Nelu Popa, saxofonistul lui Carmen de la Sălciua, a trecut prin clipe de groază, în noaptea de joi spre vineri. Grozăvia avea să se întâmple într-un local din Câmpeni, județul Alba, unde muzicantul a fost lovit în cap cu un pahar. A ajuns la spital, apoi la Poliție, unde a depus plângere. În aceeași zi, urma să plece, alături de Carmen, în Germania, pentru un concert. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

A crezut că va fi o mică petrecere liniștită, înainte de concertul pe care trebuia să-l susțină în Germania, alături de Carmen de la Sălciua. Avea să treacă, însă, prin momente de groază! Nelu Popa, saxofonistul cunoscutei cântărețe de muzică de petrecere, a intrat în local, alături de câțiva prieteni, iar în scurt timp s-a declanșat scandalul.

Saxofonistul lui Carmen de la Sălciua a ajuns plin de sânge la spital

Cineva de la masă ar fi făcut unele glume care nu i-au plăcut lui Nelu Popa, iar muzicantul a intervenit. De aici și până la scena violentă în urma căreia s-a ales cu capul spart nu a mai fost decât un pas.

Chiar victima povestește, pentru CANCAN.RO. ”Noaptea trecută, în jurul orei două, am intrat cu niște prieteni în local, la Câmpeni. Ne-am pus la masă, că ne cunoșteam toți, dar unul dintre ei era băut și, la un moment dat, când i-am zis să nu mai facă glume aiurea, mi-a dat cu paharul direct în cap.

Eu mă ridicasem de pe scaun și a crezut că vreau să-l bat”, spune Nelu Popa.

Avea să ajungă la spital, unde a fost cusut. ”Prietenii m-au dus la spital, am fost cusut, patru copci, apoi am mers la Poliție, am depus plângere. Azi dimineață am mers la legist, am scos certificatul medico-legal. Îl știu pe agresor, că acolo am crescut, orașul e mic, ne știm.

Acum mergem în Germania cu formația, sunt în aeroport, în Sibiu, plecăm cu toții. Acum sunt OK”, a mai spus Nelu Popa, de pe aeroportul din Sibiu.

”Noi ne-am întâlnit abia azi dimineață în aeroport, Nelu, na, e colegul meu și e în stare bună, astfel încât să poată să susțină concertul pe care-l avem noi în Germania.

Problemele se vor rezolva probabil după ce ne întoarcem acasă, nu știu. Cert e că Nelu e în stare perfectă pentru a putea susține concertul”, a intervenit și Carmen de la Sălciua.

Cine este Nelu Popa, saxofonistul lui Carmen de la Sălciua

Carmen de la Sălciua și saxofonistul Nelu Popa au pornit împreună la drum în urmă 13 ani, iar acum este unul de oamenii de bază din echipa ei. „E bine să ai alături de tine oameni cu o energie pozitivă. Am avut norocul să întâlnesc oameni ce mi-au fost alături. Am luat de la fiecare ce a fost mai bun. Cel mai mare impact asupra mea l-a avut Carmen de la Salciua. Mi-a plăcut întotdeauna felul ei de a fi, respectul pe care îl are pentru publicul lui, seriozitatea cu care își tratează meseria de artist.

M-am lansat în muzica alături de ea. Am început să studiem împreună. A fost foarte greu la început. Nu aveam bani să mergem în studiouri, să înregistrăm piese și să demonstrăm că suntem talentați. Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit. Îmi amintesc că orice bănuț pe care îl câștigam la petreceri mai micuțe și locale îl investeam în clipuri și în melodii. Au fost vremuri grele, dar ne-au ajutat la dezvoltarea noastră ca artiști…

A meritat tot efortul depus de-a lungul anilor! Pe această cale țin să-i mulțumesc lui Carmen pentru toată încrederea acordată. Vreau să-i mulțumesc pentru tot ce am reușit să construim împreună în cariera muzicală”, sunt cuvintele lui Nelu Popa despre celebra cântăreață.

Nelu Popa a avut, de-a lungul carierei, și alte colaborări de succes, cu Lena Miclăuș și cu Puiu Codreanu. Chiar de curând a lansat o melodie cu ultimul, intitulată „Pe pat de bani”.

Recent, cântărețul a reușit performanța în mediul online. Este singurul saxofonist din România care a ajuns în trending pe Youtube cu o melodie 100% instrumentală. „Manea sax” se află pe locul 25, o premieră având în vedere că astfel de melodii, cântate doar la instrumente, nu-și fac loc în topurile din mediul online.