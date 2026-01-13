Acasă » Știri » Scene de groază în sudul Italiei după prăbușirea unui meteorit. Localnicii au intrat în panică, convinși că sunt sub un atac militar

De: David Ioan 13/01/2026 | 09:24
Scene de groază în sudul Italiei după prăbușirea unui meteorit. Localnicii au intrat în panică, convinși că sunt sub un atac militar. Foto: Captură video

Un val de panică a cuprins mai multe comunități din sudul Italiei după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un zgomot extrem de puternic a trezit locuitorii din somn.

Autoritățile locale au fost alertate imediat, iar primele indicii sugerează că un posibil obiect provenit din spațiu ar fi atins solul la o distanță relativ mică de zone locuite, generând o undă de șoc resimțită în mai multe localități din apropiere.

Incidentul a avut loc în proximitatea orașului Bari, unde camerele de supraveghere au surprins o lumină intensă urmată de vibrații puternice. Deși impactul nu s-a produs chiar lângă locuințe, apropierea a fost suficientă pentru ca zgomotul să fie perceput ca o explozie, provocând neliniște și confuzie în rândul populației.

Speriați de intensitatea bubuiturii, mulți locuitori au început să caute explicații online, iar în primele ore au apărut numeroase teorii. Unele persoane au suspectat un posibil atac, altele au luat în calcul o explozie accidentală sau chiar un act intenționat. Lipsa unor informații oficiale a alimentat speculațiile, iar discuțiile s-au extins rapid pe rețelele sociale.

În cursul dimineții, mai mulți localnici s-au deplasat în zona indicată de imaginile video și au descoperit un crater într-o livadă de măslini. În apropiere au fost găsite fragmente care par să provină de la un corp cosmic, însă experții nu au confirmat încă natura exactă a resturilor.

Un meteorit prăbuşit pe pământ a stârnit panică în sudul Italiei. Foto: Facebook

Agenția Spațială Italiană a anunțat că analizele sunt în desfășurare și că, momentan, nu există o confirmare oficială privind originea meteoritică a materialelor descoperite.

Impactul a afectat și vegetația din zonă, mai mulți măslini prezentând urme de ardere, cel mai probabil din cauza temperaturilor ridicate generate de explozie. Proprietarii terenului au raportat pagube materiale, însă nu au fost semnalate victime sau persoane rănite.

Evenimentul readuce în discuție un caz similar petrecut în urmă cu aproximativ doi ani, în apropiere de Matera, când un alt obiect suspect a fost observat prăbușindu-se din atmosferă. Specialiștii afirmă că astfel de fenomene, deși rare, pot apărea în zone rurale, unde obiectele cosmice pot ajunge la sol fără a fi detectate în prealabil.

Autoritățile italiene continuă investigațiile, iar locuitorii așteaptă clarificări pentru a înțelege ce s-a întâmplat și dacă există riscuri similare în viitor. Deocamdată, nu a fost oferită nicio explicație oficială, iar lipsa unor evenimente precum explozii sau accidente în zonă amplifică misterul.

Martorii au descris un „boom” sec, suficient de puternic încât să facă ferestrele să vibreze, în special în zonele rurale. Pe rețelele sociale, mulți au relatat că au crezut inițial că este vorba despre un cutremur, însă în intervalul respectiv nu a fost înregistrată nicio activitate seismică în Puglia.

Faptul că zgomotul a fost perceput simultan în mai multe localități a amplificat îngrijorarea. În mediul online a circulat rapid ipoteza unui fragment de meteorit sau a unor resturi spațiale care ar fi pătruns în atmosferă. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată o lumină intensă, asemănătoare unei explozii, urmată de o detunătură puternică.

Bubuitura și lumina bruscă observate pe cer au generat panică în sud-estul zonei Bari, incidentul fiind raportat sâmbătă, 10 ianuarie, în apropierea localităților Turi, Casamassima și Valenzano. Ancheta rămâne în desfășurare, iar comunitățile locale așteaptă răspunsuri privind originea fenomenului.

×