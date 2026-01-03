Acasă » Știri » Știri externe » Povestea bancherului-erou din Elveția. A salvat 10 tineri din incendiul din Crans-Montana, după ce a primit un apel de la fiica sa

03/01/2026
Un bărbat din Elveția a salvat zece tineri din incendiul din Crans-Montana forțând o ușă de urgență după ce fiica sa adolescentă l-a sunat implorându-l să facă ceva pentru a-i ajuta pe oamenii blocați în localul cuprins de flăcări.

Paolo Campolo, în vârstă de 55 de ani, a alergat de la casa sa din Crans-Montana la barul Le Constellation, unde a forțat o ușă laterală pentru a permite oamenilor panicați să fugă și să-și salveze viața, în timp ce clădirea se umplea de flăcări și fum, scrie Daily Mail.

Cel puțin 40 de oameni au murit și alți 119 au fost răniți, dintre care 80 se află în stare gravă, după ce un incendiu devastator a cuprins subsolul clubului arhiplin în timpul unei petreceri de Revelion.

 

Campolo, un analist financiar elvețiano-italian, s-a grăbit să ajungă la fața locului după ce fiica sa, aflată în dificultate, l-a sunat să-i spună că iubitul și prietenii ei erau blocați înăuntru în timp ce ea aștepta să intre. Cu intrarea principală blocată de oameni care se înghesuiau să scape, el a identificat o ușă laterală și a forțat-o să se deschidă.

Ulterior, „bancherul-erou”, așa cum este acum cunoscut, a fost internat în spital, după ce s-a intoxicat cu fum. De pe patul de spital, acesta a vorbit cu presa despre momentele terifiante pe care le-a trăit atunci când a ajuns la fața locului.

„Erau mai multe cadavre peste tot. Erau și oameni vii, dar arși. Unele conștienți, alții nu. Urlau după ajutor în mai multe limbi. Erau așa tineri!”, a povestit el pentru Il Messaggero.

Bărbatul, considerat un erou după incendiul devastator din Elveția

Le Constellation era deosebit de popular printre tineri, iar multe dintre victime sunt adolescenți. Echipele de pompieri și echipele de urgență erau deja la club când Campolo a sosit de la casa sa, aflată la doar 50 de metri distanță.

Flăcările se stinseseră, dar zeci de oameni erau prinși în interiorul clădirii, care se umpluse de fum, iar singurul punct de ieșire era blocat de zecile de oameni care încercau să iasă.

Ajutat de un alt bărbat, Campolo a reușit să deschidă cealaltă ușă, în spatele căreia putea vedea „mâini și fețe”, iar mai multe persoane au ieșit imediat afară.

„Nu m-am gândit la durere, la fum, la pericol. Am scos copii afară cu mâinile goale. Unul după altul. Erau în viață, dar răniți, mulți dintre ei grav”, a povestit el.

Când a fost întrebat ce își amintește cel mai mult din noaptea traumatizantă, Campolo a spus: „Privirile. Disperarea lucidă a celor care știu că mor.”

Primele declarații ale patronului barului din Elveția, care a ars în Crans Montana: ”Nu putem dormi, nu putem mânca”

Giovani, un adolescent de 16 ani, dat dispărut după tragedia din Elveția. Strigătul disperat al mamei sale: ”Ajutați-mă să-mi găsesc fiul!”

