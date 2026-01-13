Acasă » Știri » Orașul subestimat din Europa care a fost desemnat cel mai autentic loc. Oferă o experiență reală, nealterată de turismul de masă

De: Anca Chihaie 13/01/2026 | 15:04
Un oraș din sudul Franței a fost desemnat recent cel mai autentic oraș european, potrivit unei analize care a evaluat peste 1,3 milioane de recenzii online. Distincția evidențiază tendința tot mai mare a turiștilor de a căuta experiențe reale și nealterate de turismul de masă, în afara traseelor clasice și a atracțiilor supraaglomerate.

Marsilia, situată pe coasta Mediteranei, a ieșit în evidență în fața altor destinații populare prin păstrarea caracterului său local și prin autenticitatea mediului urban. În timp ce orașele mari precum Paris atrag milioane de vizitatori anual, ele sunt tot mai des criticate pentru pierderea identității locale în favoarea zonelor dedicate exclusiv turiștilor și a comerțului internațional. În contrast, Marsilia oferă o imagine a vieții cotidiene într-un oraș cu tradiții puternice și cu o comunitate diversă.

Rezultatele studiului realizat de compania InsureandGo arată că orașul a obținut un scor de 51,5 din 100 în ceea ce privește autenticitatea percepută de vizitatori. Evaluarea a fost bazată pe recenziile lăsate de turiști pe Google Maps și reflectă impresiile legate de atmosfera urbană, interacțiunea cu localnicii și senzația generală de „viață reală” în oraș.

Portul Marsiliei este una dintre principalele zone care contribuie la această autenticitate. Mai mult decât un simplu punct de tranzit pentru nave de marfă sau feriboturi, portul reprezintă un spațiu activ, plin de cafenele, restaurante și terase frecventate atât de localnici, cât și de vizitatori. Atmosfera din aceste zone contrastează cu experiențele artificiale sau excesiv turistice întâlnite în alte orașe europene și oferă o perspectivă asupra rutinei zilnice a locuitorilor.

Pe lângă zona portuară, Marsilia păstrează o rețea de străduțe înguste și pitorești, ideale pentru plimbări relaxante fără trasee prestabilite. Clădirile vechi, piețele locale și micile magazine tradiționale contribuie la senzația de autenticitate, făcând orașul atrăgător pentru cei care caută mai mult decât monumente celebre sau obiective turistice standardizate.

Orașul beneficiază și de un climat mediteranean blând, cu temperaturi care în luna ianuarie ajung în medie la 12 grade Celsius, iar în luna iunie pot urca până la 27 de grade. Această temperatură moderată și numărul mare de zile însorite fac din Marsilia o destinație accesibilă pe tot parcursul anului, atrăgând vizitatori indiferent de sezon.

