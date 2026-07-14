Doliu în lumea teatrului! A murit Radu Băieșu

Doliu în lumea culturii din România! Regizorul, scriitorul și muzeograful Radu Băieșu s-a stins din viață, vestea tristă fiind anunțată de reprezentanții Muzeului Național al Literaturii Române. Dispariția sa a căzut ca un trăsnet peste colegii și cei care i-au fost aproape, mai ales că artistul era implicat în numeroase proiecte culturale și continua să fie activ până de curând.

Anunțul oficial a fost făcut printr-un mesaj emoționant publicat de instituția în cadrul căreia și-a desfășurat activitatea în ultimii ani. Colegii de breaslă au povestit că Radu Băieșu a fost un profesionist dedicat, un om discret și pasionat de tot ceea ce înseamnă teatru, literatură și patrimoniu cultural.

Regizorul Radu Băieșu s-a stins din viață

Radu Băieșu s-a stins din viață după ce a bifat ultimele două proiecte importante din cariera sa. Regizorul a pus în scenă comedia „Refacerea vieții”, prezentată în cadrul Festivalului Umorului „Băieșu – Omul din Buzău”, iar apoi și-a lansat volumul „Inundația. Teatru”.

„Cu profundă tristețe, colectivul Muzeului Național al Literaturii Române anunță dispariția prematură a colegului nostru, Radu Băieșu, muzeograf, regizor, scriitor și editor, un om de cultură care și-a dedicat viața teatrului, literaturii și promovării patrimoniului cultural românesc. Regizor de teatru prin formație, Radu Băieșu și-a construit de-a lungul timpului un parcurs profesional remarcabil, desfășurat la confluența dintre scenă, televiziune și literatură. A semnat scenarii pentru seriale de televiziune, episoade ale primului sitcom românesc, numeroase scheciuri și emisiuni de divertisment, un scenariu de film, piese de teatru, precum și volumul „Bucătăria chineză pe înțelesul românului”, apărut la Editura Semne.

Activitatea sa jurnalistică și editorială a fost la fel de bogată. A colaborat cu publicații literare, unde a publicat traduceri din autori anglo-saxoni și francezi, articole, cronici de teatru și film, interviuri și eseuri. În cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, după o îndelungată activitate ca editor al Editurii Muzeul Literaturii Române, s-a dedicat cu aceeași pasiune muncii de muzeograf, contribuind la valorificarea și promovarea patrimoniului literar. Radu Băieșu a rămas mereu aproape de teatru, iar cel mai recent spectacol regizat de el, comedia „Refacerea vieții”, a fost prezentat în cadrul Festivalului Umorului „Băieșu – Omul din Buzău”, ediția 2024. La 27 martie 2025 a lansat la Muzeul Național al Literaturii Române ultimul său volum, „Inundația. Teatru”, Editura Tracus Arte. Pentru noi, cei care am avut privilegiul de a-i fi colegi, Radu Băieșu va rămâne un profesionist discret, generos și dedicat, un om care a pus întotdeauna cultura și creația înaintea propriei persoane. Transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a anunțat Muzeul Naţional al Literaturii Române.

O viață dedicată teatrului și culturii

Radu Băieșu și-a construit cariera în jurul artei și al culturii, reușind să își lase amprenta în mai multe domenii. A regizat spectacole de teatru, a scris scenarii pentru producții de televiziune și a colaborat la numeroase proiecte editoriale. În același timp, activitatea sa din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române l-a transformat într-un susținător al patrimoniului literar românesc.

De-a lungul anilor, a fost implicat în realizarea unor scenarii pentru seriale TV, emisiuni de divertisment și piese de teatru, dar și în traduceri, cronici și eseuri publicate în reviste de specialitate. Ultimele sale proiecte demonstrează că nu s-a îndepărtat niciodată de scenă și de literatură.

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