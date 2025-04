A văzut-o la emisiune, a ”agățat-o” după 2 ani! Detalii spumoase din mariajul actriței de la ”Săriți de pe fix”, de pe PRO TV, “abonate” la turneele de tenis: “Ești pe Tamisa lângă Federer, ce mai vrei?”

Viața bate filmul în cazul unei cunsocute actrițe din seriale precum “Doctori de mame”, “Iubire și onoare”, “Aniela”, “Anticamera” , „Scara B” (Pro TV) sau din emisiunea “Săriți de pe fix”, unde s-a numărat printre cei 8 comedianți. La premiera spectacolul “Mireasă fără voie”, Irina Antonie a oferit, pentru CANCAN.RO, detalii spumoase din mariajul ei cu Cătălin Hodor, ATP Tournament Director Țiriac Open. Actrița apreciază turneele de tenis și ocazia de a cunoaște sportive de top, însă ne-a mărturisit că nici măcar în luna de miere nu a ratat….turneul de tenis, inclus în program de soț.

Irina Antonie și Cosmin Hodor s-au întâlnit în urmă cu mai mulți ani, când ea își făcea timid debutul în televiziune. S-au reîntâlnit când ea deja juca în seriale, iar din vara lui 2021 sunt părinții Avei, fetița care le-a completat tabloul de familie.

Irina Antonie: “Noi și în luna de miere am fost la un turneu de tenis”

CANCAN.RO: Ce planuri aveți pentru Sărbătorile Pascale?

Irina Antonie: Cred că mergem în vacanță la un turneu de tenis, evident. Noi și în luna de miere am fost la un turneu de tenis, deci mergem la Madrid, la un turneu de tenis și voi merge cu copilul la muzee, că-i tot spun de muzee, dar și în parcuri pe unde merg copiii.

Citește și: Ce face Jojo cu cele patru rochii de mireasă pe care le-a purtat la nuntă: ”N-am avut nimic de la mama, așa că…” Planul pus la cale, alături de Paul Ipate

CANCAN.RO: Și revenind la luna de miere, unde ați fost până la urmă?

Irina Antonie: Era septembrie, nu știu, la Turneul Campionilor la Londra. Și a zis: “Cum? Ești pe Tamisa lângă Federer, ce mai vrei? Pe bune?” și eu eram: dar nu am nicio treabă. Adică ok, bravo, am văzut. Merge atât de mult, sunt recunoscătoare. Sunt oameni care plătesc mii de euro pe un bilet, dar eu la un moment dat mergeam la muzee pentru că na, mergeam și eu la meciurile mari și cu Simona Halep sau așa. În rest, mergeam la muzee, voiam să văd chestii. Adică te duci la Londra, la Paris și zicea: vino că joacă nu știu cine. Lasă-mă, e ok, sunt la muzeu, e bine, nu e problemă.

Irina Antonie: “El venea pe scuter să vorbească despre turneu și producătoarea îmi spunea în cască”

CANCAN.RO: Tu și Cosmin, în ce context v-ați întâlnit? V-ați văzut la un meci de tenis?

Irina Antonie: Nu. Aveam 21 de ani. Pentru un post de televiziune se făcea un matinal. Din 800 de fete au ales cinci, printre care și pe mine. Lucram în spate, făceam voxuri. Nu știam nimic. Nu lucrasem în viața mea în televiziune. Făceam live-uri pe Calea Victoriei. A sărit un câine, mi-a deșirat puloverul în timp ce vorbeam live, deci din astea. Și el venea pe scuter să vorbească despre turneu și producătoarea îmi spunea în cască: “Băiatul ăsta te place, că se duce la baie să-și facă părul când își dă casca jos”. Și eu eram: ce? Cine? Nu, nu există! Și după 2 ani mi-a trimis un mail: mă chema la tenis. Nu înțelegeam nimic, mă plictiseam. Mi se părea groazic. Mi-a trimis un mail: „Ce faci? Lucrezi tot la matinal?” Nu, sunt actriță, joc în seriale. Și ne-am întâlnit și aia a fost.

CANCAN.RO: Și a fost de bun augur după cum se vede.

Irina Antonie: Da. Vă aștept la teatru, la spectacol. Pe 11 mai jucăm la Sala Luceafărul “Mireasă fără voie” cu Carmen Tănase. Veniți să ne vedeți! Cu Cătălina, cu Doru Bem, cu Andrei Mateiu și cu bine. Și pe 9 mai jucăm la Ploiești. Căutați ‘Mireasă fără voie”, Teatrul Maidan. Cătălina (n.r. Jojo) a făcut o muncă uriașă, este taur ca mine, dar mă depășește în orice. A făcut o nuntă aici, a făcut spectacolul, a produs, a făcut tot. E extraordinară și super muncitoare și super talentată, așa că nu ratați că e super comedie! Și la Carmen râzi la orice cuvânt. Și când nu respiră râzi.

Foto: Instagram

Citește și: Medeea Marinescu, Marius Manole, Lia Bugnar, Irina Antonie și Anghel Damian au jucat teatru la zero grade. Spectacolul „Două liniuțe” a fost transmis online pe pagina de Facebook Qreator by IQOS

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.