pisica la BĂTAIE! Imagini halucinante publicate de Iustin: „Sunt bolnavă psihic”

Scandalul momentului dintre Iustin Petrescu și Marilu Dobrescu ia amploare, iar cei doi scot tot ce au ascuns ”sub preș” timp de 5 ani și fac acuzații grave! După ce influencerița a ieșit în față și a spus calvarul prin care a trecut în relația care a durat patru ani, Iustin vrea să demonstreze că aceasta nu e chiar așa de nevinovată precum vrea să pară. Cel mai recent filmuleț postat de el oferă o cu totul altă imagine întregului scandal. Iată ce s-a întâmplat!

Imaginile halucinante în care Marilu își lovește pisica au fost făcute publice de Iustin. Cei doi se află într-un război declanșat de acuzațiile grave pe care influencerița i le-a adus. Dacă inițial Marilu i-a distrus reputația fostului ei partener cu dovezile publicate, acum Iustin Petrescu i-a oferit replica, iar iubitorii de animale nu vor fi deloc încântați!

Filmarea care a stârnit deja un val de reacții a fost intitulată „Documentarul bestiei” de către Iustin și o înfățișează pe Marilu în timp ce lovește pisica și dă vina pe perioada grea prin care trece spunând că e „bolnavă psihic”.

Dovada că Marilu avea un comportament agresiv a aruncat internetul în aer, asta pentru că nimeni nu se aștepta ca acest scandal să ia o astfel de turnură.

În filmare se observă cum cei doi se pregăteau să pozeze în ”cuplul perfect” pe care l-au pretins ani la rând. Însă, într-un exces de furie, Marilu lovește pisica și se ridică brusc. Iustin, vizibil șocat de gestul tinerei, o întreabă de ce a reacționat în acest mod, iar dialogul lor este uimitor:

Marilu: Nimic! Totul este perfect! Pentru că am diamante și am bani.”

În descrierea postării, Iustin Petrescu a atașat un mesaj din care reiese faptul că tot ceea ce face Marilu este o „schemă de marketing”, iar el a realizat acest aspect mult prea târziu în timpul relației.

De asemenea, el a spus că era obișnuit cu acest comportament agresiv din partea lui Marilu, dar și că aceasta nu își cerea niciodată iertare pentru ieșirile ei.

„Totul pentru cameră: târziu am înțeles care este schema de marketing și, când m-am prins, nu mai puteam pleca. O dată nu am auzit scuze sau îmi pare rău. Să văd schimbări.

Ajunsesem să-mi cer scuze și iertare pentru lucruri pe care nu le făceam, doar ca să nu facă mai rău. Jurtificarea era: injecțiile. I didn`t want this, eu nu am avut nevoie să arăt oamenilor povestea și să cresc. Ai decis că-ți dorești și nimeni nu te-a mai putut opri – familie, prieteni. La final, tot de mine ai spus că te-am obligat. Shure, nu puteam să opresc violențele, cum pot ori aia.

Și înainte de injecții tot așa era, ba chiar mai rău. Always an excuse, always someone who hurt you. Și să mint pentru toată lumea, m-am săturat. Cameramanul nu pățește niciodată nimic. Că este totul filmat. De la fiecare filmare. Tot. Documentarul bestiei în filmarea asta!”, a scris Iustin în descrierea filmulețului.