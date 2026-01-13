Gheorghe a murit în Italia, la doar 32 de ani, în urma unui infarct. Trei copii au rămas orfani de tată

O tragedie zguduie o familie cu trei copii chiar în prima lună din an! Polițistul Gheorghe Vicol a murit subit, pe 9 ianuarie, în Italia, la Verona. El era ofițer de investigații la Inspectoratul de Poliție Cimișlia și un tată dedicat. Gheorghe Vicol s-a stins la vârsta de 32 de ani, la Verona, în Italia, unde se afla din luna februarie 2024 în concediu de îngrijire a copilului.

Decesul a fost anunțat de Poliția Națională din R. Moldova. Soția lui Gheorghe Vicol, acum îngenuncheată de durere, a rămas singură cu cei trei copii pe care îi aveau, și pe care Gheorghe Vicol îi adora. Nimeni nu se aștepta la acest deznodământ tulburător. Gheorghe Vicol nu era cunoscut cu probleme medicale. Își iubea profesia și ar fi făcut orice pentru familia lui, care acum nu o să îl mai aibă în preajmă.

„Cu profundă durere, Poliția Națională anunță trecerea în neființă a colegului Vicol Gheorghe, ofițer de investigații al Inspectoratului de Poliție Cimișlia. Gheorghe s-a stins fulgerător la doar 32 de ani, în urma unui stop cardiac

Din anul 2012 a purtat cu onoare uniforma, slujind țara cu devotament, curaj și demnitate.Plecarea sa lasă un gol imens în inimile colegilor și o durere de necuprins pentru familie. În urma lui rămân trei copii minori, pentru care va rămâne veșnic un tată erou.

Suntem alături de familia îndurerată, de cei dragi și de toți cei care l-au cunoscut și apreciat.

Drum lin spre lumină, drag coleg”, se specifică în postarea făcută pe Facebook de Poliția din Chișinău.

Cum îl descriu apropiații pe polițistul Gheorghe Vicol

Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe „un soț, tată și prieten drag. Gheorghe Vicol avea o vorbă bună pentru orcine și nu ezita să sară în ajutorul celor aflați în nevoie.

Familia și prietenii încearcă acum să strângă fonduri pentru repatrierea trupului. Situația este una dificilă, dar cei care l-au iubit au credință și speră că Gheorghe Vicol va putea fi înmormântat creștinește în locurile natale.

