Legătura neștiută dintre moartea lui Gabriel Bumbăcea și Ștefania Szabo: ”Cel vinovat trebuie să răspundă”

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, Gabriel Bumbăcea, a murit la Spitalul Județean de Urgență Buzău după ce fusese internat cu o fractură închisă de femur, incident care a generat reacții puternice din partea familiei și a opiniei publice. Cazul a atras atenția autorităților medicale naționale, fiind pus sub investigarea riguroasă a anchetelor medico-legale.

Situația a scos la iveală dificultățile cu care se confruntă personalul medical al spitalului. În primele șase zile ale anului, la unitatea de primiri urgențe s-au prezentat peste 1.500 de pacienți, însă consultațiile au fost realizate de doar trei medici. În anumite zile, numărul prezentărilor a depășit 300, ceea ce evidențiază presiunea extremă sub care lucrează personalul medical. Volumul foarte mare de muncă și programul prelungit al medicilor, care adesea depășește orele de gardă oficiale, sunt considerate factori semnificativi ce contribuie la epuizarea cadrelor medicale.

Legătura neștiută dintre moartea lui Gabriel Bumbăcea și Ștefania Szabo

Această tragedie vine la câteva luni după moartea unui alt medic din cadrul spitalului, Ștefania Szabo, fenomenul fiind asociat cu burnout-ul în rândul personalului medical din România. Eforturile intense și responsabilitățile multiple, combinate cu lipsa personalului suficient, generează un risc crescut de accidente și erori medicale, ceea ce poate avea consecințe dramatice asupra pacienților și medicilor deopotrivă.

Familia tânărului decedat solicită clarificări și dreptate, iar ancheta în curs este menită să stabilească cauzele exacte ale decesului. În paralel, autoritățile sanitare trebuie să evalueze și condițiile de lucru din spital pentru a preveni situații similare în viitor.

„Un tânăr a murit la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Este o tragedie. O viață pierdută, o familie îndurerată, un sistem medical aflat iarăși în tensiune. Ca medic și ca președinte al Colegiului Medicilor din România, dar mai ales ca om, îmi exprim întreaga compasiune față de familia tânărului care a murit la Spitalul Județean din Buzău.

Înțeleg pe deplin interesul public și dorința oamenilor de a afla adevărul.

Cu toţii vrem răspunsuri. Dar tocmai pentru că este vorba despre viață și despre responsabilitate, cred cu tărie că aceste răspunsuri trebuie să vină în urma unei anchete corecte, riguroase și obiective. Raportul medico-legal alături de întreaga anchetă într-un astfel de caz sunt cele care vor stabili ce s-a întâmplat. Până atunci, trebuie să respectăm un principiu fundamental: prezumţia de nevinovăție. Dacă se va dovedi că a existat o greşeală medicală, cel vinovat trebuie să răspundă.

Dar vă rog, så nu aruncăm cu piatra, să nu generalizăm și să nu politizăm această tragedie. Am fost la Spitalul Județean de Urgență Buzău anul trecut. Un spital care are un director medical interimar tânăr, am văzut o echipă medicală care vrea să își facă treaba, medici care au un volum foarte mare de pacienți”, a postat Cătălina Poiană pe Facebook.

Fenomenul de burnout este recunoscut la nivel național în rândul personalului medical, iar experții consideră că astfel de situații nu pot fi rezolvate decât prin măsuri organizatorice și logistice adecvate, inclusiv prin suplimentarea personalului și ajustarea programelor de lucru. În lipsa unor astfel de intervenții, riscul ca tragedii similare să se repete rămâne ridicat.

