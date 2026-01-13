Acasă » Știri » Fostul președinte al clubului unde a activat Adrian Mutu, împușcat mortal! Tragedia a avut loc chiar la înmormântarea mamei sale

Fostul președinte al clubului unde a activat Adrian Mutu, împușcat mortal! Tragedia a avut loc chiar la înmormântarea mamei sale

De: David Ioan 13/01/2026 | 14:59
Fostul președinte al clubului unde a activat Adrian Mutu, împușcat mortal! Tragedia a avut loc chiar la înmormântarea mamei sale

Lumea fotbalului este în doliu după ce Alain Orsoni, fost președinte al clubului AC Ajaccio și o figură cunoscută în viața publică din Corsica, a fost împușcat mortal.

Incidentul s-a produs în fața participanților, chiar la înmormântarea mamei sale. Tragedia a generat panică și consternare printre cei prezenţi.

Alain Orsoni, a fost aucis prin împuşcare

Evenimentul tragic a avut loc luni, în localitatea Vero, situată la aproximativ 30 de kilometri de Ajaccio. În momentul atacului, preotul oficia slujba, iar Orsoni se afla printre cei prezenți pentru a și conduce mama pe ultimul drum. Potrivit informațiilor inițiale, focul de armă ar fi fost tras de la distanță, iar glonțul l a lovit în zona pieptului.

Martorii au relatat că, imediat după împușcătură, Orsoni s a prăbușit la pământ, fără ca cineva să mai poată interveni pentru a-i salva viața. Autoritățile au confirmat ulterior că este vorba despre un asasinat, iar ancheta a fost preluată de procuratura din Ajaccio.

Preotul Roger Polge, cel care conducea ceremonia, a descris momentul în declarațiile oferite presei locale:

„Era un moment de tristețe și durere. Dintr-odată am auzit o împușcătură, iar Alain s-a prăbușit, mort”, a relatat acesta pentru France 3 Corse ViaStella.

Clericul a subliniat șocul resimțit de toți cei prezenți, care nu au înțeles inițial ce se întâmplă.

Lumea fotbalului este în doliu

Adrian Mutu, fost jucător al clubului AC Ajaccio, a reacționat cu tristețe la vestea morții lui Orsoni. Cei doi s au cunoscut în perioada în care Mutu evolua în Franța, iar Orsoni conducea clubul.

„Nu știam, când s-a întâmplat, acum?! Îmi pare foarte, foarte rău, pentru că l-am cunoscut și era un om extraordinar”, a declarat Adrian Mutu.

Potrivit publicației Le Monde, procurorul Nicolas Septe a deschis o investigație pentru crimă comisă de o grupare organizată. Acesta a precizat că „a fost lovit de un glonț tras de la distanță lungă”, confirmând caracterul premeditat al atacului.

Alaian Orsoni s-a stins din viaţă, după ce a fost împuşcat. Foto: Facebook

Alain Orsoni avea 71 de ani și a condus clubul AC Ajaccio între 2008 și vara anului trecut. În trecut, a fost un nume important în mișcarea naționalistă corsicană, fiind lider al Frontului de Eliberare Națională Corsican (FLNC) în anii ’80 și ulterior fondator al Mișcării pentru Autodeterminare (MPA). După conflicte interne, a părăsit insula în 1996 și a trăit în exil în Florida și Nicaragua, unde a activat în industria jocurilor de noroc.

De-a lungul timpului, autoritățile franceze au asociat grupările conduse de Orsoni cu mai multe atacuri din anii ’90, unele revendicate de FLNC – Aripa Tradițională. În trecut, acesta a fost condamnat și ulterior grațiat în legătură cu un atac armat asupra ambasadei Iranului din Paris, în 1980.

CITEŞTE ŞI: Doliu în muzică. A murit la 26 de ani, iar familia a făcut anunțul trist

Scene de groază în sudul Italiei după prăbușirea unui meteorit. Localnicii au intrat în panică, convinși că sunt sub un atac militar

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Rebecca Cooke, logodnica lui Phil Foden. Cine este ancora din spatele starului lui Manchester City
Showbiz internațional
Rebecca Cooke, logodnica lui Phil Foden. Cine este ancora din spatele starului lui Manchester City
Ce afaceri are Nadia Comăneci în America. Averea ei s-a mărit considerabil în 2025
Știri
Ce afaceri are Nadia Comăneci în America. Averea ei s-a mărit considerabil în 2025
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
Mediafax
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Gandul.ro
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale
Adevarul
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei...
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Mediafax
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează:...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Statele Unite către cetăţenii americani: Părăsiți imediat Iranul. Ce înseamnă „Destinație nivel 4”
Digi24
Statele Unite către cetăţenii americani: Părăsiți imediat Iranul. Ce înseamnă „Destinație nivel 4”
Cum arată cel mai nou SUV al Renault și când va fi disponibil pe piață
Promotor.ro
Cum arată cel mai nou SUV al Renault și când va fi disponibil pe piață
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
go4it.ro
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Gandul.ro
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Florin Călinescu îi desființează pe șefii de la Pro TV, după înlăturarea lui Măruță: „Sunt ...
Florin Călinescu îi desființează pe șefii de la Pro TV, după înlăturarea lui Măruță: „Sunt oameni acolo cu aceleași salarii de 10–15 ani”
Ce pensie infimă are Aurel Pădureanu. Cât primește de la statul român văduvul Corneliei Catanga
Ce pensie infimă are Aurel Pădureanu. Cât primește de la statul român văduvul Corneliei Catanga
Ce a declarat Cătălin Măruță în emisiunea de azi, după ce a fost înlăturat de la Pro TV: ”Plecăm ...
Ce a declarat Cătălin Măruță în emisiunea de azi, după ce a fost înlăturat de la Pro TV: ”Plecăm cu capul sus!”
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. Când s-au cunoscut cei doi, ...
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. Când s-au cunoscut cei doi, de fapt
Orașul subestimat din Europa care a fost desemnat cel mai autentic loc. Oferă o experiență reală, ...
Orașul subestimat din Europa care a fost desemnat cel mai autentic loc. Oferă o experiență reală, nealterată de turismul de masă
Babasha, “interzis” la Desafio. Cine s-a opus total participării la emisiunea de la Pro TV
Babasha, “interzis” la Desafio. Cine s-a opus total participării la emisiunea de la Pro TV
Vezi toate știrile
×