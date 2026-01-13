Babasha, “interzis” la Desafio. Cine s-a opus total participării la emisiunea de la Pro TV

Babasha face parte din echipa Luptătorii și a intrat în competiția „Desafío: Aventura” cu o motivație puternică, strâns legată de familie și de oamenii care îi sunt alături necondiționat. Și-a dorit să meargă în Thailanda pentru a-și demonstra abilitățile, însă o persoană apropiată s-a opus total.



Babasha este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști ai noii generații, cu o carieră aflată într-o ascensiune rapidă și o comunitate numeroasă de fani. Dincolo de succesul profesional, artistul se mândrește cu o viață de familie împlinită, fiind un tată dedicat pentru băiețelul său, Cairo, care reprezintă una dintre cele mai mari motivații din viața lui.

Deși familia îi este alături și îl susține în tot ceea ce face, plecarea lui Babasha în competiția „Desafío: Aventura” nu a fost primită cu entuziasm de toți de la început. Tatăl artistului a fost cel mai reticent, temându-se pentru siguranța lui și dorindu-și să îl știe departe de orice pericol. Prietenii, colegii și, în cele din urmă, întreaga familie i-au fost alături și l-au încurajat să își urmeze drumul și să accepte provocarea competiției.

„Tata nici nu a vrut să audă. El ar vrea să mă țină în casă, dacă ar putea, să nu fiu supus niciunui risc, niciodată (râde). Dar până la urmă toată lumea a fost ‘pentru’ și toată lumea m-a susținut. Atât prietenii, cât și colegii și familia”, a spus Babasha într-un interviu pentru Viva.

Cum este caracterizat Babasha de către Daniel Pavel

Daniel Pavel a avut numai cuvinte de laudă la adresa artistului, apreciind reziliența și maturitatea de care a dat dovadă, mai ales după presiunea uriașă prin care a trecut la doar 23 de ani. În competiție, Babasha s-a remarcat prin forță, asumare și determinare, reușind să meargă mai departe chiar și în momentele în care a fost aproape să renunțe.

„Formidabil. El a trecut, la 23 de ani, printr-un foc public uriaș atunci, cu Coldplay. Foarte mulți artiști consacrați s-ar fi clătinat, el a rezistat. Și se vede ce om e în Desafio: Aventura. E puternic, e asumat, e rezilient, deci e un tânăr fără precedent. S-a lucrat foarte bine cu el, a oferit foarte mult. Și când a zis: ‘Gata, vreau să plec. Nu mai stau’, a mai rămas să mai dea o luptă. Totodată îl avem pe artistul Ian, un exponent de bază al mișcării new school în muzică, e un trapper formidabil, dar înainte de toate e un om minunat. Se dezvoltă ca personaj într-un mod inedit și asta se observă imediat în modul cum interacționează cu ai lui coechipieri. Codruța Filip, iar…o forță a naturii, pe parte sportivă a adus un mare plus. Are grație, dar și forță feminină. Toți concurenții sunt extraordinari. O să vedeți! Să nu uităm nici de Florin Prunea, cel mai în vârstă concurent de reality show, care a făcut o figură senzațională. E pontos, inimos. A știut să spună lucruri la timpul potrivit, să țină echipa unită’, a spus Daniel Pavel.

