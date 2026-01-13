Acasă » Știri » Doliu în muzică. A murit la 26 de ani, iar familia a făcut anunțul trist

De: David Ioan 13/01/2026 | 13:19
Doliu în muzică. A murit la 26 de ani, iar familia a făcut anunțul trist. Foto: Pixabay

Moartea chitaristului Matt Kwasniewski-Kelvin, unul dintre fondatorii trupei britanice Black Midi, a fost confirmată de familia sa printr-un comunicat public.

Potrivit apropiaților, artistul în vârstă de 26 de ani s-a stins după o perioadă îndelungată în care s-a confruntat cu dificultăți legate de sănătatea mintală.

Matt Kwasniewski-Kelvin s-a stins din viaţă la doar 26 de ani

Kwasniewski-Kelvin a devenit cunoscut după ce a pus bazele trupei Black Midi alături de colegii săi de la BRIT School, instituție londoneză dedicată artelor performative. Împreună cu Geordie Greep, Cameron Picton și Morgan Simpson, a construit un proiect muzical care avea să atragă rapid atenția criticilor și a publicului.

Matt Kwasniewski-Kelvin, chitaristul trupei Black Midi. Foto: Profimedia

Familia acestuia a transmis un mesaj amplu, subliniind impactul pierderii și natura luptei sale personale:

„Cu profundă tristețe vă anunțăm, ca familie, că Matthew Kwasniewski-Kelvin a murit după o lungă luptă cu problemele sale de sănătate mintală. Un muzician talentat și un tânăr blând și iubitor, Matt a cedat în cele din urmă, în ciuda tuturor eforturilor. Avea 26 de ani. Va fi mereu iubit. Vă rugăm să vă luați un moment pentru a verifica starea celor dragi, pentru ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple tinerilor noștri”.

Declarația familiei chitaristului pune accent pe importanța sprijinului emoțional și trage un semnal de alarmă asupra atenției acordate celor apropiați.

Lumea muzicii este în doliu

Trupa a debutat în 2019 cu albumul „Schlagenheim”, lansat prin Rough Trade Records, material care a atras recenzii entuziaste și a fost inclus pe lista scurtă pentru Mercury Prize.

Discul a primit și distincția „best new music” din partea publicației Pitchfork, care l-a descris drept „magnetic şi umitor”, consolidând reputația formației ca una dintre cele mai inovatoare apariții ale scenei rock britanice contemporane.

În copilărie, Kwasniewski-Kelvin era atras de pop-punk și rock clasic, însă direcția sa artistică s-a schimbat radical după întâlnirea cu Geordie Greep, moment în care a descoperit zona experimentală și influențele noise. Aceste elemente au devenit definitorii pentru stilul Black Midi, contribuind la un sound complex, energic și imprevizibil.

Artistul s-a retras din trupă în 2021, invocând probleme de sănătate mintală. La acel moment, colegii săi au transmis îşi sprijină total prietenul aflat în process de recuperare. Formația a continuat ca trio și a lansat încă două albume înainte de a se despărți în 2024.

