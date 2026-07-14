Ce avere are Dorin Mateiu, de fapt. ”Regele mezelurilor” și Simona Halep și-au asumat public relația

Simona Halep și Dorin Mateiu se află din nou în centrul atenției, după ce au fost văzuți împreună la Wimbledon, apariție care a alimentat și mai mult speculațiile privind relația lor. Dacă în ultimele luni cei doi au preferat să își păstreze viața personală departe de ochii publicului, prezența lor la unul dintre cele mai importante turnee de tenis din lume a fost interpretată de mulți drept un semn că nu mai încearcă să evite expunerea.

Primele informații despre o posibilă relație între fosta campioană de tenis și omul de afaceri au apărut încă din 2024, când au fost surprinși împreună în mai multe rânduri. Ulterior, imaginile din vacanța petrecută în Grecia au alimentat din nou interesul publicului. (VEZI AICI IMAGINI CU CEI DOI DIN GRECIA)

Ce avere are Dorin Mateiu

Dincolo de interesul stârnit de viața lor personală, atenția s-a îndreptat și asupra lui Dorin Mateiu, unul dintre antreprenorii cunoscuți din industria alimentară românească. În vârstă de 56 de ani, acesta și-a construit cariera în domeniul producției de mezeluri, fiind asociat cu una dintre companiile importante din acest sector.

Afacerea dezvoltată de Dorin Mateiu și-a început activitatea la începutul anilor 2000 și a cunoscut o creștere constantă. De-a lungul anilor, compania și-a extins capacitățile de producție, și-a dezvoltat rețeaua de distribuție la nivel național și și-a diversificat portofoliul de produse. Evoluția firmei a transformat-o într-unul dintre jucătorii importanți ai industriei alimentare din România, iar numărul angajaților a depășit pragul de o mie de persoane.

Pe lângă dezvoltarea afacerii principale, omul de afaceri și-a diversificat investițiile și în sectorul imobiliar, mizând pe un domeniu care a înregistrat o evoluție importantă în ultimii ani. Strategia de extindere a activităților în mai multe direcții a contribuit la consolidarea patrimoniului său și la creșterea valorii activelor deținute.

Potrivit estimărilor publicate de revistele de profil care realizează clasamente ale celor mai bogați români, averea lui Dorin Mateiu este evaluată la aproximativ 70 de milioane de euro.

La rândul său, Simona Halep continuă să fie una dintre cele mai de succes foste sportive din România și după retragerea din activitatea competițională. Performanțele obținute de-a lungul carierei au transformat-o într-una dintre cele mai importante jucătoare de tenis din istoria sportului românesc și i-au adus câștiguri impresionante. Fosta lideră mondială a încasat peste 40 de milioane de dolari doar din premiile obținute în competițiile WTA.

SIMONA HALEP ȘI „REGELE MEZELURILOR”, ESCAPADĂ ROMANTICĂ LA MYKONOS. FOSTA CAMPIOANĂ ȘI MILIONARUL NU SE MAI ASCUND! NU LE STĂ RĂU DELOC!

Simona Halep a răbufnit. Prima reacție după ce a fost surprinsă alături de Dorin Mateiu, „regele mezelurilor”