Fostul președinte al clubului unde a activat Adrian Mutu, împușcat mortal! Tragedia a avut loc chiar la înmormântarea mamei sale

Lumea fotbalului este în doliu după ce Alain Orsoni, fost președinte al clubului AC Ajaccio și o figură cunoscută în viața publică din Corsica, a fost împușcat mortal.

Incidentul s-a produs în fața participanților, chiar la înmormântarea mamei sale. Tragedia a generat panică și consternare printre cei prezenţi.

Alain Orsoni, a fost aucis prin împuşcare

Evenimentul tragic a avut loc luni, în localitatea Vero, situată la aproximativ 30 de kilometri de Ajaccio. În momentul atacului, preotul oficia slujba, iar Orsoni se afla printre cei prezenți pentru a și conduce mama pe ultimul drum. Potrivit informațiilor inițiale, focul de armă ar fi fost tras de la distanță, iar glonțul l a lovit în zona pieptului.

Martorii au relatat că, imediat după împușcătură, Orsoni s a prăbușit la pământ, fără ca cineva să mai poată interveni pentru a-i salva viața. Autoritățile au confirmat ulterior că este vorba despre un asasinat, iar ancheta a fost preluată de procuratura din Ajaccio.

Preotul Roger Polge, cel care conducea ceremonia, a descris momentul în declarațiile oferite presei locale:

„Era un moment de tristețe și durere. Dintr-odată am auzit o împușcătură, iar Alain s-a prăbușit, mort”, a relatat acesta pentru France 3 Corse ViaStella.

Clericul a subliniat șocul resimțit de toți cei prezenți, care nu au înțeles inițial ce se întâmplă.

Lumea fotbalului este în doliu

Adrian Mutu, fost jucător al clubului AC Ajaccio, a reacționat cu tristețe la vestea morții lui Orsoni. Cei doi s au cunoscut în perioada în care Mutu evolua în Franța, iar Orsoni conducea clubul.

„Nu știam, când s-a întâmplat, acum?! Îmi pare foarte, foarte rău, pentru că l-am cunoscut și era un om extraordinar”, a declarat Adrian Mutu.

Potrivit publicației Le Monde, procurorul Nicolas Septe a deschis o investigație pentru crimă comisă de o grupare organizată. Acesta a precizat că „a fost lovit de un glonț tras de la distanță lungă”, confirmând caracterul premeditat al atacului.

Alain Orsoni avea 71 de ani și a condus clubul AC Ajaccio între 2008 și vara anului trecut. În trecut, a fost un nume important în mișcarea naționalistă corsicană, fiind lider al Frontului de Eliberare Națională Corsican (FLNC) în anii ’80 și ulterior fondator al Mișcării pentru Autodeterminare (MPA). După conflicte interne, a părăsit insula în 1996 și a trăit în exil în Florida și Nicaragua, unde a activat în industria jocurilor de noroc.

De-a lungul timpului, autoritățile franceze au asociat grupările conduse de Orsoni cu mai multe atacuri din anii ’90, unele revendicate de FLNC – Aripa Tradițională. În trecut, acesta a fost condamnat și ulterior grațiat în legătură cu un atac armat asupra ambasadei Iranului din Paris, în 1980.

CITEŞTE ŞI: Doliu în muzică. A murit la 26 de ani, iar familia a făcut anunțul trist

Scene de groază în sudul Italiei după prăbușirea unui meteorit. Localnicii au intrat în panică, convinși că sunt sub un atac militar