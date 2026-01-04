Acasă » Știri » Un român de 18 ani a murit în incendiul din Crans-Montana. Anunțul făcut de MAE

Un român de 18 ani a murit în incendiul din Crans-Montana. Anunțul făcut de MAE

De: Alina Drăgan 04/01/2026 | 12:38
Un român de 18 ani a murit în incendiul din Crans-Montana. Anunțul făcut de MAE
Un român și-a pierdut viața în incendiul din Crans-Montana /Foto: X Focus

Continuă numărătoare victimelor tragediei din Elveția! Printre acestea, se pare că se numără și un cetățean român. Inițial, acesta fusese dat dispărut la o zi după dezastrul din stațiunea elvețiană, iar în această dimineață, 4 ianuarie, Ministerul Afacerilor Externe a confirmat decesul său. Este vorba despre un tânără de doar 18 ani.

O adevărată tragedie a avut loc în Elveția, în noaptea dintre ani. Peste 40 de persoane au murit și alte 100 au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni. Explozia a fost devastatoare și a făcut numeroase victime. Oamenii au încercat să iasă în grabă, iar lipsa unor ieșiri de siguranță adecvate a agravat situația.

Un român și-a pierdut viața în incendiul din Crans-Montana

Un român în vârstă de 18 ani se numără printre cei 40 de tineri care au murit în incendiul care a avut loc în noaptea de Revelion la Crans-Montana, a anunțat, duminică, Poliția cantonală din Valais. MAE confirmă că este vorba de românul a cărei dispariție a fost semnalată după tragedia din barul elvețian.

În această dimineață, 4 ianuarie, autoritățile elvețiene au anunțat că 16 victime au fost identificate, iar printre ele se numără și o persoană de origine română în vârstă de 18 ani. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat informațiile transmise de Poliția cantonală din Valais.

„În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat

Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei. De asemenea, echipa consulară a ambasadei menține legătura cu autoritățile elvețiene competente.Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleanțe familiei îndoliate”, a transmis MAE, pe Facebook.

În urma dezastrului din stațiunea de schi, în care 40 de oameni au murit iar alți 100 au fost răniți, Elveția va ține cinci zile de doliu. De asemenea, cei doi administratori ai barului „Le Constellation” au fost plasați, sâmbătă, sub anchetă penală, au anunțat procurorii elvețieni.

Giovani, un adolescent de 16 ani, dat dispărut după tragedia din Elveția. Strigătul disperat al mamei sale: ”Ajutați-mă să-mi găsesc fiul!”

Primele declarații ale patronului barului din Elveția, care a ars în Crans Montana: ”Nu putem dormi, nu putem mânca”

