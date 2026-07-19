Decizie grea pentru Prințesa Eugenie, cu câteva săptămâni înainte să nască

Prințesa Eugenie și soțul ei, Jack Brooksbank, vor deveni părinți pentru a treia oară peste câteva săptămâni. Momentan, nu se știe dacă prințul căzut în dizgrație Andrew și Sarah Fergie vor fi prezenți la nașterea nepotului. Află detalii!

Probleme pentru Prințesa Eugenie

În luna mai, prințesa și soțul ei au anunțat că vor mai avea un copil. Atunci, Casa Regală britanică preciza că bebelușul urmează să se nască „în această vară”.

„Alteța Sa Regală Prințesa Eugenie și domnul Jack Brooksbank sunt foarte bucuroși să anunțe că așteaptă împreună al treilea copil, care urmează să se nască în această vară. August (5 ani) și Ernest (2 ani) sunt, de asemenea, foarte entuziasmați că vor avea încă un frățior sau o surioară. Majestatea Sa Regele a fost informat și este încântat de această veste”, a fost anunțul oficial al Familiei Regale.

Ultimul an a fost greu pentru Eugenie

Din cauza scandalurilor în care părinții ei – prințul Andrew și Sarah Ferguson – au fost implicați, anul a fost foarte greu pentru Prințesa Eugenie. Cei doi s-au aflat din nou în centrul atenției din cauza dezvăluirilor legate de Jeffrey Epstein și relația lor cu acesta.

Din această cauză, au circulat speculații potrivit cărora prințesa Eugenie s-ar fi distanțat de părinții ei. Fosta corespondentă BBC pe probleme regale, Jennie Bond, susține că bunicii vor dori să fie alături de Eugenie după ce naște.

„Cine nu și-ar dori să fie prezent la nașterea unui nou nepot și în primele sale zile de viață? Este absolut firesc ca Fergie și Andrew să își dorească să cunoască noul membru al familiei și să îi ofere tot sprijinul posibil lui Eugenie. Se va întâmpla acest lucru? Nimeni nu știe. Se spune că Eugenie s-a distanțat de tatăl ei, aflat într-o situație delicată, și posibil chiar și de mama sa. Adevărul este însă că nu știm ce discuții sau întâlniri au avut în ultima perioadă”, a declarat Jennie Bond pentru Mirror.

Sarah Ferguson, o bunică devotată

Potrivit expertei, Sarah a fost mereu o bunică devotată pentru copiii fiicelor sale, Eugenie și Beatrice. Jennie Bond crede că Sarah își va susține fiica, dacă Eugenie îi va cere acest lucru. Rămâne de văzut dacă prințesa va dori să aibă părinții alături la nașterea celui de-al treilea copil.

„Știm că Fergie a fost o bunică iubitoare pentru cei patru nepoți ai săi și sunt convinsă că ar fi profund afectată dacă ar fi exclusă din acest moment atât de important din viața lui Eugenie și Jack. Cred că, la momentul potrivit, cuplul va publica o fotografie cu noul copil, însă nu mă aștept ca prințul Andrew sau Sarah Ferguson să apară în acea imagine. Scandalul Epstein a afectat, într-un fel sau altul, viața tuturor membrilor familiei. Indiferent de relația pe care Eugenie o are acum cu părinții ei, cred că aceasta va rămâne una strict privată și extrem de discretă. Probabil că este cea mai bună soluție pentru toată lumea”, a explicat experta.

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