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Cine este Nelu Popa, artistul din România care merge la concerte cu elicopterul: ”Trebuie să găsești soluții pentru a fi prezent peste tot”

De: Emanuela Cristescu 20/07/2026 | 18:34
Cine este Nelu Popa, artistul din România care merge la concerte cu elicopterul: ”Trebuie să găsești soluții pentru a fi prezent peste tot”
El este artistul care merge la concerte cu... elicopterul! Spune că nu e fiță, ci nevoie
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Dacă unii artiști se plâng de trafic și de drumurile interminabile dintre concerte, Nelu Popa a găsit soluția care i-a uimit până și pe cei mai apropiați colaboratori. Celebrul saxofonist a fost surprins coborând dintr-un elicopter înainte de un eveniment, imaginile devenind imediat subiect de discuție în mediul online. 

Apariția spectaculoasă a atras toate privirile, însă artistul spune că nu este vorba despre opulență, ci despre o necesitate impusă de programul sufocant pe care îl are.

Considerat de mulți drept unul dintre cei mai apreciați instrumentiști din România, Nelu Popa bifează aproape zilnic concerte, nunți și petreceri private în diferite colțuri ale țării. În plin sezon al evenimentelor, agenda lui este atât de încărcată, încât uneori trebuie să ajungă în mai multe orașe în doar câteva ore.

Nelu Popa merge la concerte cu… elicopterul

Tocmai de aceea, artistul a ales să lase mașina în parcare și să urce la bordul unui elicopter, pentru a nu întârzia la oamenii care îl așteptau. Imaginile cu saxofonistul coborând din aparatul de zbor au stârnit numeroase reacții, mulți fiind convinși că este vorba despre un moft de vedetă. Realitatea este însă cu totul alta.

Nelu Popa a spus că fiecare minut contează atunci când ai mai multe angajamente într-o singură zi și că încearcă, indiferent de efort, să nu dezamăgească niciun organizator.

El este artistul care merge la concerte cu... elicopterul! Spune că nu e fiță, ci nevoie
El este artistul care merge la concerte cu… elicopterul! Spune că nu e fiță, ci nevoie

„Uneori, într-o singură zi trebuie să ajung în mai multe orașe. Când timpul nu îți mai permite să mergi pe șosea, elicopterul poate fi cea mai bună soluție. Încerc să respect fiecare eveniment și fiecare om care mă invită să cânt. Publicul merită tot respectul nostru, iar pentru mine punctualitatea este la fel de importantă ca spectacolul pe care îl ofer”, a spus Nelu, fostul saxofonist al lui Carmen de la Sălciua.

„Nu este despre lux”

Artistul a explicat faptul că alegerea transportului aerian nu are nicio legătură cu luxul sau dorința de a impresiona. Totul ține de ritmul alert în care lucrează și de distanțele uriașe pe care trebuie să le parcurgă într-un timp foarte scurt.

În această perioadă, când sezonul nunților și al concertelor este în plină desfășurare, agenda lui este ocupată aproape în totalitate, iar fiecare întârziere ar putea da peste cap programul organizatorilor și al invitaților.

„Nu este despre lux, ci despre eficiență. Sunt zile în care ai sute de kilometri între două concerte și trebuie să găsești soluții pentru a fi prezent peste tot. Atunci când există această posibilitate, o folosesc pentru a-mi respecta promisiunile față de organizatori și față de public”, a mai afirmat Nelu Popa.

Cunoscut drept „saxofonistul vedetelor”, Nelu Popa este unul dintre cei mai solicitați artiști din domeniu. De-a lungul anilor a colaborat cu numeroși cântăreți de top și a fost prezent la unele dintre cele mai importante evenimente din România, fiind apreciat pentru stilul său și pentru energia pe care o aduce de fiecare dată pe scenă.

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