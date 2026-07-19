Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Decizie grea pentru Prințesa Eugenie, cu câteva săptămâni înainte să nască

Decizie grea pentru Prințesa Eugenie, cu câteva săptămâni înainte să nască

De: Irina Maria Daniela 20/07/2026 | 00:30
Decizie grea pentru Prințesa Eugenie, cu câteva săptămâni înainte să nască
Decizie grea pentru Prințesa Eugenie, înainte să nască. Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prințesa Eugenie și soțul ei, Jack Brooksbank, vor deveni părinți pentru a treia oară peste câteva săptămâni. Momentan, nu se știe dacă prințul căzut în dizgrație Andrew și Sarah Fergie vor fi prezenți la nașterea nepotului. Află detalii!

Probleme pentru Prințesa Eugenie

În luna mai, prințesa și soțul ei au anunțat că vor mai avea un copil. Atunci, Casa Regală britanică preciza că bebelușul urmează să se nască „în această vară”.

„Alteța Sa Regală Prințesa Eugenie și domnul Jack Brooksbank sunt foarte bucuroși să anunțe că așteaptă împreună al treilea copil, care urmează să se nască în această vară. August (5 ani) și Ernest (2 ani) sunt, de asemenea, foarte entuziasmați că vor avea încă un frățior sau o surioară. Majestatea Sa Regele a fost informat și este încântat de această veste”, a fost anunțul oficial al Familiei Regale.

Ultimul an a fost greu pentru Eugenie

Din cauza scandalurilor în care părinții ei – prințul Andrew și Sarah Ferguson – au fost implicați, anul a fost foarte greu pentru Prințesa Eugenie. Cei doi s-au aflat din nou în centrul atenției din cauza dezvăluirilor legate de Jeffrey Epstein și relația lor cu acesta.

Din această cauză, au circulat speculații potrivit cărora prințesa Eugenie s-ar fi distanțat de părinții ei. Fosta corespondentă BBC pe probleme regale, Jennie Bond, susține că bunicii vor dori să fie alături de Eugenie după ce naște.

„Cine nu și-ar dori să fie prezent la nașterea unui nou nepot și în primele sale zile de viață? Este absolut firesc ca Fergie și Andrew să își dorească să cunoască noul membru al familiei și să îi ofere tot sprijinul posibil lui Eugenie. Se va întâmpla acest lucru? Nimeni nu știe. Se spune că Eugenie s-a distanțat de tatăl ei, aflat într-o situație delicată, și posibil chiar și de mama sa. Adevărul este însă că nu știm ce discuții sau întâlniri au avut în ultima perioadă”, a declarat Jennie Bond pentru Mirror.

Sarah Ferguson, o bunică devotată

Potrivit expertei, Sarah a fost mereu o bunică devotată pentru copiii fiicelor sale, Eugenie și Beatrice. Jennie Bond crede că Sarah își va susține fiica, dacă Eugenie îi va cere acest lucru. Rămâne de văzut dacă prințesa va dori să aibă părinții alături la nașterea celui de-al treilea copil.

„Știm că Fergie a fost o bunică iubitoare pentru cei patru nepoți ai săi și sunt convinsă că ar fi profund afectată dacă ar fi exclusă din acest moment atât de important din viața lui Eugenie și Jack. Cred că, la momentul potrivit, cuplul va publica o fotografie cu noul copil, însă nu mă aștept ca prințul Andrew sau Sarah Ferguson să apară în acea imagine.

Scandalul Epstein a afectat, într-un fel sau altul, viața tuturor membrilor familiei. Indiferent de relația pe care Eugenie o are acum cu părinții ei, cred că aceasta va rămâne una strict privată și extrem de discretă. Probabil că este cea mai bună soluție pentru toată lumea”, a explicat experta.

