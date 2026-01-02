Acasă » Știri » Giovani, un adolescent de 16 ani, dat dispărut după tragedia din Elveția. Strigătul disperat al mamei sale: ”Ajutați-mă să-mi găsesc fiul!”

Giovani, un adolescent de 16 ani, dat dispărut după tragedia din Elveția. Strigătul disperat al mamei sale: "Ajutați-mă să-mi găsesc fiul!"

02/01/2026 | 23:25
Giovani, un adolescent de 16 ani, dat dispărut după tragedia din Elveția. Strigătul disperat al mamei sale: ”Ajutați-mă să-mi găsesc fiul!”
Giovani este de negăsit după tragedia de Revelion / Sursa foto: X - focus

Elveția a fost zguduită de o tragedie majoră chiar în primele ore ale anului 2026, după ce o explozie urmată de un incendiu violent a avut loc într-un bar din Crans-Montana, cunoscută stațiune de schi din cantonul Valais. Incidentul s-a produs în noaptea de Revelion, în timpul unei petreceri, iar bilanțul este unul dramatic: zeci de persoane și-au pierdut viața și peste o sută au fost rănite. Un tânăr de 16 ani a fost dat dispărut, iar familia îl caută neîncetat din acel moment.

Primele ore ale anului 2026 au fost marcate de o tragedie de proporții în Elveția. O explozie urmată de un incendiu puternic a avut loc într-un bar din Crans-Montana, una dintre cele mai cunoscute stațiuni de schi din cantonul Valais. Evenimentul, petrecut în noaptea de Revelion, a transformat o petrecere într-un dezastru, lăsând în urmă numeroase victime, zeci de răniți și mai multe persoane date dispărute.

Potrivit informațiilor disponibile, Giovani ar fi fost văzut ultima dată încercând să fugă din local, în timp ce flăcările cuprindeau clădirea. De atunci, nu mai există nicio veste despre el. Familia sa încearcă fără încetare să obțină informații, contactând spitale și autorități, însă până în acest moment adolescentul nu a fost identificat nici printre răniți, nici printre victimele confirmate.

„Sunăm la toate spitalele, dar nimeni nu știe nimic, mai ales că persoanele care sosesc sunt într-o stare groaznică. Ajutați-mă să-mi găsesc fiul”, a transmis femeia, conform presei italiene.

Sursa foto: X-focus

Crans-Montana rămâne sub șoc, iar familiile celor dispăruți trăiesc ore de coșmar, așteptând orice informație care le-ar putea aduce răspunsuri. Mama adolescentului de 16 ani a povestit că acesta a mers să mănânce alături de mai mulți prieteni și după tragedie nu mai știe nimic de el.

„Au mers să mănânce și apoi s-au dus la Le Constellation. Un prieten mi-a spus că au fugit după ce a izbucnit incendiul, dar apoi nu l-a mai văzut. Purta un lanț de aur cu imaginea unei mici iconiţe cu Maica Domnului la gât”, a mai spus mama lui Giovani.

