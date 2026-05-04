Cum arată supermerketul fără angajați. Un român a povestit experiența neașteptată: "Tu faci tot!"

De: Alina Drăgan 04/05/2026 | 21:06
Supermarketul fără angajați /Foto: Facebook

Un român a avut parte de o surpriză mare când a ajuns într-un supermarket din Austria. Acesta a trebuit să joace atât rolul de cumpărător, cât și cel de „angajat”, iar asta l-a surprins categoric. Mai exact, în magazinul respectiv totul era digitalizat, iar personalul lipsea cu desăvârșire. Cum și-a făcut românul cumpărăturile?

Un român a intrat într-un supermarket din Austria și a fost luat prin surprindere de ce a găsit acolo. Mai exact, în magazinul respectiv nu a găsit niciun angajat, ci doar clienți. Inițial nu a înțeles ce se întâmplă și a crezut că a ajuns la un magazin închis.

Mihai Vasilescu a relatat pe rețelele sociale întreaga experiență și s-a arătat impresionat. În magazinul respectiv întregul proces de cumpărare este automatizat și bazat pe încredere și tehnologie.

„Am ajuns azi, pur întâmplător, într-un magazin în care nu existau angajați. Da, era deschis, puteai să-ți cumperi lucruri, dar făceai totul singur. Iar magazinul nu era vreun chioșc amărât, ci ditamai supermarketul de proximitate.

Nu știu dacă voi ați mai văzut; pentru mine, cu siguranță, a fost o premieră să intru într-un magazin în care să nu existe niciun angajat”, a scris românul, pe blogul său.

Acest concept este neobișnuit pentru români. Deși și în țară în supermarketuri există casele self-pay, întreg procesul este supervizat de angajați. Însă, în magazinul din Austria nu este nimeni care să controleze procesul și totul este bazat pe încredere.

Pentru a intra într-un astfel de magazin, fiecare client își folosește cardul pentru a deschide ușile. Ulterior, clienții își fac cumpărăturile, scanează singuri produsele și mai apoi plătesc.

„În primă fază, nu mai era absolut nimeni în afară de mine, nici măcar alți clienți. Primii care au venit după mine au fost convinși că eu sunt angajatul; a trebuit să-i lămuresc că nu. Și să-i învăț ce-au de făcut, că eu deja eram profesionist.

Doar că durase ceva până mă lămurisem și eu cum se procedează. Însă, cel mai și cel mai mult, a durat până am reușit să mă conving singur că chiar mă aflu într-un magazin în care tu faci tot. Dacă nu înțelegeți despre ce vorbesc, zic să vă uitați la video. S-ar putea să rămâneți și voi cu gura căscată”, a mai spus românul.

 

Video: Facebook @ Mihai Vasilescu

