Acasă » Știri » Legătura neștiută dintre moartea lui Gabriel Bumbăcea și Ștefania Szabo: ”Cel vinovat trebuie să răspundă”

Legătura neștiută dintre moartea lui Gabriel Bumbăcea și Ștefania Szabo: ”Cel vinovat trebuie să răspundă”

De: Anca Chihaie 09/01/2026 | 12:01
Legătura neștiută dintre moartea lui Gabriel Bumbăcea și Ștefania Szabo: ”Cel vinovat trebuie să răspundă”
Legătura neștiută dintre moartea lui Gabriel Bumbăcea și Ștefania Szabo

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, Gabriel Bumbăcea, a murit la Spitalul Județean de Urgență Buzău după ce fusese internat cu o fractură închisă de femur, incident care a generat reacții puternice din partea familiei și a opiniei publice. Cazul a atras atenția autorităților medicale naționale, fiind pus sub investigarea riguroasă a anchetelor medico-legale.

Situația a scos la iveală dificultățile cu care se confruntă personalul medical al spitalului. În primele șase zile ale anului, la unitatea de primiri urgențe s-au prezentat peste 1.500 de pacienți, însă consultațiile au fost realizate de doar trei medici. În anumite zile, numărul prezentărilor a depășit 300, ceea ce evidențiază presiunea extremă sub care lucrează personalul medical. Volumul foarte mare de muncă și programul prelungit al medicilor, care adesea depășește orele de gardă oficiale, sunt considerate factori semnificativi ce contribuie la epuizarea cadrelor medicale.

Legătura neștiută dintre moartea lui Gabriel Bumbăcea și Ștefania Szabo

Această tragedie vine la câteva luni după moartea unui alt medic din cadrul spitalului, Ștefania Szabo, fenomenul fiind asociat cu burnout-ul în rândul personalului medical din România. Eforturile intense și responsabilitățile multiple, combinate cu lipsa personalului suficient, generează un risc crescut de accidente și erori medicale, ceea ce poate avea consecințe dramatice asupra pacienților și medicilor deopotrivă.

Familia tânărului decedat solicită clarificări și dreptate, iar ancheta în curs este menită să stabilească cauzele exacte ale decesului. În paralel, autoritățile sanitare trebuie să evalueze și condițiile de lucru din spital pentru a preveni situații similare în viitor.

„Un tânăr a murit la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Este o tragedie. O viață pierdută, o familie îndurerată, un sistem medical aflat iarăși în tensiune. Ca medic și ca președinte al Colegiului Medicilor din România, dar mai ales ca om, îmi exprim întreaga compasiune față de familia tânărului care a murit la Spitalul Județean din Buzău.
Înțeleg pe deplin interesul public și dorința oamenilor de a afla adevărul.
Cu toţii vrem răspunsuri. Dar tocmai pentru că este vorba despre viață și despre responsabilitate, cred cu tărie că aceste răspunsuri trebuie să vină în urma unei anchete corecte, riguroase și obiective. Raportul medico-legal alături de întreaga anchetă într-un astfel de caz sunt cele care vor stabili ce s-a întâmplat. Până atunci, trebuie să respectăm un principiu fundamental: prezumţia de nevinovăție. Dacă se va dovedi că a existat o greşeală medicală, cel vinovat trebuie să răspundă.
Dar vă rog, så nu aruncăm cu piatra, să nu generalizăm și să nu politizăm această tragedie. Am fost la Spitalul Județean de Urgență Buzău anul trecut. Un spital care are un director medical interimar tânăr, am văzut o echipă medicală care vrea să își facă treaba, medici care au un volum foarte mare de pacienți”, a postat Cătălina Poiană pe Facebook.

Fenomenul de burnout este recunoscut la nivel național în rândul personalului medical, iar experții consideră că astfel de situații nu pot fi rezolvate decât prin măsuri organizatorice și logistice adecvate, inclusiv prin suplimentarea personalului și ajustarea programelor de lucru. În lipsa unor astfel de intervenții, riscul ca tragedii similare să se repete rămâne ridicat.

Citește și: Un român de 18 ani a murit în incendiul din Crans-Montana. Anunțul făcut de MAE

Citește și: Suma fabuloasă pe care au plătit-o românii pentru Revelion la Sinaia. Cât o mașină la mâna a doua

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Analiza banală care arată riscul de infarct. Mulți români o fac prea târziu
Știri
Analiza banală care arată riscul de infarct. Mulți români o fac prea târziu
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați
Știri
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți…
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Goretti și Elli fac ravagii! Sute de mii de oameni fără curent, rafalele de 213 km/h!
Gandul.ro
Goretti și Elli fac ravagii! Sute de mii de oameni fără curent, rafalele...
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu...
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în...
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Parteneri
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop vineri, 9 ianuarie. Bucurii și șanse de câștig pentru Gemeni, Vărsătorii simt nevoia de retragere
Click.ro
Horoscop vineri, 9 ianuarie. Bucurii și șanse de câștig pentru Gemeni, Vărsătorii simt nevoia de...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
Digi24
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus...
Cavalerie reală în loc de tancuri: Rusia prezintă „drona ecvestră” – un cal cu terminal Starlink
Promotor.ro
Cavalerie reală în loc de tancuri: Rusia prezintă „drona ecvestră” – un cal cu terminal...
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Radarele Venezuelei, reduse la fier vechi după atacul electronic al acestui avion
go4it.ro
Radarele Venezuelei, reduse la fier vechi după atacul electronic al acestui avion
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Goretti și Elli fac ravagii! Sute de mii de oameni fără curent, rafalele de 213 km/h!
Gandul.ro
Goretti și Elli fac ravagii! Sute de mii de oameni fără curent, rafalele de 213...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Analiza banală care arată riscul de infarct. Mulți români o fac prea târziu
Analiza banală care arată riscul de infarct. Mulți români o fac prea târziu
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați
Ce amendă riști dacă nu declari acești bani la ANAF. Mulți români sunt vizați
Ce amendă riști dacă nu declari acești bani la ANAF. Mulți români sunt vizați
Cât te costă un copil, de la naștere până la 18 ani, în România. Calcul real, pe 2026
Cât te costă un copil, de la naștere până la 18 ani, în România. Calcul real, pe 2026
Doliu în showbiz! Un cunoscut chef a murit după o luptă lungă cu o boală grea
Doliu în showbiz! Un cunoscut chef a murit după o luptă lungă cu o boală grea
Cum a aflat Andreea Bostănică de infidelitatea iubitului milionar: „Toată România știe că ...
Cum a aflat Andreea Bostănică de infidelitatea iubitului milionar: „Toată România știe că te-a înșelat”
Vezi toate știrile
×