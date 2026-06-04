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Puștii-minune ai Campionatului Mondial 2026. Numele fotbaliștilor care ar putea valora sute de milioane după turneu

De: Paul Hangerli 04/06/2026 | 08:30
Puștii-minune ai Campionatului Mondial 2026. Numele fotbaliștilor care ar putea valora sute de milioane după turneu
Noile talente ale fotbalului mondial, sursa- colaj CANCAN.RO
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CANCAN.RO vă prezintă lista celor mai talentați tineri fotbaliști care ar putea deveni noile vedete ale fotbalului mondial la Cupa Mondială din 2026, găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic. La ediția din 2026, lumea fotbalului îi va urmări din nou pe Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, care vor participa pentru a șasea oară la turneul final. Cei doi au debutat la Campionatul Mondial din Germania în 2006 și au marcat fiecare ediție de atunci.

Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, și Messi, în vârstă de 38 de ani, se apropie de finalul carierelor internaționale, însă atenția fanilor se îndreaptă și către noua generație de jucători care ar putea prelua ștafeta. Iată zece dintre cei mai promițători tineri fotbaliști care ar putea exploda la Cupa Mondială 2026.

Kenan Yildiz (Turcia)

Ultima dată când Turcia a participat la o Cupă Mondială, Kenan Yildiz nici măcar nu se născuse. Acum, după o absență de 24 de ani, atacantul lui Juventus poartă pe umeri speranțele milioanelor de suporteri turci.

Născut în Germania, Yildiz vine după sezoane excelente în Italia, unde a câștigat Cupa Italiei cu Juventus în sezonul 2023-2024 și a fost inclus în echipa ideală a Seriei A un an mai târziu.

Capabil să joace atât ca mijlocaș ofensiv, cât și ca extremă, fotbalistul de 21 de ani este considerat unul dintre cele mai mari talente ale generației sale și este pregătit să iasă din umbra colegului său Arda Güler.

Nico Paz (Argentina)

La doar 21 de ani, Nico Paz este văzut de mulți drept unul dintre posibilii moștenitori ai lui Lionel Messi.

Mijlocașul ofensiv a impresionat în Serie A, unde a marcat 12 goluri și a oferit șapte pase decisive pentru Como, contribuind decisiv la calificarea istorică a echipei în Liga Campionilor.

Versatil și creativ, Paz poate evolua atât în spatele atacanților, cât și într-un rol mai retras, fiind apreciat inclusiv de antrenorul său, Cesc Fabregas.

Rayan (Brazilia)

Brazilia continuă să producă talente pe bandă rulantă, iar Rayan este cel mai nou nume care atrage atenția.

Extrema de 19 ani a primit prima convocare la naționala mare din partea lui Carlo Ancelotti și a profitat imediat de șansă, marcând primul său gol în victoria cu 6-2 împotriva statului Panama într-un meci amical.

După un sezon excelent la Vasco da Gama, unde a înscris 20 de goluri în toate competițiile, Rayan a fost transferat la Bournemouth. În primul sezon din Premier League a marcat cinci goluri și a oferit două assisturi.

Gilberto Mora (Mexic)

Gilberto Mora este considerat una dintre cele mai mari speranțe ale fotbalului mexican. În 2024, mijlocașul ofensiv al lui Tijuana a devenit cel mai tânăr marcator din istoria primei ligi mexicane, la doar 15 ani.

La numai 16 ani a debutat și pentru naționala mare, iar în 2025 a devenit cel mai tânăr jucător care a câștigat Gold Cup cu Mexicul. Talentat, matur și eficient în fața porții, Mora ar putea deveni cel mai tânăr mexican care joacă la o Cupă Mondială.

Yan Diomande (Coasta de Fildeș)

Transferat la RB Leipzig de la Leganes în urmă cu mai puțin de un an, Yan Diomande a impresionat atât de mult încât clubul german îi atribuie deja o valoare de aproximativ 100 de milioane de euro.

Extrema ivoriană de 19 ani a marcat 12 goluri și a oferit opt pase decisive în Bundesliga, contribuind la clasarea echipei pe locul al treilea.

Diomande a fost desemnat debutantul sezonului în Bundesliga și este considerat unul dintre cei mai periculoși jucători de bandă din Germania.

Nico O’Reilly (Anglia)

Produs al academiei Manchester City, Nico O’Reilly traversează cel mai bun moment al carierei sale.

Fotbalistul de 21 de ani a fost folosit de Pep Guardiola atât ca fundaș stânga, cât și ca mijlocaș ofensiv, demonstrând o versatilitate impresionantă.

În peste 50 de meciuri disputate în acest sezon, O’Reilly a reușit nouă goluri și șase pase decisive, devenind unul dintre cele mai interesante nume din fotbalul englez.

Lennart Karl (Germania)

Lennart Karl este noua senzație a fotbalului german.

La doar 18 ani, mijlocașul ofensiv al lui Bayern Munchen a impresionat prin cele nouă goluri și opt pase decisive reușite în sezonul său de debut la nivel înalt.

Rapid, tehnic și creativ, Karl poate evolua și în benzi și este considerat unul dintre marile pariuri ale selecționerului Julian Nagelsmann.

Luka Vušković (Croația)

Croația continuă să producă fundași de top, iar Luka Vušković este următorul nume de urmărit.

Fundașul central de 19 ani, aflat sub contract cu Tottenham Hotspur și împrumutat la Hamburger SV, a devenit unul dintre cei mai apreciați tineri apărători din Bundesliga.

Cu 27 de apariții și șase goluri marcate, Vušković impresionează atât prin calitățile defensive, cât și prin eficiența la fazele fixe.

Keisuke Goto (Japonia)

Atacantul Keisuke Goto, în vârstă de 20 de ani, este cel mai tânăr membru al lotului Japoniei pentru Cupa Mondială.

În acest sezon, atacantul aflat sub contract cu Anderlecht și împrumutat la Sint-Truiden a înscris 13 goluri și a oferit opt pase decisive.

La 1,91 metri înălțime, Goto oferă Japoniei o opțiune diferită în atac și ar putea deveni una dintre surprizele turneului.

Ali Jasim (Irak)

Ali Jasim face parte din generația care a readus Irakul la Cupa Mondială după o absență de 40 de ani.

La 22 de ani, extrema stângă a evoluat în acest sezon pentru Al Najma, în Arabia Saudită, fiind împrumutat de clubul italian Como.

Jasim a marcat patru goluri în campionat și vine după experiențe importante la Cupa Mondială U20 și la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Dacă Messi și Ronaldo se pregătesc să își încheie poveștile la Cupa Mondială, ediția din 2026 ar putea reprezenta momentul în care o nouă generație de staruri își face apariția pe cea mai mare scenă a fotbalului. De la Kenan Yildiz și Nico Paz până la Gilberto Mora și Yan Diomande, turneul din America de Nord promite să ofere lumii următoarele mari nume ale sportului rege.

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