CITEȘTE ȘI:

Logodnă în Familia Regală a Marii Britanii! A cerut-o în căsătorie cu un inel făcut de mâna lui

Prințul William l-ar urî pe Harry! Viitorul rege al Marii Britanii nu vrea să mai audă de el: „Nu mai sunt frați”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Anthony Hopkins debutează în muzică la 88 de ani. Actorul laureat cu Oscar își lansează primul album orchestral
Showbiz internațional
Anthony Hopkins debutează în muzică la 88 de ani. Actorul laureat cu Oscar își lansează primul album orchestral
Vedetele din „My Mum, Your Dad”, Roger Hawes și Janey Smith, s-au logodit! Cum arată inelul de logodnă
Showbiz internațional
Vedetele din „My Mum, Your Dad”, Roger Hawes și Janey Smith, s-au logodit! Cum arată inelul de logodnă
De ce nu este recomandat să porți haine noi fără să le speli. Avertismentul specialiștilor
Mediafax
De ce nu este recomandat să porți haine noi fără să le speli....
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă, în ciuda conflictului cu Iranul. SUA respinge informațiile privind blocarea rutei petroliere
Gandul.ro
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă, în ciuda conflictului cu Iranul. SUA respinge informațiile...
Simona Halep, relație încheiată brusc: Stere Halep a despărțit-o de iubit printr-un SMS! „Nu i-a convenit”
Prosport.ro
Simona Halep, relație încheiată brusc: Stere Halep a despărțit-o de iubit printr-un SMS!...
Doi turiști, atacați cu o curea și un antifurt de bicicletă după ce au refuzat serviciile unor prostituate, într-o stațiune celebră din Mallorca
Adevarul
Doi turiști, atacați cu o curea și un antifurt de bicicletă după ce...
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
Digi24
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde...
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât o mașină
Mediafax
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât...
Parteneri
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată....
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
Prosport.ro
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce trebuie să faci de Sfântul Ilie ca să-ți meargă bine și să fii ferit de necazuri. Obiceiurile respectate și astăzi
Click.ro
Ce trebuie să faci de Sfântul Ilie ca să-ți meargă bine și să fii ferit...
Cum a ajuns „arma secretă invincibilă” a Uniunii Sovietice pe fundul mării. Submarinul nuclear care a devenit o „bombă cu ceas”
Digi 24
Cum a ajuns „arma secretă invincibilă” a Uniunii Sovietice pe fundul mării. Submarinul nuclear care...
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la Monaco cu avioane private. Urc în lift cu curierii”
Digi24
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la...
Poliția din LA renunță la camerele de supraveghere cu inteligență artificială: Au generat sute de alerte false
Promotor.ro
Poliția din LA renunță la camerele de supraveghere cu inteligență artificială: Au generat sute de...
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Facebook are probleme tehnice majore în România. Ce mesaj apare
go4it.ro
Facebook are probleme tehnice majore în România. Ce mesaj apare
Inteligența Artificială a rezolvat o problemă veche de 80 de ani
Descopera.ro
Inteligența Artificială a rezolvat o problemă veche de 80 de ani
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă, în ciuda conflictului cu Iranul. SUA respinge informațiile privind blocarea rutei petroliere
Gandul.ro
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz continuă, în ciuda conflictului cu Iranul. SUA respinge informațiile privind blocarea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Spania a câștigat Cupa Mondială 2026! Lamine Yamal i-a „suflat” trofeul de sub nas lui Messi
Spania a câștigat Cupa Mondială 2026! Lamine Yamal i-a „suflat” trofeul de sub nas lui Messi
Când două creiere „gândesc la fel”. Cercetătorii au descoperit că undele cerebrale chiar se ...
Când două creiere „gândesc la fel”. Cercetătorii au descoperit că undele cerebrale chiar se pot sincroniza
Capitala europeană unde uiți de temperaturile sufocante și explorezi străzi spectaculoase pe jos
Capitala europeană unde uiți de temperaturile sufocante și explorezi străzi spectaculoase pe jos
Detaliul care a făcut înconjurul lumii! Ce înseamnă numărul de pe bentița purtată de Lamine Yamal ...
Detaliul care a făcut înconjurul lumii! Ce înseamnă numărul de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Mondialului
Doliu în lumea boxului. O tânără campioană și-a pierdut viața la doar 26 de ani
Doliu în lumea boxului. O tânără campioană și-a pierdut viața la doar 26 de ani
Donald Trump, apariție surpriză la finala Cupei Mondiale! Toate privirile s-au îndreptat spre liderul ...
Donald Trump, apariție surpriză la finala Cupei Mondiale! Toate privirile s-au îndreptat spre liderul american
Vezi toate știrile