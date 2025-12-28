Fotbalist de doar 18 ani, înjunghiat în plină stradă de Crăciun! A fost ținta unei răzbunări și acum se zbate pentru viața sa pe un pat de spital

Un tânăr fotbalist de 18 ani, Bruno Petrone, a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacat cu cuțitul pe o stradă din Napoli. Doi dintre agresori, ambii minori, s-au predat autorităților la câteva ore după incident, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor celor implicați.

Atacul s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în cartierul Chiaia, o zonă frecventată intens în timpul serii. Bruno se afla la plimbare împreună cu câțiva prieteni când un grup de tineri a sosit pe două scutere, având fețele acoperite.

Fotbalist de doar 18 ani, înjunghiat în plină stradă

Aceștia s-au apropiat rapid de victimă și l-au lovit de două ori cu un cuțit în zona abdominală, după care au fugit.

Martorii au alertat imediat serviciile de urgență, iar o ambulanță l-a transportat pe sportiv la spitalul San Paolo. Medicii l-au supus unei intervenții chirurgicale complexe, în urma căreia i-a fost îndepărtată splina. Starea lui este descrisă ca fiind gravă, dar stabilă, iar echipa medicală se declară prudent optimistă.

În cursul serii, doi dintre presupușii atacatori au mers la poliție și au recunoscut implicarea. Un adolescent de 15 ani a declarat că el a fost cel care a înjunghiat victima, iar complicele său, în vârstă de 17 ani, a confirmat participarea la agresiune. Procurorul pentru minori urmează să îi audieze, iar autoritățile iau în calcul ca și ceilalți membri ai grupului să se predea.

Bruno Petrone se zbate pentru viața sa

Anchetatorii analizează în prezent toate ipotezele, inclusiv posibilitatea ca atacul să fi fost o răzbunare pentru un conflict anterior petrecut în aceeași zonă. Carabinierii au discutat atât cu prietenii lui Bruno, cât și cu familia acestuia, pentru a reconstrui contextul incidentului. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din cartier au avut un rol esențial în identificarea suspecților.

Bruno Petrone este originar din Lazio și locuiește împreună cu părinții în centrul orașului Napoli. Își împarte timpul între școală și cariera sportivă. Evoluează pentru formația din Angri, în liga Eccellenza, iar anul trecut a debutat în Serie C la Sorrento, pe postul de mijlocaș.

„Bruno este un tânăr pasionat care a ales sportul drept cale de dezvoltare, cu siguranță nu calea violenței”, a declarat primarul din Angri, Cosimo Ferraioli.

La rândul său, președintele clubului, Claudio Anellucci, a afirmat că este „un tip decent, un tânăr sportiv care acum se luptă pentru viață după un act de violență absurd”.

Zona Chiaia a mai fost scena unor episoade violente în trecut, iar pentru o perioadă a fost inclusă pe lista „zonelor roșii” de către prefectul Michele di Bari.

În acest context, Comitetul Chiaia Viva e Vivibile solicită intensificarea controalelor:

„Pentru noi, locuitorii, sentimentul de nesiguranță este din ce în ce mai mare. Este esențial ca instituțiile să garanteze prezența poliției până la închiderea localurilor”.

