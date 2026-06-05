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A doborât recordul lui Pelé la doar 17 ani. Cine este adolescentul care a intrat în istoria Cupei Mondiale

De: Paul Hangerli 05/06/2026 | 08:30
A doborât recordul lui Pelé la doar 17 ani. Cine este adolescentul care a intrat în istoria Cupei Mondiale
A doborât recordul lui Pele, sursa-colaj CANCAN.RO
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La doar 17 ani și 41 de zile, Norman Whiteside intra în istoria fotbalului mondial, devenind cel mai tânăr jucător care a evoluat vreodată la o Cupă Mondială. Recordul stabilit în 1982, după ce l-a depășit pe legendarul Pelé, rezistă și astăzi. Considerat unul dintre cele mai mari talente ale generației sale și un erou al lui Manchester United, nord-irlandezul a avut însă o carieră dramatic de scurtă, încheiată la numai 26 de ani din cauza accidentărilor.

Copilul din Belfast care a cucerit Anglia

Norman Whiteside s-a născut pe 7 mai 1965 în Belfast și a crescut pe celebra Shankill Road. Încă din copilărie a atras atenția prin forța sa fizică, maturitatea în joc și talentul ieșit din comun. Destinul său s-a schimbat când a fost remarcat de Bob Bishop, legendarul scout al lui Manchester United, omul care îl descoperise cu ani înainte și pe George Best.

Într-un meci de probă, Whiteside a marcat șapte goluri în doar 20 de minute, suficient pentru a-i convinge pe oficialii clubului că au găsit un talent excepțional. La doar 16 ani, adolescentul din Belfast se antrena deja la Manchester United și părea pregătit pentru marile provocări ale fotbalului profesionist.

Debut fulgerător la Manchester United

În aprilie 1982, Whiteside și-a făcut debutul în prima echipă a lui Manchester United, devenind cel mai tânăr jucător din istoria clubului la acel moment.

La numai opt zile după ce împlinise 17 ani, a devenit și cel mai tânăr marcator al clubului, înscriind împotriva lui Stoke City. Însă adevărata explozie avea să vină câteva săptămâni mai târziu, la Campionatul Mondial din Spania.

Momentul carierei: recordul lui Pelé a căzut

Selecționerul Irlandei de Nord, Billy Bingham, a luat o decizie care a surprins lumea fotbalului și l-a inclus pe adolescentul de doar 17 ani în lotul pentru Cupa Mondială din 1982. Inițial, Bingham îl vedea mai degrabă ca pe un jucător de perspectivă, însă prestațiile lui Whiteside din cantonamentul premergător turneului l-au convins să îl transforme în titular.

Pe 17 iunie 1982, în meciul cu Iugoslavia, Norman Whiteside a intrat pe teren la vârsta de 17 ani și 41 de zile. În acel moment, recordul lui Pelé a fost doborât.

Brazilianul debutase la Cupa Mondială din 1958 la 17 ani și 234 de zile, iar performanța sa părea imposibil de egalat. Totuși, adolescentul din Belfast a reușit ceea ce nimeni nu credea posibil. Mai impresionant este faptul că recordul lui Whiteside rezistă și astăzi, după mai bine de patru decenii.

Un mondial care a schimbat istoria Irlandei de Nord

Whiteside nu a fost doar o apariție simbolică la turneul final. A fost titular în toate cele cinci meciuri disputate de Irlanda de Nord și a avut un rol important într-una dintre cele mai mari surprize ale competiției.

Nord-irlandezii au învins Spania, țara gazdă, cu 1-0, rezultat care a rămas una dintre cele mai mari performanțe din istoria fotbalului din această țară.

Tânărul de 17 ani nu a arătat niciun semn de teamă în fața unor vedete mondiale precum Michel Platini sau Juanito și a impresionat prin maturitatea sa. La finalul turneului, pleca din Spania ca un puști și se întorcea la Manchester United ca o adevărată vedetă internațională.

Eroul marilor meciuri pentru Manchester United

După Cupa Mondială, Whiteside a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Manchester United. Era genul de fotbalist care strălucea în marile finale.

În sezonul 1982-1983 a marcat în finala Cupei Ligii împotriva lui Liverpool și a înscris atât în semifinala, cât și în finala Cupei Angliei. Momentul său suprem a venit însă în finala FA Cup din 1985, contra lui Everton.

În prelungiri, cu Manchester United în inferioritate numerică, Whiteside a înscris un gol spectaculos care a adus trofeul pe Old Trafford și l-a transformat definitiv într-o legendă a clubului. Comentatorul BBC John Motson a exclamat atunci celebra frază:

„Norman Whiteside a făcut-o… din nou!”

Al doilea Campionat Mondial și ultimele momente de glorie

În 1986, Whiteside a participat și la al doilea Campionat Mondial al carierei, găzduit de Mexic.

A evoluat în trei partide și a marcat singurul gol al Irlandei de Nord la acel turneu final, în meciul cu Algeria. În total, a strâns 38 de selecții și nouă goluri pentru naționala țării sale.

Cariera frântă de accidentări

Din păcate, corpul său nu a rezistat ritmului impus de fotbalul de performanță. Problemele la genunchi au apărut încă din adolescență și s-au agravat constant. Lovitura decisivă a venit în sezonul 1987-1988, când și-a rupt tendonul lui Ahile. Accidentarea i-a compromis practic cariera la Manchester United.

Transferat ulterior la Everton, nu a mai reușit să revină la nivelul care îl transformase într-unul dintre cei mai buni tineri fotbaliști din lume. La doar 26 de ani, Norman Whiteside a fost nevoit să se retragă definitiv din fotbal.

Recordul care rezistă de 40 de ani

Deși cariera sa a fost mult mai scurtă decât și-ar fi imaginat oricine în 1982, numele lui Norman Whiteside a rămas pentru totdeauna în istoria Campionatelor Mondiale.

La peste patru decenii de la debutul său în Spania, nimeni nu a reușit să îi ia recordul de cel mai tânăr jucător care a evoluat la o Cupă Mondială.

Pentru mulți suporteri ai lui Manchester United și ai Irlandei de Nord, Whiteside este simbolul unui talent uriaș, al unui destin care putea fi și mai strălucitor și al unui record care continuă să sfideze timpul.

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