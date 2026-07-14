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Logodnă în Familia Regală a Marii Britanii! A cerut-o în căsătorie cu un inel făcut de mâna lui

De: Irina Maria Daniela 14/07/2026 | 08:10
Logodnă în Familia Regală a Marii Britanii! A cerut-o în căsătorie cu un inel făcut de mâna lui
Logodnă în Familia Regală a Marii Britanii! Sursa foto: Instagram / Profimedia
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Sam Chatto, nepotul prințesei Margaret, și-a cerut în căsătorie iubita, Eleanor Ekserdjian. Informația a fost confirmată luni, 13 iulie, de un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham. Află detalii despre inelul inedit!

Sam Chatto s-a logodit cu Eleanor Ekserdjian

Tânărul în vârstă de 29 de ani și-a luat inima în dinți și i-a pus iubitei sale marea întrebare. Aceasta a zis „da” și informația a fost confirmată de Familia Regală a Marii Britanii! Cei doi au publicat marea veste și pe Instagram, unde Sam a mărturisit că este încântat să facă acest mare pas în viață alături de Eleanor Ekserdjian.

„Sunt foarte încântat să vă spun că Ellie și cu mine ne-am logodit. Și nu am putea fi mai fericiți”, a scris el în descrierea unei serii de fotografii alb-negru publicate împreună cu Eleanor.

Sam Chatto a realizat singur inelul de logodnă

Nepotul prințesei Margaret este ceramist și a decis să renunțe la tradiția familiei pentru a făuri singur inelul de logodnă. Bijuteria este confecționată din porțelan și logodnica lui îl poartă cu mândrie.  Sam a publicat și câteva imagini cu bijuteria aflată la loc de cinste pe degetul celei care i-a furat inima.

Palatul Buckingham a transmis că familiile celor doi sunt „încântate” de vestea logodnei și că regele Charles este „foarte fericit pentru amândoi”. Nunta este programată să aibă loc în primăvara anului viitor.

Cine sunt Sam Chatto și Eleanor Ekserdjian

Sam Chatto este fiul lui Lady Sarah Chatto și al actorului Daniel Chatto. Mama sa este pictoriță, iar tatăl său este actor.

Tot din lumea artelor provine și familia lui Eleanor Ekserdjian. Tatăl ei, profesorul David Ekserdjian, predă istoria artei la Universitatea din Leicester, iar mama sa, Susan Moore, este critic de artă la publicația britanică Financial Times.

Cei doi s-au cunoscut în perioada studiilor la Universitatea din Edinburgh. Formează un cuplu din 2021 și locuiesc împreună la Londra. Sam Chatto este pe locul 30 în ordinea de succesiune la tronul britanic și nu este un membru activ al Coroanei. Cu toate acestea, participă ocazional la evenimente oficiale importante.

Sursa foto: Instagram / Arthur Vickery / Huseyin Ovayolu

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