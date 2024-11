Lumină misterioasă pe cerul Ploieștiului, noaptea, la ora 23:57. „Odată cu acest sunet dubios, s-a întrerupt și emisia la TV”

O lumină misterioasă și-a făcut apariția pe cerul Ploieștiului. „Spectacol” incredibil noaptea trecută, în jurul orel 23:58! O „minge de foc” i-a șocat pe oameni. Ce au transmis autoritățile cu privire la acest fenomen?

Rețelele de socializare au fost „inundate” cu imaginile surprinse de camerele de supraveghere seara trecută! O lumină puternică a apărut pe cer la miezul nopții. Mai mulți localnici au făcut publice fotografiile pe grupul de Facebook Orașul Ploiești.

Reprezentații ISU Prahova au făcut precizări importante în acest sens. Conform autorităților, nu eu existat pagube materiale sau incidente noaptea trecută. Cu atât mai mult, nu au fost raportate apeluri la 112. Primele informații arată că ar fi fost vorba despre lumina provocată de un meteorit. Un alt fenomen similiar a avut loc vara aceasta, mai exact în luna august, în urma unui deșeu orbital de la un celebru satelit Starlink, potrivit observatorulph.ro.

Mai mulți localnici au fost martori fenomenului de seara trecută. Oamenii nu știau ce se întâmpla și nu reușeau să găsească o explicație în acest sens. Nu putem să nu precizăm faptul că unii dintre ei au crezut că ar fi putut fi vorba despre lumina unei mașini, însă era prea puternică pentru a fi provocată de farurile unui autoturism.

Cu atât mai mult, martorii au relatat că s-a auzit și un zgomot destul de ciudat, iar unii au descris lumina drept „rece” și foarte „puternică”. Autoritățile nu au confirmat oficial despre ce ar fi putut fi vorba cu exactitate.

„Și eu am văzut era o lumina rece foarte puternica, am crezut ca este de la vreo mașina (eram în pat) când m-am ridicat am văzut doar puțin, după s-a auzit și un zgomot ciudat (nu foarte puternic, dar ciudat)! Am crezut ca sunt eu paranoica, ce a fost defapt”, a spus Zidaru Alexandra Cristina.