Drama familiei lui Iustin Petrescu. Ce se întâmplă cu ei în plin scandal cu Marilu

Controversatul influencer Iustin Petrescu se află în centrul unui scandal în mediul online, după apariția unor acuzații lansate de fosta parteneră, Marilu Dobrescu. În ciuda faptului că relația celor doi părea, la suprafață, una armonioasă, în spatele ușilor s-ar fi consumat episoade tensionate, a căror amploare a fost dezvăluită treptat, prin intermediul platformelor sociale.

După ce anumite materiale video și mesaje au fost distribuite intens în spațiul public, Petrescu a devenit ținta unor amenințări directe, iar familia acestuia s-ar fi confruntat cu o stare de nesiguranță acută. Potrivit tânărului, în urma scandalului, în spațiul digital au apărut grupuri dedicate în care se vehiculau date personale și se lansau apeluri la violență fizică. Aceste evoluții i-ar fi afectat profund pe influencer și pe actuala sa parteneră, care au declarat că trăiesc în teamă constantă și s-au izolat din cauza presiunii publice.

O componentă sensibilă a conflictului este reprezentată de o sumă de aproximativ 30.000 de euro, care, susține Petrescu, ar reprezenta contravaloarea unor campanii publicitare realizate și editate de el, în cadrul colaborării cu Dobrescu. Influencerul susține că munca lui nu a fost respectată în mod corespunzător, iar utilizarea fragmentată a unor materiale video ar fi distorsionat adevărul în fața publicului.

Pe lângă aspectele financiare, o altă dimensiune delicată a conflictului este cea legată de acuzațiile de violență domestică și manipulare emoțională. Ambele părți se acuză reciproc de comportamente toxice și abuzive, însă nicio plângere oficială nu ar fi fost depusă în primele faze ale conflictului. Influencerul a subliniat, în repetate rânduri, că el nu ar fi reacționat agresiv și că există o serie de dovezi care pot oferi o perspectivă completă asupra relației, inclusiv materiale care arată un istoric tensionat, dar documentat.

„Nu eu am creat această poveste în online, a apărut de nicăieri. Suntem praf, suntem zobi. S-au format grupuri pe WhatsApp, oamenii voiau să ne afle adresa. Vorbesc despre un grup cu sute de membri, în care era și ea (n.r. face referire la Marilu Dobrescu). Se discuta să vină să mă bată. Hara este terminată, nu poate să iasă din casă de frică. Închidem ușa, punem zăvorul.

M-am gândit să depun o plângere, pentru că eu mi-am dat acordul ca materialul să fie postat integral, nu pe bucăți. Astfel, oamenii pot vedea adevărul — despre negocieri, despre toate cele. Acolo se vehiculează sume mari. Legat de cei 30.000 de euro, aceea era contravaloarea campaniilor realizate/editate, bani care îmi reveneau mie. Campaniile erau ale mele, pe contul meu, restul, nu am mai cerut! Am întrebat: Ok, avem lucrurile la comun și toate cele, dar munca este muncă și trebuie respectată. Din acest motiv există legi etc. Faptul că am făcut-o noi, în casă, după capul nostru, asta este altceva.”, a spus Iustin potrivit Spynews.ro